Oktay'ın Japonya Ziyareti: İş Birliği Fırsatları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Oktay'ın Japonya Ziyareti: İş Birliği Fırsatları

19.05.2026 11:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fuat Oktay, Japonya'da iş birliği fırsatlarını vurgulayarak Türk girişimcileri davet etti.

(ANKARA) - TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay ve komisyon üyelerinin Japonya ziyareti sürüyor. İki ülke arasındaki iş birliğine dikkati çeken Oktay, "Japonya'da muhteşem fırsatlar var. Bu fırsatların değerlendirilmesi konusuyla çok yakından ilgilenilmesi gerekiyor. Aslanın ağzından ya da midesinden de demeyelim, çok daha derinlerden o ekmeğin çıkarılıp alınması gerekiyor" dedi.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay ve beraberindeki Dışişleri Komisyonu heyeti, Japonya Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Konosuke Kokuba'nın daveti üzerine Japonya'ya resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor.

Dışişleri Komisyonu heyeti, parlamenter diplomasi faaliyetleri kapsamında Japonya'nın başkenti Tokyo'da öğrenci ve akademisyenlerle söyleşide buluşup, temaslarda ve ziyaretlerde bulunacak.

Fuat Oktay'ın başkanlığındaki heyette Dışişleri Komisyon üyeleri AK Parti İstanbul Milletvekili Oğuz Üçüncü, AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan ve MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın yer aldı. Japonya ziyaretinde ilk olarak Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliği'ni ziyaret eden heyet, Büyükelçi Oğuzhan Ertuğrul ve Büyükelçilik personeli tarafından yapılan sunumları ve değerlendirmeleri dinledi.

"JAPONYA İLE İLİŞKİLERİ PARLAMENTER DİPLOMASİ BOYUNTUNDA DA GÜÇLENDİRİYORUZ"

Büyükelçilikteki programın ardından Japonya ziyareti hakkında bilgi veren TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Japonya ve Türkiye arasındaki dostluğun çok eskiye dayandığını belirterek "Bu süreçte biz hem devlet başkanları, hem hükümetler arası ilişkileri, aynı zamanda parlamenter diplomasi boyutunda da güçlendirmeye çalışıyoruz" dedi. "İkili ilişkilerin geliştirilmesi boyutunda ne gerekiyorsa, parlamenter diplomasi noktasında yoğun çalışmalar gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Japonya'dan Türkiye'ye yoğun bir ilgi olduğunu vurgulayan Oktay, "İlgi yoğun. Biz bu ilginin hükümetler nezdinde, dış ticaret, savunma ve yatırımlar başta olmak üzere turizm ve teknoloji dahil birçok alana yayılmasını arzu ediyoruz" şeklinde konuştu.

Japonya ile savunma teknolojileri konusunda hızlı bir şekilde somut projelere dönüştürülebilir bir iş birliği zemini aradıklarını belirten Oktay, " Savunma, en güçlü ivmeyi yakalayabileceğimiz alanlardan biri" değerlendirmesinde bulundu.

Japonya-Türkiye ilişkilerinin yakın zamanda daha da büyük bir ivme kazanacağını belirten Oktay, "Biz de bu ivmeye nasıl katkıda bulunabiliriz, bunu görmek için buradayız. Ümit ediyoruz pozitif sonuçlar alırız" dedi.

"JAPONYADA MUHTEŞEM FIRSATLAR VAR"

Japonya'daki ticaret imkanlarına işaret eden Oktay, "Japonya'da muhteşem fırsatlar var. Bu fırsatların değerlendirilmesi konusuyla çok yakından ilgilenilmesi gerekiyor. Aslanın ağzından ya da midesinden de demeyelim, çok daha derinlerden o ekmeğin çıkarılıp alınması gerekiyor" dedi. Oktay, Türk girişimcileri Japonya pazarındaki fırsatları daha derinlemesine araştırmaya davet etti. Oktay, bu konuda gereken her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.

