Öğretmenlerden Ankara'da Eylem - Son Dakika
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Öğretmenlerden Ankara'da Eylem

14.07.2026 17:31
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Özel sektör ve mülakat mağduru öğretmenler, taleplerini Ankara'da haykırdı, basın açıklaması yaptı.

Haber: Hilal ACAR/ Kamera: Ünal AYDIN

(ANKARA) - Özel sektör öğretmenleri ile mülakat mağduru öğretmenler, taleplerini bir kez daha dile getirmek üzere Ankara'da bir araya geldi. Meclis Parkı'nda basın açıklaması yapmalarına polis tarafından izin verilmeyen öğretmenler, açıklamalarını Madenci Anıtı önünde yaptı. Öğretmenler, "Taleplerimiz bir lütuf değil temel haklardır ve bu haklar gecikmeksizin yasal güvence altına alınmalıdır" dedi.

Özel sektör öğretmenleri ile mülakat mağduru öğretmenler, Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Ankara Şubesi'nde sürdürdükleri 13 günlük açlık grevini, Ankara Valiliği'nin 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen 36. NATO Zirvesi kapsamında aldığı yasak kararları nedeniyle sonlandırma kararı almıştı.

Ankara Valiliği'nin yasak kararlarının sona ermesinin ardından yeniden Ankara'da bir araya gelen mağdur öğretmenler, taban maaş kanunu çıkarılması ve mülakat mağdurlarının atanması talebiyle Meclis Parkı'nda basın açıklaması yapmak amacıyla sendika binası önünde toplandı. Ancak öğretmenlerin Meclis Parkı'na yürüyüşüne polis tarafından izin verilmedi.

Öğretmenler ile polis arasında yaklaşık üç saat süren görüşmelerin ardından, basın açıklamasının Kızılay'da Madenci Anıtı önünde yapılması konusunda uzlaşma sağlandı.

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Ankara Şubesi önünden Madenci Anıtı'na yürüyen öğretmenler, yürüyüşlerini "Mücadele dersini öğretmenler veriyor", "Öğretmenler yürüyor, mücadele büyüyor", "Mülakat dediniz, hakkımızı yediniz", "Yüz binlerce öğretmen taban maaş bekliyor" ve "Patronların bakanı Yusuf Tekin istifa" sloganları atarak alkışlarla sürdürdü.

Öğretmenlere, DEM Parti İstanbul Milletvekili Kezban Konukcu, DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca, EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, SOL Parti MYK Üyesi Sercan Dede ve Motorlu Kurye İşçileri Derneği Başkanı Seyhun Kavut da destek verdi.

KOCA: "KOMİSYONDAKİ ÇALIŞMALARA SİZİN HAKLI TALEPLERİNİZLE BAŞLAYACAĞIZ"

DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca, burada yaptığı konuşmasında, şunları söyledi:

"Başından beri, aynı zamanda eğitim emekçileri ve KHK ile ihraç edilmiş öğretmenler olduğumuz için sizlerle dayanışmak, yürektaşlık yapmak ve bu talepleri sizlerle birlikte sadece Meclis kürsüsünde değil, sokaklarda da haykırmak istedik. Çünkü 1611 mülakat mağduru öğretmen ile özel sektör öğretmenleri, öğretmenlerin haklı taleplerini bugün ülkenin dört bir yanında adeta bir feryat gibi haykırıyor. Ancak bu feryada üç maymunu oynayarak karşılık veriliyor. Biz ise bu suskunluğa ve sessizliğe karşı, öğretmen arkadaşlarımızın sesini, sözünü, soluğunu ve eylemlerini Meclis'e taşımak üzere, sizlerin de izniyle, sizin gücünüzle, cesaretinizle ve yılmayan direnişinizle hareket etmek istiyoruz. Bugün komisyondaki çalışmalara da sizin haklı taleplerinizle başlayacağız. Orayı da bir eylem alanına, öğretmenlerin mücadele dersinin verildiği bir alana çevireceğiz."

