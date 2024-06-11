Diyarbakır'da Öğretmenler Afet Kurtarma Biriminde Eğitim Alıyor - Son Dakika
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Diyarbakır'da Öğretmenler Afet Kurtarma Biriminde Eğitim Alıyor

Diyarbakır\'da Öğretmenler Afet Kurtarma Biriminde Eğitim Alıyor

Diyarbakır'da öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Arama ve Kurtarma Birimi (AKUB) bünyesinde olası afetlerde hayat kurtarmak için zorlu eğitimden geçiyor.

11.06.2024 12:23
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Diyarbakır'da öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Arama ve Kurtarma Birimi (AKUB) bünyesinde olası afetlerde hayat kurtarmak için zorlu eğitimden geçiyor.

Elazığ'da merkezi Sivrice ilçesi olan 24 Ocak 2020'de gerçekleşen 41 kişinin hayatını kaybettiği depremin ardından İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle "Afet öncesi hazırlık" çalışmaları kapsamında Diyarbakır'da 30 öğretmenin katılımıyla MEB AKUB kuruldu.

Zamanla yeni katılımlarla ve aldıkları eğitimlerle sayıları 150'ye ulaşan öğretmenler 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yürütülen arama kurtarma çalışmalarında da sahada aktif görev aldı.

AFAD'a bu birimde görev almak için başvuru yapan 400 öğretmenden 100'ü daha periyotlar halinde "afetlerde arama, kurtarma ve tahliye", "eğitici eğitimi kursları", "temel afet bilinci eğitimi", "yangın eğitimi", "afet farkındalık eğitimleri" ve "acil durum ekipleri eğitimi" alanlarında teorik ve uygulamalı eğitim alıyor

AFAD İl Müdürlüğü yerleşkesindeki enkaz sahasında verilen bu eğitimin yanı sıra 150 öğretmen de eğitici eğitmen sertifikası alarak bilinçlendirme çalışmalarına katkı sunacak.

"Eğitim kampanyası başlattık"

AFAD Arama ve Kurtarma Dairesi Başkanı Recep Şalcı, AA muhabirine, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma personeli ve gönüllüsü sayısını artırmak için seferberlik başlattıklarını söyledi.

Şalcı, "6 Şubat 2023'te 29 bin binada çalıştık. Bu da 1 milyon 952 bin kişiye tekabül ediyor. Dünyadaki arama ve kurtarma personeli sayısı 750 bin, eğitimlilerin tamamı da yaklaşık 1 milyon 500 bin. Dedik ki; 'O zaman Türkiye'deki kapasitemizi artırmamız lazım.' Bu alanda askerimizle, polisimizle, öğretmenimizle, madencimizle, sivil toplumumuzla birlikte bir eğitim kampanyası başlattık." dedi.

Kampanyanın başarıyla devam ettiğini anlatan Şalcı, Diyarbakır'ın da bunun en önemli merkezlerinden biri olduğunu ifade etti.

Şalcı, şunları kaydetti:

"Sadece Diyarbakır'da değil tüm illerimizde arama kurtarma personeli yetiştirilmesi için çok ciddi gayret sarf ediyoruz ki müdahale kapasitemiz yükselsin. AFAD'ın en büyük destekçilerinden biri de Milli Eğitim Bakanlığı. Kurumların kendi eğitmenlerini de yetiştirdik. Hem Milli Eğitim Bakanlığında hem jandarmada hem de madencilerde... Onlara kendi eğitim alanlarını yaptık. Böylece onlar da kendi eğitimlerini yapabiliyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak bir eğitim program yapıyoruz. AFAD'daki eğitmenlerin bir kısmı da kendi eğitmenleri. Böylece sürdürülebilir, devamı gelen bir eğitim modülü oluşturmaya çalışıyoruz."

"Birçok depremzedeyi enkazın altından kurtardılar"

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali de Türkiye'nin afet bölgesi olduğunu ve her türlü afete de hazırlıklı olunması gerektiğini belirtti.

MEB AKUB bünyesinde aktif görev alacak öğretmenlerin profesyonel hale gelmelerinin önemine işaret eden Küçükali, bu birimin Kahramanmaraş merkezli depremlerde önemli çalışmalar yürüttüğünü aktardı.

Küçükali, şunları söyledi:

"Birçok depremzedeyi enkazın altından canlı kurtardılar. Şu anda 100'e yakın arkadaşımız profesyonel eğitimleri AFAD ile alıyor. Hedefimiz 250 öğretmenimize bu profesyonel arama kurtarma eğitimlerini aldırmak. Hem arazi araması hem enkaz arama ve kurtarması hem de su altı ve su üstü arama kurtarmalarda profesyonel hale gelmelerini istiyoruz. Bunun için de arkadaşlarımız çalışmalarını son hızla devam ettiriyor."

Bilinçlendirme eğitimlerinden de 250 öğretmenin yararlandığını dile getiren Küçükali, öğretmenlerin de öğrendiği bilgileri hem öğrencilerle hem de velilerle paylaştığını kaydetti.

Küçükali, "Öğretmenlerimiz kendilerini memlekete vakfetmiş arkadaşlarımız. Hangi alanda hizmet olursa orada var olduklarını her ortamda gösteriyorlar. Gönüllü şekilde katılıyorlar bu eğitimlere. Çünkü memlekete faydalı olmak birinci önceliğimiz." diye konuştu.

Diyarbakır'ın merkez 4 ilçesinde MEB AKUB ekipleri oluşturulduğunu belirten Küçükali, en kısa sürede diğer ilçelerde de ekip kurulacağını bildirdi.

"Daha da bilinçlenmemiz gerektiğini gördük"

Eğitimcilerden İngilizce öğretmeni Neriman Tekin, aldığı uygulamalı eğitimin faydalı olacağını söyledi.

"Asrın felakati"nin korkusunu yaşadıklarını ifade eden Tekin, "6 Şubat'taki depremlerden sonra gördük ki her an bir afet yaşayabiliriz. Daha da bilinçlenmemiz gerektiğini gördük. Burada eğitimler alıyoruz. Amacımız olası bir deprem veya afet anında arama kurtarma birimlerine destek olmak. Öğrencilerimize, velilerimize, ailemize, yakın çevremize bu afet bilincini daha da profesyonel anlamda aktarmak." diye konuştu.

Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Emine Elçin de uzman eğitmenler eşliğinde aldıkları eğitimin önemine değinerek, gönüllü olarak bu birime katıldıklarını söyledi.

Elçin, öğrendiklerini öğrencilere de aktardıklarını dile getirerek, "Bu eğitimle çocuklarımıza çok daha faydalı oluyoruz. Öğretmenler olarak bilinçleniyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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