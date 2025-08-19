Oğuzhan Dalgakıran Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
Oğuzhan Dalgakıran Son Yolculuğuna Uğurlandı

19.08.2025 16:39
Sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Dalgakıran, balkonundan düşerek hayatını kaybetti ve cenaze namazı kılındı.

ANKARA'da önceki gün akşam saatlerinde evinin balkonundan düşen 'Jrokez' lakaplı sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Dalgakıran (26), son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Etimesgut ilçesi Eryaman semtinde meydana geldi. Sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Dalgakıran, henüz belirlenemeyen nedenle evinin balkonundan düştü. Olayı gören çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen ekipler tarafından yapılan incelemede Dalgakıran'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, Oğuzhan Dalgakıran'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Dalgakıran'ın'ın Adlı Tıp Kurumu'ndan alınan cenazesi Mersin'e getirildi.

Yenişehir ilçesindeki Muğdat Cami'nde Oğuzhan Dalgakıran için cenaze namazı kılındı. Cenazeye Dalgakıran'ın acılı babası Mehmet Dalgakıran, annesi Birsen Dalgakıran, ailenin yakınları ile sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Dalgakıran'ın sevenleri katıldı.

Fenerbahçe flamasının sarılı olduğu Oğuzhan Dalgakıran'ın tabutunun başında gözyaşı döken Mehmet Dalgakıran, zaman zaman oğlu ile arasında geçen diyalogları dile getirdi. Namazın ardından sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Dalgakıran'ın cenazesi, Akbelen Mezarlığında sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

Dalgakıran olaydan kısa bir süre önce sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda, "Dostlar bayağı halsiz ve bitkin uyandım. Sanırım hem Fenerbahçe hem yoğun yayın serisi yordu beni. Bugünlük izin istiyorum. Yarın iyi olursam inşallah bugünün acısını çıkarırız. Kusura bakmayın, yayını iptal ettiğim için. Görüşmek üzere" ifadelerini kullanmıştı.

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN,

Kaynak: DHA