DEM Parti İstanbul Milletvekili Kezban Konukçu da taban maaş hakkı, mülakat mağduru öğretmenlerin atanması ve güvencesiz çalışma koşullarına karşı güvenceli istihdamın sağlanması için mücadeleyi her alanda sürdüreceklerini belirtti. Konukçu, Milli Eğitim Komisyonu toplantısına katılacağını ifade ederek, mağdur öğretmenlerin taleplerini ve yaşadıkları sorunları komisyonda gündeme taşıyacağını söyledi.

ERKURT: "TALEPLERİMİZ BİR LÜTUF DEĞİL, TEMEL HAKLARDIR"

Öğretmenler adına basın açıklamasını okuyan Öğretmen Sendikası Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi Umut Erkurt, şunları söyledi:

"Bugün Milli Eğitim Komisyonu toplanacaktır. Ancak biliyoruz ki öğretmenlerin talepleri bu komisyonda görüşülmeyecek, gündeme alınmayacak ve yok sayılacaktır. Bu durum basit bir ihmal ya da teknik bir eksiklik değildir. Bu durum, öğretmenlerin taleplerine karşı alınmış politik bir tutumdur. Bu tutum, eğitimi piyasanın ihtiyaçlarına göre düzenleme iradesinin bir yansımasıdır. Bu tutum, öğretmeni hak öznesi olarak değil, kontrol edilmesi gereken bir unsur olarak gören anlayışın devamıdır. Bu tutum, yıllardır biriken sorunları çözmek yerine ertelemeyi ve derinleştirmeyi tercih eden yaklaşımın açık bir göstergesidir. Bizler bu anlayışı kabul etmiyoruz. Çünkü biliyoruz ki eğitim bir toplumun en temel kamusal alanlarından biridir ve bu alanın piyasaya terk edilmesi, yalnızca öğretmenlerin değil, bütün toplumun kaybı anlamına gelir. Öğretmenin güvencesiz olduğu, emeğinin değersizleştirildiği, söz hakkının yok sayıldığı bir sistemde nitelikli bir eğitimden söz etmek mümkün değildir."

Buradan açıkça ifade ediyoruz: Taleplerimiz bir lütuf değil temel haklardır. ve bu haklar gecikmeksizin yasal güvence altına alınmalıdır. Öğretmenlerin insanca çalışma koşullarına sahip olması, güvenceli bir biçimde mesleklerini sürdürebilmesi ve eğitim alanının kamusal niteliğinin korunması, ertelenebilecek başlıklar değildir."

Erkurt, Milli Eğitim Komisyonu üyelerine, Milli Eğitim Bakanlığına ve iktidara seslenerek, "Taban Maaş hakkımızı yasal güvence altına alın, adaletsiz komisyonların adaletsiz puanlamalarıyla hakları ellerinden alınan mülakat mağduru öğretmenlerin atamalarını yapın" diye çağrıda bulundu.




"YORULDUK AMA PES ETMEYECEĞİZ"



Mülakat mağduru öğretmenler adına konuşan Diyarbakır'dan gelen mülakat mağduru öğretmen de şunları söyledi:
"Biz buraya geldiğimizde yetkililer sürekli bize haklı olduğumuzu söylüyorlar ama bize bir çözüm sunmuyorlar. Biz artık haklı olduğumuzu duymak istemiyoruz. Bir çözüm görmek istiyoruz ve bunu görmeden de buradan gitmemeye kararlıyız. Biz milletvekillerine gidiyoruz, bize bu işin bakanlıkta çözüleceğini söylüyorlar. Bakanlığa gidiyoruz, bu kez de 'Bu, artık Meclis'te çözülebilecek bir iş' diyorlar. Kimse sanırım ne iş yapacağını bilmiyor. Kendileri inançlı insanlar olduklarını söylüyorlar. Ben de inançlı bir insanım ama benim inancımda kul hakkı yemek yok onlar ise çatır çatır kul hakkı yediler. Bizler aylardır, hatta yıllardır buraya gelip giderken, o karda, kışta, o soğukta kaldığımız zamanlarda bize göz yumdular, arkalarını döndüler. Biz artık bir çözüm bekliyoruz. Yorulduk ama pes etmeyeceğiz."
Milli Eğitim Komisyon toplantısı sona erene kadar Madenci Anıtı önünde bekleme kararı alan öğretmenler, eylemlerini burada sürdürüyor.
Kaynak: ANKA

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