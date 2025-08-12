Oğul, babasının ölümüyle ilgili tutuklandı - Son Dakika
Oğul, babasının ölümüyle ilgili tutuklandı

12.08.2025 13:49
Bozyazı'da çöplükte bulunan emekli öğretim görevlisinin oğlu Orkun Doludeniz'e dava açıldı.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde çöplükte cesedi bulunan emekli öğretim görevlisinin tutuklanan oğlu hakkında "ihmali davranışla kasten öldürme" suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapsi cezası istemiyle dava açıldı.

Selahattin Doludeniz'in (77) cesedinin, 14 Eylül 2024'te Gürlevik Mahallesi'ndeki çöplük alana bırakılan varil bulunmasına ilişkin tutuklanan oğlu Orkun Doludeniz (33) hakkında Anamur Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanığın, "ihmali davranışla kasten öldürme" suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapsinin istendiği iddianame, Anamur Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, Selahattin Doludeniz'in otopsi raporunu değerlendiren İstanbul Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulunun raporunda, mevcut verilerle ölüm sebebi ve mekanizmasının bilinemediğinin bildirildiği aktarıldı.

Cesedin bulunmasının ardından polise başvuran ticari taksi sürücüsünün aracına binen Orkun Doludeniz'in içerisinde kimyasal madde olduğunu öne sürdüğü varili çöplüğe bıraktığını beyan ettiği aktarılan iddianamede, bunun üzerine gözaltına alınan sanığın, ilk ifadesinde, 28 Ağustos 2024'te babasıyla tartıştığı için evden ayrıldığını söylediği belirtildi.

İfadesinde babasının kendisine çocukluğundan itibaren kötü davrandığını savunan sanığın, "Komşuların kötü koku yayıldığını söylemesi üzerine 5 Eylül'de ikamete döndüğünde babasını yerde hareketsiz yatarken bulduğunu, babasına duyduğu nefret nedeniyle toprağı hak etmediğini düşünerek ayağını bağlayıp varile koyduktan sonra çöplüğe götürdüğünü" savunduğu iddianamede yer buldu.

İddianamede sanığın, olaydan sonra 6 ve 7 Eylül'de doğum günü kutlamasına, 8 Eylül'de de arkadaşının evinde pikniğe katıldığını beyan ettiği paylaşıldı.

Sanığın, babasının bakım ve gözetimini sağlama yükümlülüğü yerine getirmediği belirtilen iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Sanığın bakıma muhtaç babasını önce evde tek bırakarak sonra da eve gittiğinde yerde bilinçsiz ve ağır bakımsız halde bulduğu halde müdahalede bulunmayıp sağlık kuruluşlarına bildirmemesi, bu hukuki sorumluluğun açık ihlalidir. Böylece sanığın ihmali davranışı maktulün ölümüne sebebiyet verdiğinin kabulü gerekmektedir. Sanığın olayın ilk günlerinde cesedi evde tutarak mevsim sıcaklıkları da dikkate alındığında cesedin bozulmasına sebebiyet vermiş ve belli bir süre geçtikten sonra ceset üzerinde inceleme yapılma olanağı kalmadığında evden çıkarmıştır. Tüm bu hususlar ve dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde sanığın, babasına yaşadığı anda üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmeyerek belli bir süre bakıma muhtaç halde ölmesini beklediği ve maktulün ölümüne sebebiyet verdiği bu anlamda üzerine düşen 'ihmal süratiyle kasten öldürme' suçunu işlediğine dair kamu davası açılması gerektirir nitelikte yeterli delil bulunduğu anlaşılmaktadır."

Tutuklu Orkun Doludeniz'in yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Emekli öğretim görevlisi Selahattin Doludeniz'in cesedinin geçen yıl 14 Eylül'de Gürlevik Mahallesi'ndeki çöplük alana bırakılan varilde bulunmasının ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan oğlu Orkun Doludeniz 16 Eylül'de tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

