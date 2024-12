Oktay: Azerbaycan ile Kamu Diplomasi Ortaklığı

Güncel

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, 2. Karabağ Savaşı'nda yürütülen kara propagandaya karşı Azerbaycan ile birlikte mücadele ettiklerini, Ermeni lobisinin ve Ermenistan'ın iftiralarını boşa çıkarttıklarını belirterek, "Uluslararası düzenin büyük değişimlere gebe olduğu bu kaos ortamında her alanda oluşturduğumuz ortaklık, kamu diplomasisi ve parlamenter diplomasi alanında da devam edecektir. Bu çerçevede Azerbaycan ile Türkiye, 'iki devlet, tek millet' şiarıyla her zaman ve her koşulda birbirlerinin yanında olmaya devam edecektir." dedi.

Oktay, Azerbaycan Parlamentosunun 106. kuruluş yılı dolayısıyla ADA Üniversitesi'nde düzenlenen "Kamu Diplomasisinde Parlamentoların Rolü: Azerbaycan-Türkiye Örneği" yuvarlak masa toplantısında konuşma yaptı.

Devletlerin uluslararası alandaki hedeflerine ulaşmak için yürüttükleri müzakere ve ikna faaliyetleri olan diplomasinin devletlerin faaliyet gösterdiği tüm insanlık tarihi boyunca var olduğunu dile getiren Oktay, diplomaside başarı için güçlü siyasi irade, müzakere ve ikna gücünün gerektiğini söyledi.

Oktay, diplomaside başarı elde etmek için ordunun ve ekonominin de güçlü olmasının gerektiğini, aynı zamanda potansiyeli fiiliyata çevirebilen yetenekli politikacı ve diplomatlara ihtiyaç duyulduğunu belirterek, sert ve yumuşak gücün tarih boyunca ülkelerin diplomasi başarısını belirleyen etkenler olduğunu vurguladı.

Diplomaside başarı için kamu diplomasisinin önemi

Hızla gelişen teknoloji ve paralel gelişim gösteren küreselleşmenin, toplumsal hayatı değiştirdiği gibi diplomasi alanında da önemli değişiklikler getirdiğini belirten Oktay, diplomaside başarılı sonuçlar alınabilmesinin en önemli yöntemlerinden birinin yabancı ülke halkları ile uluslararası kamuoyunun bilgilendirilmesi ve doğru şekilde yönlendirilmesi yani kamu diplomasisi olduğunu ifade etti.

Oktay, kamu diplomasinin başlıca üç amacının bulunduğunu belirterek "Bunlardan birincisi, ülkelere ve kuruluşlara yönelik dezenformasyon ile mücadele edilmesidir. Dijital çağda yanıltıcı bilginin ve dezenformasyonun hızla yayılabildiği günümüzde kamu diplomasisi giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Günümüzde X, Facebook, TikTok, Youtube gibi pek çok dijital platform, artık toplumların temel bilgi edinme kaynakları haline gelmiştir. Bu gibi dijital platformlarda dezenformasyonla mücadele stratejilerinin benimsenmesi kritik öneme sahiptir." ifadelerini kullandı.

Dijital platformların toplumun, özellikle de gençlerin yönlendirilmesi için kullanıldığına dikkati çeken Oktay, Romanya'da yapılan cumhurbaşkanı seçimlerini örnek gösterdi.

Oktay, ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya gibi ülkelerde Çin merkezli TikTok'un bu ülkeleri sarsabileceği yönünde ciddi endişelerin bulunduğunu belirterek, dijital platformlar ve yapay zeka ile yapılacak dezenformasyonların neden olabileceği sorunlara işaret etti.

Yerlilik ve millilik konusunun bu alanda da önem arz ettiğini vurgulayan Oktay, 2. Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan kendi topraklarını kurtarmasına rağmen özellikle Fransa'da yapılan kara propagandalarda Azerbaycan'ın işgalci, Ermenistan'ın ise mağdur gibi gösterildiğini anlattı.

