Öğretmenler Sorunlarına Dikkat Çekti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Öğretmenler Sorunlarına Dikkat Çekti

Öğretmenler Sorunlarına Dikkat Çekti

Anadolu Eğitim Sendikası, öğretmenlerin sorunlarını vurgulamak için tebeşirlerini attı.

21.11.2024 22:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anadolu Eğitim Sendikası Genel Başkanı Mehmet Alper Öğretici, Samsun'un Havza ilçesinde basın açıklaması yaptı.

Öğretici, Mehmetçik Meydanı'nda yaptığı açıklamada, bir 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde daha öğretmenlerin sorunlarla boğuştuğunu üzülerek gözlemlediklerini söyledi.

Her koşulda ülkesine, milletine hizmet etmeyi onur sayan, ülkenin geleceğinde sorumluluk sahibi öğretmenlerin en düşük maaş alan memur statüsünde olmasının öğretmene verilen değeri gösterdiğini ifade eden Öğretici, "Ülkenin ve yeni neslin geleceği için ömür harcayan öğretmenlerimiz tükenmişlik duygusu yaşamaktadır. Sendikamızın 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yaptığı anket sonuçları göstermiştir ki öğretmenlerimiz kredi kartı borcu altında yaşamaya çalışmaktadır. Öğretmenler atamadan yer değiştirmede yaşadıkları sıkıntıya, şiddete ve mobinge maruz kalmaya, öğretmenler odasında statü ayrımcılığına ve daha bir çok konuya çözüm bekliyor." dedi.

Taleplerini aktaran Öğretici, "Öğretmene verilen değer ülkenin geleceğine verilen değerdir. Öğretmenlerimiz ellerindeki tebeşiri sınıflarında ders anlatırken kullanır. Bugün de burada tebeşirlerini bu öğretmen meydanına atarak yaşadıkları sorunlara tepki veriyorlar." diye konuştu.

Öğretmenler, daha sonra ellerindeki tebeşirleri meydana attı. Meydana ayrıca, taleplerin yazıldığı kara tahta yerleştirildi.

Açıklamaya sendikanın genel başkan yardımcıları Timur Yılmaz, Nihat Örs, Mehmet Ali Coşgun, Havza temsilcisi Zafer Yaşar Turap ile sendika üyeleri katıldı.

Kaynak: AA

Öğretmenler Günü, Öğretmenler Günü, İnsan Hakları, Mehmet Alper, Politika, Sendika, Ekonomi, Eğitim, Güncel, samsun, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öğretmenler Sorunlarına Dikkat Çekti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:36 Bülent Arınç, yıllar önce yaşanan olayı anlattı: Tayyip Bey masaya yumruğu vurup “Sus ulan“ demiş Bülent Arınç, yıllar önce yaşanan olayı anlattı: Tayyip Bey masaya yumruğu vurup "Sus ulan" demiş
23:03 TBMM’de kabul edildi Yetkisiz çakar kullanımı ve ateşli silahlara yönelik cezalar artırıldı TBMM'de kabul edildi! Yetkisiz çakar kullanımı ve ateşli silahlara yönelik cezalar artırıldı
22:33 Ev hapsindeyken 2 kişiyi öldürüp kayıplara karışan Servet Bozkurt yakalandı Ev hapsindeyken 2 kişiyi öldürüp kayıplara karışan Servet Bozkurt yakalandı
21:56 CHP lideri Özel: CHP’ye üye alımları sırasında terörist sızmasın diye istihbarat desteği istedik CHP lideri Özel: CHP'ye üye alımları sırasında terörist sızmasın diye istihbarat desteği istedik
21:21 Putin’den dünyayı tedirgin eden bir açıklama daha: Savaş artık küresel Putin'den dünyayı tedirgin eden bir açıklama daha: Savaş artık küresel
09:38 Duvara bantlanmış muz 6,2 milyon dolara alıcı buldu Duvara bantlanmış muz 6,2 milyon dolara alıcı buldu
09:37 Yasadışı bahis iddianamesinin detayları ortaya çıktı: Mehmet Ali Erbil için 3 yıla kadar hapis talebi Yasadışı bahis iddianamesinin detayları ortaya çıktı: Mehmet Ali Erbil için 3 yıla kadar hapis talebi
09:32 Bitcoin 100 bin dolara ilerliyor Bitcoin 100 bin dolara ilerliyor
09:26 Wanda Nara İzzet Altınmeşe’ye benzetildi Wanda Nara İzzet Altınmeşe'ye benzetildi
09:05 Piyasada sahte dolar alarmı verildi Piyasada sahte dolar alarmı verildi
09:03 Pompalı tüfekle kahvehaneye dalıp arkadaşlarıyla okey oynayan şahsı vurdu Pompalı tüfekle kahvehaneye dalıp arkadaşlarıyla okey oynayan şahsı vurdu
08:54 Konya’nın ilk kadın oto yıkamacısı görenleri şaşırtıyor Konya'nın ilk kadın oto yıkamacısı görenleri şaşırtıyor
08:45 İmaj değiştiren Hadise son haliyle ortalığı yıktı İmaj değiştiren Hadise son haliyle ortalığı yıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2024 00:01:21. #1.11#
SON DAKİKA: Öğretmenler Sorunlarına Dikkat Çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.