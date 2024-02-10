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Okan Buruk Galatasaray'ın genlerinde olan Avrupa'da başarıyı hayata geçirmek istiyoruz

Olgucan KALKAN ? Sacit GÖNCÜ İSTANBUL,(DHA)- Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Hak ettiğimiz bir galibiyeti aldık. Bundan sonra Avrupa maçı var. Orada da başarıyı istiyoruz. Galatasaray'ın genlerinde olan Avrupa'da başarıyı hayata geçirmek istiyoruz. Sparta Prag maçını kazanmak istiyoruz dedi.

Süper Lig'in 25'inci haftasında Galatasaray sahasında Başakşehir FK'yı 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Maça iyi başladıklarını ve ilk yarıda buldukları gollerle bunun karşılığını aldıklarını ifade eden Okan Buruk, 'Maça başlangıcımız taraftara, stada yakışır bir başlangıçtı. İlk yarının sonuna kadar coşkulu oynadık. Topa sahip olmamız, rakip kaleye yaptığımız ataklar, iyi bir ilk yarı geçirdik. ve 2-0 ile sonucunu aldık. İkinci yarıdan ben de çok memnun olmadım. İlk yarının altında kaldık. Daha az ürettik. Rakibe kalemize gelme şansı verdik. Bir sonraki maçta daha iyi olmak zorundayız. Rakibimizin ne oynayacağını, nasıl değişiklik yapacağını biliyorduk. Rakibin baskı yapma ihtimaline karşı nerede duracağız, nereye oynayacağız bunlar iyiydi. Hak ettiğimiz bir galibiyeti aldık. Bundan sonra Avrupa maçı var. Orada da başarıyı istiyoruz. Galatasaray'ın genlerinde olan Avrupa'da başarıyı hayata geçirmek istiyoruz. Sparta Prag maçını kazanmak istiyoruz. Nelsson için maçtan sonra doktor ile konuştuk. Kontrolleri yapılacak. Maç gününe kadar çok önemli bir şey çıkmazsa yetişir diye düşünüyorum' ifadelerini kullandı.

Ankaragücü maçının oynanacağı stadyumun zemin nedeniyle değiştirilmesi gerekip gerekmediğiyle ilgili düşünceleri sorulan Okan Buruk, 'Sıkışık fikstür devam ediyor. Burada zeminler önem kazanıyor. Türk futbolu için önemli. Türkiye Kupası maçının orada oynanması bence yanlıştı. Büyük sakatlık çıkabilir. Ankaragücü'nde Emre hoca da zeminin kötülüğünden şikayet etti. Ankaragücü topa sahip olan bir takım. Onlar için de zeminin kötü olması kötü. Sadece 4 büyüklerin oyuncuları yok. Bunların birçoğu milli oyuncu. TFF'nin ligin marka değerini koruması gerekiyor. Burada en iyi kararı vereceklerini düşünüyorum. 8, 9 gün içinde zeminin toplayacağını düşünmüyorum. Kararı TFF verecektir. Nerede olursa biz oynayacağız. Ama önemli olan oyuncu sağlığı. Oyuncuların sakatlanacağı bir zeminde oynayacak olursak bu TFF'ye yazacak bir şey' diye konuştu.

'2-0'I KORUMAK İSTİYORMUŞ GİBİ BİR OYUN ORTAYA ÇIKMASIN DİYE BİR FORVET DAHA ALDIM'

2-0'dan sonra skor koruyormuş gibi bir oyun ortaya çıkmaması adına ikinci forvet oyuncusunu oyuna aldığını belirten Buruk, şöyle konuştu

'Oyun planı içinde rakibin stoperlerinin takip edeceğini biliyorduk. Mertens ve Icardi'nin çıkıp alan yaratması çalıştığımız şeylerdi. Barış'ın, Kerem'in vereceği destek planlarımız arasındaydı. Tabii ki zaman zaman önde top tutamadığımız geriye doğru yaslandığımız yerler oldu. Özellikle bir forvet daha aldım. 2-0'ı korumak istiyormuş gibi bir oyun ortaya çıkmasın diye. Bazen bu oluyor. Rakip, fazla kişiyle geliyor. Bize çok geçiş şansı da çıktı. Onlar bize geçişten geçişe atak olarak döndü. İlk yarının sonunda kalemize geldikleri yerler oldu. Şut, orta tercihlerimizde kaliteyi yukarı çekmemiz gerekiyor.'

'KÖHN'Ü RİSKE ATMAK İSTEMEDİM'

Yeni transfer Köhn'ü bir anda oyuna koymak istemediğini dile getiren Okan Buruk, 'Köhn daha dün geldi. Kısa bir antrenman yaptı. Bir anda oyuna koymak istemedim. Berkan da orada Deniz'i tanıyan bir oyuncu. Kısa çalıştığı için de fiziksel olarak riske atmak istemedim. Bir ara onu düşündük. Aurier'in yarın final maçı var. Hızlıca buraya getirip, kadroda mı olacak, başta mı oynayacak sonradan mı oynayacak. Oyuncularımızın durumuna bakacağız' ifadelerini kullandı.

