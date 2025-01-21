ÖİB 7 Taşınmazı Özelleştiriyor - Son Dakika
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ÖİB 7 Taşınmazı Özelleştiriyor

6 ilde 7 taşınmazın satışı için ihaleler 11-12 Şubat'ta yapılacak, şartname bedelleri 7.500-25.000 TL.

21.01.2025 09:17
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Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), 6 ildeki 7 taşınmazı satış yöntemiyle özelleştirecek.

ÖİB'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Adana'nın Karataş, Yozgat'ın merkez, Karaman'ın merkez, Aydın'ın Didim ve Kuşadası, Muğla'nın Datça ve İzmir'in Güzelbahçe ilçelerinde birer taşınmazın satışı yapılacak.

Söz konusu taşınmazlar için ihale şartnamesi bedeli 7 bin 500 lira ile 25 bin lira, geçici teminat bedeli ise 2 milyon lira ile 15 milyon lira arasında değişiyor.

Adana, Yozgat ve Karaman'daki ihaleler için 11 Şubat, Aydın, Muğla ve İzmir'dekiler için 12 Şubat son teklif verme tarihi olarak belirlendi.

İhaleler birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle "pazarlık" usulüyle gerçekleştirilecek. İhale, pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılacak.

İhalelere ilişkin belgelerin ÖİB'nin Ziya Gökalp Caddesi No: 80 Kurtuluş/ Ankara adresine, son teklif verme tarihlerinde saat 18.00'e kadar elden teslim edilmesi gerekiyor.

Kaynak: AA

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