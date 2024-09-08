Okul Alışverişinde Fiyatlar Göz Açtırmıyor - Son Dakika
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Okul Alışverişinde Fiyatlar Göz Açtırmıyor

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Öğrencilerin okula başlamasıyla birlikte veliler fiyatların yüksekliğinden şikayet ederken, esnaf da alım gücünün azaldığından dert yanıyor.

08.09.2024 14:29
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HABER: ZEYNEP BOZUKLU/ KAMERA: CEMAL BERK AYTEKİN-TUNAHAN GÜLER

(ANKARA) - Öğrenciler yarın okula başlamaya hazırlanırken, okul alışverişlerini tamamlamaya çalışan veliler fiyatların yüksekliğinden, esnaf ise durgunluktan şikayet ediyor. Hayat pahalılığından dert yanan velilerden Halil Sezgin, ANKA Haber Ajansı'na, "Aşırı pahalı ama mecbur alıyoruz. Sürekli kartlara yükleniyoruz. Böyle ne olacak biz de bilmiyoruz. Fiyatlar geçen seneye göre 10 kat artmış durumda. Buna bir çözüm bulmaları lazım" dedi.

2024-2025 eğitim öğretim yılı yarın başlıyor. Ankara'da Ulus ve Kızılay'da okul alışverişine çıkan veliler, fiyatların yüksekliğinden şikayet ederken, esnaf da alım gücünün azaldığından, işlerin durgunlaştığından dert yanıyor.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan esnaf Betül Öncel, "Bizim burası çok dolu olurdu. Maalesef bu sene hiç kimse bir şey almıyor. Bu çocuklar sanırım sivil kıyafetle gidecekler okula. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü çocukların okul pantolonu 800 lira. Bir tane çocuğu bile okutmak artık çok zor. Bence okumasınlar artık. Türkiye'de okumaya gerek yok. Okusalar ne olacak? Anne, baba o kadar masraf ediyor ama karşılığı yok. Çocuklarımıza yazık oldu bu ülkede" diye konuştu.

"Eğitimin bittiğini" söyleyen Öncel, "Benim küçük kızım ilkokula başladığı zaman anladım eğitimin bittiğini. 'Artık fakirin çocuğu okuyamayacak' dedim. Eskiden fakirin çocuğu okuyup mühendis, doktor oluyordu ama şimdi o da yok" diye konuştu.

"Biz vatandaşlar olarak gerçekten çok zor durumdayız"

Kızı için okul alışverişine çıkan veli Halil Sezgin de şunları söyledi:

"Aşırı pahalı ama mecbur alıyoruz. Sürekli kartlara yükleniyoruz. Böyle ne olacak biz de bilmiyoruz. Fiyatlar geçen seneye göre on kat artmış durumda. Buna bir çözüm bulmaları lazım, enflasyonu indirmeleri lazım. Biz vatandaşlar olarak gerçekten çok zor durumdayız. Artık bunu yetkililerin duyması lazım. İnsanlar ihtiyaçlarını kredi kartları ile karşılıyor. Biz şu anda o durumdayız. Kartlara yüklendik."

Başka bir veli ise, "Fiyatlar pahalı. Sadece iki tane üst aldık bin lira ödedik" dedi.

"2-3 çocuğu olanlar bir takım alıyor, değiştirerek giydiriyor"

Okul kıyafeti satan esnaf Mehmet Ünal da giderek alım gücünün düştüğünü belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Alım gücü olarak geçen seneyle bu sene arasında fark var. Müşteriler genellikle bize 'maaşımı bekliyorum' diyor. 2-3 çocuğu olanlar bir takım alıyor, değiştirerek giydiriyor. Bazıları sadece tişört ve pantolon alıyor, geri kalan kıyafetleri alamıyor. Bu sene biz ilkokul kıyafetlerini ortalama bin 800 lira, ortaokul kıyafetlerini 2 bin lira, lise kıyafetlerini ise 2 bin 200 lira civarında satmaya çalşıyoruz. Ama pek satış yapamıyoruz. Fakat piyasadaki fiyatların ortalaması 2 bin 500 ile 3 bin 500 lira arasında. Bu fiyatlar ile sadece tek bir okul takımı alınabiliyor. Eskiden okullar başlamadan 1 ay önce yoğunluk başlardı. Sonra 2 haftaya düştü. Şimdi ise sadece son iki gün yoğunluk oluyor."

Esnaf Mustafa Avcı da "Bu sene bir okul çantası ortalama 3-4 bin liraya doluyor. Fakat kalite artarsa daha yüksek fiyatlara mal olur" diye konuştu.

Okul Alışverişinde Fiyatlar Göz Açtırmıyor
Kaynak: ANKA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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