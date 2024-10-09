Öğretmenlik Mesleği Kanunu'nda Yeni Maddeler Kabul Edildi - Son Dakika
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Öğretmenlik Mesleği Kanunu'nda Yeni Maddeler Kabul Edildi

TBMM'de, Öğretmenlik Mesleği Kanunu'na ait 6 madde kabul edildi, Milli Eğitim Akademisi kuruldu.

09.10.2024 22:06
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(TBMM)- TBMM Genel Kurul'da Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'nin 6 maddesi daha kabul edildi. Sendikaların, "öğretmenler ve öğretmenlik mesleği üzerinde yeni bir vesayet kurumunun tesis edilmek" istendiğine dair eleştirdiği Milli Eğitim Akademisi'nin kuruluşu da kabul edilen maddeler arasında yer aldı.

TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri devam eden 39 maddelik Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun 2. bölümündeki 6 maddesi daha kabul edildi. Genel Kurul'da kabul edilen maddelere göre, eğitim öğretim hizmetlerini yürüten öğretmenlerin seçilmeleri, yetiştirilmeleri, atanmaları, hakları, ödev ve sorumlulukları, ödül ve cezaları, kariyer basamaklarında ilerlemeleri ve öğretmenlik mesleğine ilişkin diğer hususları içeren Milli Eğitim Akademisi kurulucak. Akademinin giderleri Bakanlık bütçesinden karşılanacak.

Milli Eğitim Akademisi, öğretmen, yönetici ve diğer personelin sahip olması gereken yeterlikleri belirleyecek ve gelişen şartlara göre güncelleyebilecek.

Milli Eğitim Akademisi, öğretmenlik mesleğine hazırlık eğitimi programlarını hazırlayacak ve uygulayacak. Giderleri kurumlarınca veya kendilerince karşılanmak kaydıyla özel öğretim kurumlannda görev yapan personele eğitim verecek.

Akademi, görev alanıyla ilgili konularda yurt içi veya yurt dışı üniversiteler ve diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği gerçekleştirebilecek ve Milli Eğitim Bakanı tarafından verilecek diğer görevleri yapabilecek.

Akademi İzleme ve Yönlendirme Kurulu

Telife göre, "Akademi İzleme ve Yönlendirme Kurulu" kurulacak. Kurul, 7 kişiden oluşacak ve yılda en az iki kez toplanacak. Kurulda Bakanın ya da Bakanın görevlendireceği bir bakan yardımcısının başkanlığında, Akademi Başkanı, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü, Personel Genel Müdürü, bir Yükseköğretim Kurulu üyesi, Bakan tarafından diğer kamu kurum ve kuruluşları ile üniversitelerden belirlenecek birer temsilciden oluşacak.

"Akademik Kurul bir başkan ve 10 kurul üyesinden oluşacak"

Akademik Kurul bir başkan ve 10 kurul üyesinden oluşacak. Akademi Başkanı, Akademinin temsil ve yönetiminden, faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetiminden sorumlu olacak.

Akademik Kurul, Akademi İzleme ve Yönlendirme Kurulu tarafından belirlenen politikaları, öğretmen, yönetici ve diğer personelin sahip olması gereken yeterlikleri, Akademi tarafından düzenlenecek eğitimlerin programlarını ve Akademinin yıllık çalışma planını hazırlayacak ve Bakanın onayına sunacak.

Ayrıca, Akademik Kurul, akademiden çıkarma cezalarına karşı yapılan itirazları inceleyerek karara bağlayacak.

"Akademi, memur, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçi istihdam edebilecek"

Bakanlık, Akademinin eğitim faaliyetlerini yürütmek üzere, memur, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçi istihdam edebilecek. Akademide eğitim personeli olarak görev alanlar, profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi ünvanına sahip olanlar haftada asgari 10 saat ders vermekle yükümlü olacak ve haftada en çok 20 saate kadar ek ders ücreti ödenecek.

Akademik Kurul'un çalışma esasları yönetmelikle belirlenecek

Akademide, yükseköğretim kurumlarıyla iş birliği yapılarak geçici olarak öğretim elemanı görevlendirilebilecek. Akademinin hizmet birimlerinin görev dağılımı, Akademik Kurul ve Akademi İzleme ve Yönlendirme Kurulunun çalışma usul ve esasları Bakanlıkça çıkanlacak yönetmeliklerle belirlenecek.

Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, Genel Kurul'u yarın saat 14'te toplanmak üzere kapattı.

Kaynak: ANKA

Tbmm Genel Kurulu, Son Dakika

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