Oktay, "Bunlarla mücadele etmemiz gerekiyor. Olduktan sonra değil olmadan önce yani algılar oluşmadan mücadele etmek son derece önemlidir. Algı ve gerçeklik, iki ayrı kavram. Ne yazık ki bugün gerçekliğin değil algının öne geçtiği bir dünyada yaşıyoruz. Türkiye ve Azerbaycan olarak bu konuda yoğun mücadele yürüttük ve yürütüyoruz." diye konuştu.

Kamu diplomasinin ikinci hedefinin ise belirli tezlerin dünya kamuoyunda işlenebilmesine ve benimsenmesine çalışılması olduğunu söyleyen Oktay, bunlara örnek olarak Türkiye ve Azerbaycan'ın Kıbrıs'a, Doğu Akdeniz'e ve Karabağ'a ilişkin politikalarının izah edilmesini gösterdi.

Oktay, kamu diplomasinin üçüncü hedefinin devletler ile halklar arasında kalıcı ve karşılıklı güvenin her alanda sağlanması olduğunu belirterek, TİKA, YTB, Kızılay, AFAD aracılığıyla gerçekleştirilen insani ve kalkınma yardımlarına, bilim, eğitim, kültür ve spor alanındaki faaliyetlere değindi.

Türkiye ile Azerbaycan'ın ortak kamu diplomasisi faaliyetleri

Dost ve müttefik ülkelerin güçlerini birleştirerek ortak faaliyetlerde bulunmasının da kamu diplomasisinin özelliği olduğunu söyleyen Oktay, şunları dile getirdi:

"Bu açıdan dost ve müttefik olmanın da ötesinde kardeş iki ülke olan Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ortak kamu diplomasisi faaliyetleri, kayda değer bir başarı örneği oluşturmaktadır. 'Güçlerimizi birleştirelim.' dedik. Basın, sosyal medya ve uluslararası kamu diplomasisi boyutlarında ortak hareket edelim diye ortak kurumlar oluşturduk. Daha etkin sonuçlar alıyoruz. Şimdi bu Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) ile bir adım daha öne götürmek istiyoruz. Bütün Türk dünyasının gücünü aynı potada birleştirelim istedik. Şimdi aynı kurumları orada da kuruyoruz. Bunun oluşturacağı sinerji çığ gibi büyüyecektir."

Oktay, kamu diplomasinin önemli bir parçasını da parlamenter diplomasinin oluşturduğunu belirterek, "Üyesi olduğumuz ve katıldığımız bütün uluslararası platformlarda, her gittiğimiz yerde Azerbaycan konusu mutlaka masadadır ve mutlaka bunu konuşuyoruz. Karabağ konusunu ve Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki barış sürecini mutlaka masaya getiririz. Üçüncü ülkelere de şunu söylüyoruz: Bu iki ülkenin arasında girmeyin. Ermenistan'la mı aranız iyi? O zaman Ermenistan'ı barış anlaşmasının imzalanmasına teşvik edin. Azerbaycan'la mı aranız iyi? O zaman Azerbaycan'ı teşvik edin ama aralarına girmeyin veya silahlanma açısından bölgeyi farklı boyutlara taşımayın." ifadelerini kullandı.

"Azerbaycan ile Türkiye, birbirlerinin yanında olmaya devam edecektir"

Küresel çaptaki kışkırtıcı karalama kampanyalarına karşı Azerbaycan'la birlikte mücadele ettiklerini söyleyen Oktay, Ermeni lobisinin ve Ermenistan'ın iftiralarını boşa çıkarttıklarını vurguladı.

Oktay, "Uluslararası düzenin büyük değişimlere gebe olduğu bu kaos ortamında her alanda oluşturduğumuz ortaklık, kamu diplomasisi ve parlamenter diplomasi alanında da devam edecektir. Bu çerçevede Azerbaycan ile Türkiye, 'iki devlet, tek millet' şiarıyla her zaman ve her şartta birbirlerinin yanında olmaya devam edecektir." diye konuştu.