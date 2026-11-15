Öğretmenlerden 2026 AGS için 50 bin atama ve adil kontenjan dağılımı çağrısı

(ANKARA) - Atama bekleyen öğretmenler ve eğitim sendikaları, Ulus Atatürk Anıtı önünde bir araya gelerek 2026 Akademi Giriş Sınavı (AGS) kapsamında 50 bin öğretmen ataması ve branşlara adil kontenjan dağılımı yapılması talebiyle açıklama yaptı. Öğretmen Tarık İbiri "Biz sadece bu ülkenin çocuklarına kavuşmak, tahta başına geçmek istiyoruz. Sesimiz duyulana, bu haklı talebimiz karşılanana kadar durmayacağız" dedi.

Atama bekleyen öğretmenler ve eğitim sendikaları, Ulus Atatürk Anıtı önünde bir araya gelerek 2026 Akademi Giriş Sınavı (AGS) kapsamında en az 50 bin öğretmen ataması ve branşlara adil kontenjan dağılımı yapılması talebiyle basın açıklaması yaptı.

Soğuk havaya rağmen Ankara'da seslerini duyurmaya çalışan öğretmenler, "50 bin kontenjan AGS'nin hakkıdır", "AGS'nin hakkı adil 50 bin" ve "Susma haykır, 50 bin haktır" sloganları attı.

Öğretmenler adına konuşan Tarık İbiri, "Ben buraya gelirken 7 aylık hamile eşimi evde bırakıp geldim. Hangi birimiz kolaylıkla ayrıldık evimizden? Kimimiz eşini, kimimiz çocuklarını, kimimiz son kuruşunu bırakıp bu yola baş koydu. Peki biz neden bu soğukta, Ankara'nın sokaklarındayız? Bakın, sorularımız net ve cevaplarımız hala koca bir muamma" dedi.

"MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI NEDEN 2026 AGS KONTENJANLARI İÇİN BÜTÇEYİ BEKLİYOR"

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026 AGS kontenjanlarına ilişkin açıklama yapmamasını eleştiren İbiri, şöyle konuştu:

"Hiçbir kurum bütçe komisyonu beklemezken Milli Eğitim Bakanlığı neden 2026 AGS kontenjanları için bütçeyi bekliyor? Sınavın üzerinden onca zaman geçmişken neden hala tek bir resmi açıklama yapılmadı? Biz devletimizin atacağı adımları resmi makamlardan değil, neden hala gazeteci arkadaşlarımızın kulis bilgilerinden duyuyoruz? Üstelik 2026 AGS kontenjanları daha belirlenmemişken bir de sınav tarihi öne çekildi.

"NEDEN HER SEFERİNDE GÖRMEZDEN GELİNİYORUZ"

Biz tam bir belirsizliğin ortasında kalıyoruz. Ne önümüzü görebiliyoruz, ne de geleceğimizi planlayabiliyoruz. Sağlık Bakanlığı 38 bin alım yaparken kimse bütçe beklemedi. Kimse sahaya inmek zorunda da kalmadı. Kimse Ankara yollarına düşmedi. Neden mi? Çünkü onlar da biliyordu, verilen rakam adildi ve yeterliydi. Ama konu Milli Eğitim Bakanlığı'na atama bekleyen öğretmenlere gelince neden her seferinde görmezden geliniyoruz?

Geçen sene 81 ilimizde 100 bine yakın ücretli öğretmen çalıştırıldı. Bu sayının en azından yarısı olan 50 bin öğretmen ataması 2026 AGS sınavına girmiş, kürsüyü bekleyen biz öğretmenlerin en doğal hakkıdır. Biz kimseden lütuf istemiyoruz. Biz sadece bu ülkenin çocuklarına kavuşmak, tahta başına geçmek istiyoruz. Sesimiz duyulana, bu haklı talebimiz karşılanana kadar durmayacağız."

ÖĞRETMENLER TEMSİLİ OLARAK DİPLOMALARINI SEÇİM SANDIĞINA ATTI

İbiri'nin konuşmasının ardından öğretmenler, temsili bir seçim sandığını masaya koyarak diplomalarını sandığın içine attı, ders kitaplarını ve kalemlerini ise sandığın dışına bıraktı.