Mauro Icardi'nin karşılamanın ardından hemen soyunma odasına gitmesinin nedeni sorulan Okan Buruk, 'Golcü oyuncu beslenmek ister. Bunu bazen arkadaşları yaratır bazen kendisi. Gol atmayan forvet mutsuzdur bu normal. Bizim oyunumuza destek vermeye çalıştı. Ceza sahası içinde çok net pozisyonlar gelmedi. 1 ya da 2 tane net top getirebildik. Ona daha çok net top getirmemiz lazım. Yüzde 100'ünde değil. Kendini buluyor. Önemli bir sakatlık geçirdi. Şu anda ayağından dolayı ağrıları daha az. İğnesiz oynayabiliyor. Böyle bir dönemde takımın yanında. Bu onun gelişimini gösteriyor. Fiziksel olarak çok daha üstüne çıkacak. Getirdiğimiz topların karşılığında tam gol pozisyonu yaratamıyoruz. Bu bizim geliştirmemiz gereken bir şey. Bunu Trabzon'da yaptık. Farklı bir galibiyet aldık. Diğer maçlarda biraz kaldık' dedi.

'AVERAJA KALIR MI BİLMEM'

Sezon sonunda şampiyonu averajın belirleyebileceği, bunun için ayrı bir çalışma yapıp yapmadıkları sorulan Okan Buruk, 'İki takımda kazanıyor ama ligde ne olacağı belli değil. Ana hedef puan farkıyla öne geçmek. Bugün maçlarımız kazanırsak şampiyon oluyoruz. 6 maç üst üste kazandık. Rakip mi kaybeder biz mi kaybederiz bilmiyorum. İki takım da son dakika golleriyle kazandı. Bizim hedefimiz maçlarımızı kazanarak orada olmak. Averaja kalır mı bilmem. Girdiğimiz pozisyonları gole çevirmemiz gerekiyor. İlk yarı kaçırdıklarımız var. İkinci yarı oynadığımız kötü bire birler var. Daha çok yapıp, gol üretmeliyiz' şeklinde konuştu.

BARIŞ'I BİRÇOK YERDE KULLANMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Barış Alper Yılmaz'ı birçok bölgede oynattıklarını söyleyen tecrübeli teknik adam, Barış'a savunma bölgesinde ihtiyacımız olduğunda kullanmamız oynama alışkanlığı kazandırdı. Bu maçtan önce kasığında bir ağrı vardı. Oynatalım mı oynatmayalım mı diye düşünürken dün antrenmana çıktı. Iki kanatta da oynayabiliyor. Barış'ı birçok yerde kullanmaya devam edeceğiz. Öz güveni çok daha yukarı çıktı. Hem gol hem asist üretme sayısı yukarı gidiyor. Barış'ın gelişiminden mutluyum dedi.

'OYUNDAN ÇIKARKEN SEVİNEN GÖRMEDİK'

Zaha'nın kupa maçında oyundan çıkarken gösterdiği tepkinin insani bir durum olduğunu, oyundan çıkan bir oyuncunun mutlu olduğunu görmediğini belirten Buruk, 'Oyuncularımız çok değerliler. Hepsi çok özel. Kendi alanlarında iyi oyuncular ki Galatasaray forması giyiyorlar. Bizim amacımız hem onları yüksek düzeyde kullanmak hem de maç kazanmak. Kendi egolarımızdan, duygularımızdan feragat etmemiz gerekiyor. Takım oyununda bütün oyuncularımızın rollerini bilmesi gerekiyor. Profesyoneliz. İmzayı attıktan sonra az oynadım çok oynadım diye bir şey yok En iyi olanlar oynayacak. Bazen başlayacaksınız, bazen oyununun devamında gireceksiniz. Bazen insani tepkiler olabiliyor. Ben her tepkide kesip atmayı, bunu onların üstüne yapıştırmayı doğru bulmuyorum. Oyuncu tabii ki çıkınca üzülecek. Oyundan çıkınca sevinen görmedik. Üzülmeler olabiliyor. Bunu çok çabuk tamir etmemiz gerekiyor. Ben kendim için bir şey yapmıyorum. Oyuncuların da böyle yaklaşması gerekiyor. Galatasaray'ın başarısı için herkes bu görevi almak zorunda. Herkesin yapısı farklı, herkes bir tezgahtan çıkmıyor. 25 farklı oyuncu var. Tepkiler farklı olabiliyor. Bunları doğru yönetmek gerekiyor. Oyuncuyu tanımak, iyi analiz etmek gerekiyor. Bu insani şeyler olacak. Takıma zarar vermeyecek şekilde yönetmemiz gerekiyor' diye konuştu.

MERTENS'LE OLMAKTAN MUTLULUK DUYUYORUZ

Mertens'in sezon sonunda sözleşmesinin sona ereceği, gelecek sene kendisiyle çalışmak isteyip istemeyeceği sorulan Okan Buruk, şu ifadeleri kullandı

'Mertens önemli bir karakter. Sadece oyunculuk olarak değil. Saha içinde çok akıllı bir oyuncu. Oyun içinde top hem rakipte hem de bizdeyken doğru pozisyon alabiliyor. Şu an tek düşüncemiz şampiyonluk. Devam edecek mi, etmeyecek mi, burada mı edecek başka yerde mi Biz onla olmaktan mutluluk duyuyoruz. Şampiyonluk yolunda önemli rollerden birisi olacak. Benim için önemli olan bu. Diğer kısmı ondan dinlemek gerekiyor.?