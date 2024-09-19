Öğretmen Mülakatı Krizi - Son Dakika
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Öğretmen Mülakatı Krizi

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CHP'li Özçağdaş, mülakat sonuçlarının geri çekilmesini eleştirerek Bakan Tekin'e açıklama yapılmasını istedi.

19.09.2024 21:33
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HABER: OGÜN AKKAYA - KAMERA: TUNAHAN GÜLER

(BURDUR) - Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarının e-devlet üzerinden açıklanıp, geri çekildiği iddia edildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, iddialarla ilgili Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e seslenerek, "Milli Eğitim Bakanlığı hiçbir süreci yönetemediği gibi bu süreci de yönetemiyor.  Milli Eğitim Bakanı'na gereğini yapmasını ve sorumluluk almasını, kamuoyuna açıklama yapmasını bekliyorum" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarının e-devlet üzerinden açıklanıp, geri çekildiği iddia edildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, iddialarla ilgili ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu.

Bir an önce konuya ilişkin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından açıklama yapılması gerektiğini ifade eden Özçağdaş, şöyle konuştu:

"AK Parti iktidarı bizzat Sayın Cumhurbaşkanı ve sonrasında dönemin Milli Eğitim Bakanı tarafından mülakatların tamamen kaldırıldığını Türkiye'de genç öğretmenlere ilan ettiler ve oy istediler. Sonrasında bu olmamış gibi Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, geçmişte yapılan partizanca eylemleri de itiraf ederek 'mülakat gibi mülakat yapacağız' gibi bir  ısrara Türkiye'yi soktu. Bugün de bunun sonuçlarını yaşıyoruz. Türkiye'nin ihtiyacı bu değil. Sayın Bakan'ın görevinin gereği olarak kamuoyuna bir açıklama yapmasını bekledim. Ama maalesef Milli Eğitim Bakanlığı hiçbir süreci yönetemediği gibi bu süreci de yönetemiyor.

"Bunun sorumlusu kim?"

Mülakatlar hiç olmamalıydı. Danıştay kararını bekliyorlarsa, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli için de beklemeliydiler. Kendilerine emanet edilen  verileri düzgün bir şekilde koruyabilmeliydiler. Öğretmenlerimizin haklarını gasp etmemeliydiler. Partizanca notlar vermemeliydiler. Bakanın açıklamalarından anlıyoruz ki Milli Eğitim Bakanlığı yeni döneme hazır değil. Milli Eğitim Bakanlığı yönetilmiyor, savruluyor. Bunun sorumlusu kimdir? Siyasi sorumluluğunu alacak mısınız?

"Bu iktidar zaten sabıkalı"

Ülke çapında yapılan bir mülakatta iktidar istediği kadar iyi niyette olsun, değerlendiriciler başka kişiler olduğu için doğal olarak kişisel görüşler var. Buradan bir nesnel sonuç ve objektif sonuç çıkmaz. Mülakatlar ülke çapında yapıldığında iktidarın hiç bir olumsuz düşüncesi olmasa  bile hak ihlali olur.  Bu iktidar zaten sabıkalı. Bu iktidar, belirli gruplardan gelen listeler dahilinde atamalar yapıyor.

"Bakan Tekin, sorumluluk alsın"

Buradan bütün iktidar mensuplarına bir kez daha sesleniyorum. Siz Türkiye'ye başka bir söz verdiniz. 68 binde devraldığınız ve sayılarını bir milyona getirdiğiniz atanmayan öğretmenleri, gözlerinin içine baka baka 'bizi size mülakat yapamayacağız' dediniz. Bunu bir başkasını tercih edebilmek için yapıyorsunuz.  Milli Eğitim Bakanı'na gereğini yapmasını ve sorumluluk almasını, kamuoyuna açıklama yapmasını bekliyorum."

Öğretmen Mülakatı Krizi
Kaynak: ANKA

Milli Eğitim Bakanlığı, Suat Özçağdaş, Yusuf Tekin, Politika, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öğretmen Mülakatı Krizi - Son Dakika

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