Öğretmen Yunus Yıldırım da "Atamaların seçim malzemesi olarak görülmesinden çok sıkıldık. Bu belirsizlikler bizi çok yordu. Özellikle seçim malzemesi olarak görülmek istemediğimiz için kimler bizi görüyorsa, kimler emeğimizin karşılık bulmasına bir çaba gösteriyorsa onlar için böyle bir etkinlik yaptık" sözleriyle temsili olarak seçim sandığına diplomalarını atmalarının nedenini anlattı.

Öğretmen atamalarında kontenjanların düşüklüğüne ve yüksek puan alan adayların atanamamasına tepki gösteren Yıldırım, "Bizler öğretmeniz, yıllarca emek verdik. Binbir yokluk ve zorluk içerisinde ailelerimizin desteğiyle, kütüphanelerde dirsek çürüterek, gecelerce uykusuz kalarak emek verdik. Devletimiz bizden ne istiyorsa biz onları yaptık. Çok yüksek puanlar da aldık önceki yıllara göre. Ama bu diplomalarımız artık evde durmamalı. Bizler öğrencilerimize kavuşmak istiyoruz. Diplomalarımızın bir anlamı olsun" diye konuştu.

ENGELLİ ÖĞRETMEN: "BİZLER ENGELLERİMİZİ BAHANE ETMEDİK, OKUDUK, MEZUN OLDUK, SINAVLARA GİRDİK"

Açıklamada söz alan engelli öğretmen Hakan Akbaş da 2024 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) puanıyla ikinci bir engelli öğretmen ataması yapılmasını isteyerek, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla bin 381 engelli öğretmenimizin ataması gerçekleştirildi. Elbette atanan meslektaşlarımız adına büyük bir mutluluk duyduk. Ancak geride atama bekleyen, sınavda yüksek puan başarısı elde eden engelli öğretmen adayları kaldı. Bizim asıl sorunumuz şu: 1381 engelli öğretmenimizin ataması yapıldıktan sonra geride kalan engelli öğretmen adayları neden unutuldu?

Bizler engellerimizi bahane etmedik, mücadele ettik, okuduk, mezun olduk, sınavlara girdik ve başarmak için elimizden gelenin en fazlasını yaptık. Şimdi sizlerden de aynı kararlılığı bekliyoruz. Biz üzerimize düşeni yaptık, artık sıra sizde. Sesimizi duyun, verilen sözleri tutun, engelli öğretmen adaylarını öğrencileriyle buluşturun. Bizler artık beklemek değil, öğretmenlik yapmak istiyoruz."

"SINIFLARIMIZDA ÖĞRENCİLERİMİZ, OKULLARDA ÖĞRETMEN İHTİYACIMIZ VAR"

Akbaş'ın ardından iki öğretmen de kısa bir oyun sahneledi. Oyunda bir öğrencinin öğretmen olmak için verdiği emekler ve çabalarının ise boşa giderek atanaması anlatıldı. Oyunun ardından öğretmen Melahat Çapan da öğretmen adaylarının geleceğe kaygıyla değil umutla bakmak istediğini belirterek, 2026 AGS kapsamında en az 50 bin kontenjan ayrılmasını istedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunan Çapan, şunları kaydetti:

"Ülkemizin dört bir yanındaki okullarda öğretmen ihtiyacımız ortadadır. Sınıflarımızda öğrencilerimiz, atama bekleyen yetkin öğretmen adaylarımız var. 2026 AGS kapsamında Sayın Bakanlığımızdan ve zatıalinizden beklentimiz gençlerimizin emeğini taçlandıracak en az 50 bin kontenjan müjdesidir. 50 bin atama demek 50 bin ailenin kurulması demektir. Ve bir diğer hayati talebimiz adil ve dengeli branş dağılımıdır. Bütün eğitim kademeleri boyunca hiçbir branşımız, hiçbir yetenekli öğretmen adayımız mağdur edilmemeli. Kontenjanlar okullarımızın ve çocuklarımızın gerçek ihtiyacına göre hakça ve adil dağıtılmalıdır."

Çapan, 2027 sınavının mayıs ayına çekildiğini hatırlatarak, 2026 AGS kontenjanlarının branş dağılımıyla birlikte 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde açıklanmasını istedi.