İki ülkenin üçüncü ülkelerdeki iş birliği potansiyeline de değinen Oktay, Suriye'nin yeniden inşası sürecinde Türkiye'nin müteahhitlik tecrübesi ile Japonya'nın finansal gücünün birleşmesinin büyük bir fırsat olduğunu söyledi. Fuat Oktay'ın Tokyo'da Keio Üniversitesi'nde "Dış Politika Söyleşileri" kapsamında öğrenci ve akademisyenlerle buluşmasının yanı sıra heyet olarak Japonya-Türkiye Cemiyetiyle de bir görüşme gerçekleştirilecek.

Heyetin ayrıca önümüzdeki günlerde Dışişleri Bakan Yardımcısı Kunimitsu, Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Kokuba, Danışmanlar Meclisi Dışişleri ve Savunma Komisyonu Başkanı Satomi ve Türk – Japon Dostluk Grubuyla'da görüşmeler gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

Japonya'daki önemli teknoloji şirketlerini de ziyaret etmesi beklenen heyet, 22 Mayıs Cuma günü Tokyo Camii ve Yunus Emre Enstitüsü'ne yapılacak ziyaretlerin ardından Türkiye'ye dönecek.

Kaynak: ANKA

Dış Politika, Diplomasi, Ekonomi, Savunma, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Oktay'ın Japonya Ziyareti: İş Birliği Fırsatları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şeker sanıp yuttu, pil olduğu filmde ortaya çıktı: Ölüme kadar götürebiliyor Şeker sanıp yuttu, pil olduğu filmde ortaya çıktı: Ölüme kadar götürebiliyor
Evleri kırdı döktü ormanda dinlenirken drone kamerasına yakalandı Evleri kırdı döktü; ormanda dinlenirken drone kamerasına yakalandı
Şehit eşinin tabutunu omuzladı Şehit eşinin tabutunu omuzladı
Ünlü şarkıcı 8 yıllık hukuk mücadelesini kazandı, İspanya maliyesi dev tazminat ödeyecek Ünlü şarkıcı 8 yıllık hukuk mücadelesini kazandı, İspanya maliyesi dev tazminat ödeyecek
Beşiktaş’ta neler oluyor Sergen Yalçın sonrası bir ayrılık daha Beşiktaş'ta neler oluyor? Sergen Yalçın sonrası bir ayrılık daha
Dizinin müdavimleri şokta Uzak Şehir’de sürpriz ayrılık Dizinin müdavimleri şokta! Uzak Şehir'de sürpriz ayrılık
Beşiktaş taraftarı Sergen Yalçın’ın yerine efsane hocayı istiyor Beşiktaş taraftarı Sergen Yalçın’ın yerine efsane hocayı istiyor

12:08
Bakan Gürlek’ten Rasim Ozan Kütahyalı açıklaması Suçlamaları tek tek saydı
Bakan Gürlek'ten Rasim Ozan Kütahyalı açıklaması! Suçlamaları tek tek saydı
11:58
AK Parti’den Eser Yenenler ve “Gezen Oğlak” tepkilerine yanıt
AK Parti'den Eser Yenenler ve “Gezen Oğlak” tepkilerine yanıt
11:37
Rasim Ozan Kütahyalı’yla ilgili bomba iddia: Lüks araç vurgunu yapıp, şasi numarasını değiştirmiş
Rasim Ozan Kütahyalı'yla ilgili bomba iddia: Lüks araç vurgunu yapıp, şasi numarasını değiştirmiş
11:35
Manchester City’de Pep Guardiola dönemi sona erdi Yerine çok tanıdık biri geliyor
Manchester City’de Pep Guardiola dönemi sona erdi! Yerine çok tanıdık biri geliyor
10:52
Ardahan’ın yükseklerinde mayıs ayında kar sürprizi
Ardahan'ın yükseklerinde mayıs ayında kar sürprizi
10:26
Devlet Bahçeli’den TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’na: Ligi tescil etmeyin
Devlet Bahçeli'den TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na: Ligi tescil etmeyin
09:08
Mersin’de 6 kişiyi öldüren cani yakalanacağını anlayınca intihar etti
Mersin'de 6 kişiyi öldüren cani yakalanacağını anlayınca intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2026 12:40:34. #7.12#
SON DAKİKA: Oktay'ın Japonya Ziyareti: İş Birliği Fırsatları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.