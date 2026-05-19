Oktay'ın Japonya Ziyareti: İş Birliği Fırsatları

(ANKARA) - TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay ve komisyon üyelerinin Japonya ziyareti sürüyor. İki ülke arasındaki iş birliğine dikkati çeken Oktay, "Japonya'da muhteşem fırsatlar var. Bu fırsatların değerlendirilmesi konusuyla çok yakından ilgilenilmesi gerekiyor. Aslanın ağzından ya da midesinden de demeyelim, çok daha derinlerden o ekmeğin çıkarılıp alınması gerekiyor" dedi.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay ve beraberindeki Dışişleri Komisyonu heyeti, Japonya Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Konosuke Kokuba'nın daveti üzerine Japonya'ya resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor.

Dışişleri Komisyonu heyeti, parlamenter diplomasi faaliyetleri kapsamında Japonya'nın başkenti Tokyo'da öğrenci ve akademisyenlerle söyleşide buluşup, temaslarda ve ziyaretlerde bulunacak.

Fuat Oktay'ın başkanlığındaki heyette Dışişleri Komisyon üyeleri AK Parti İstanbul Milletvekili Oğuz Üçüncü, AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan ve MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın yer aldı. Japonya ziyaretinde ilk olarak Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliği'ni ziyaret eden heyet, Büyükelçi Oğuzhan Ertuğrul ve Büyükelçilik personeli tarafından yapılan sunumları ve değerlendirmeleri dinledi.

"JAPONYA İLE İLİŞKİLERİ PARLAMENTER DİPLOMASİ BOYUNTUNDA DA GÜÇLENDİRİYORUZ"

Büyükelçilikteki programın ardından Japonya ziyareti hakkında bilgi veren TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Japonya ve Türkiye arasındaki dostluğun çok eskiye dayandığını belirterek "Bu süreçte biz hem devlet başkanları, hem hükümetler arası ilişkileri, aynı zamanda parlamenter diplomasi boyutunda da güçlendirmeye çalışıyoruz" dedi. "İkili ilişkilerin geliştirilmesi boyutunda ne gerekiyorsa, parlamenter diplomasi noktasında yoğun çalışmalar gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Japonya'dan Türkiye'ye yoğun bir ilgi olduğunu vurgulayan Oktay, "İlgi yoğun. Biz bu ilginin hükümetler nezdinde, dış ticaret, savunma ve yatırımlar başta olmak üzere turizm ve teknoloji dahil birçok alana yayılmasını arzu ediyoruz" şeklinde konuştu.

Japonya ile savunma teknolojileri konusunda hızlı bir şekilde somut projelere dönüştürülebilir bir iş birliği zemini aradıklarını belirten Oktay, " Savunma, en güçlü ivmeyi yakalayabileceğimiz alanlardan biri" değerlendirmesinde bulundu.

Japonya-Türkiye ilişkilerinin yakın zamanda daha da büyük bir ivme kazanacağını belirten Oktay, "Biz de bu ivmeye nasıl katkıda bulunabiliriz, bunu görmek için buradayız. Ümit ediyoruz pozitif sonuçlar alırız" dedi.

"JAPONYADA MUHTEŞEM FIRSATLAR VAR"

Japonya'daki ticaret imkanlarına işaret eden Oktay, "Japonya'da muhteşem fırsatlar var. Bu fırsatların değerlendirilmesi konusuyla çok yakından ilgilenilmesi gerekiyor. Aslanın ağzından ya da midesinden de demeyelim, çok daha derinlerden o ekmeğin çıkarılıp alınması gerekiyor" dedi. Oktay, Türk girişimcileri Japonya pazarındaki fırsatları daha derinlemesine araştırmaya davet etti. Oktay, bu konuda gereken her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.

İki ülkenin üçüncü ülkelerdeki iş birliği potansiyeline de değinen Oktay, Suriye'nin yeniden inşası sürecinde Türkiye'nin müteahhitlik tecrübesi ile Japonya'nın finansal gücünün birleşmesinin büyük bir fırsat olduğunu söyledi. Fuat Oktay'ın Tokyo'da Keio Üniversitesi'nde "Dış Politika Söyleşileri" kapsamında öğrenci ve akademisyenlerle buluşmasının yanı sıra heyet olarak Japonya-Türkiye Cemiyetiyle de bir görüşme gerçekleştirilecek.

Heyetin ayrıca önümüzdeki günlerde Dışişleri Bakan Yardımcısı Kunimitsu, Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Kokuba, Danışmanlar Meclisi Dışişleri ve Savunma Komisyonu Başkanı Satomi ve Türk – Japon Dostluk Grubuyla'da görüşmeler gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

Japonya'daki önemli teknoloji şirketlerini de ziyaret etmesi beklenen heyet, 22 Mayıs Cuma günü Tokyo Camii ve Yunus Emre Enstitüsü'ne yapılacak ziyaretlerin ardından Türkiye'ye dönecek.