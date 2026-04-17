Okul Saldırısında Hayatını Kaybedenler İçin Gıyabi Cenaze Namazı

17.04.2026 15:31
Diyarbakır, Siirt, Şırnak, Elazığ, Mardin ve Bingöl'de Kahramanmaraş'taki saldırıda hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Diyarbakır, Siirt, Şırnak, Elazığ, Mardin ve Bingöl'de, Kahramanmaraş'ta bir okula düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesindeki tarihi Ulu Cami'de cuma namazının ardından bir araya gelen vatandaşlar, saldırıda yaşamını yitirenler için saf tutarak gıyabi cenaze namazı kıldı.

Namazın ardından cami çıkışında Memur-Sen öncülüğünde toplanan grup, yaptıkları basın açıklamasıyla saldırıya tepki gösterdi.

Grup adına açıklama yapan Memur-Sen Diyarbakır İl Başkanı Ramazan Tekdemir, Kahramanmaraş'taki saldırının yürek yakan bir durum olduğunu söyledi.

Öğretmenliği peygamber mesleği olarak gördüklerini ifade eden Tekdemir, şunları kaydetti:

"Elbette bizler çocuklarımızı sanal dünyanın kirli oyunlarına, ruhsuz algoritmalarına teslim etmeyeceğiz, kurban vermeyeceğiz. Bugünden sonra daha fazla kenetleneceğiz, daha sıkı sıkı bir araya geleceğiz. Okullarımıza, öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve eğitimimize sahip çıkacağız. Okullarımızdaki güvenliği arttırmanın derdiyle meşgul olan ve bu konuda kısa sürede büyük adımlar atan devletimizin çalışmasını takdir ediyoruz."

Daha sonra İl Müftü Yardımcısı Dr. Selahattin Yılmaz tarafından hayatını kaybedenler için dua edildi.

-Siirt

Siirt'te Hacı Fethi Serin Camisi'nde cuma namazının ardından vatandaşlar, gıyabi cenaze namazı için saf tuttu.

Namazın ardından Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'ndaki saldırıda hayatını kaybeden biri öğretmen 9 kişi için dualar edildi.

Cami çıkışında da eğitim sendikaları tarafından yapılan basın açıklamasıyla saldırıya tepki gösterildi.

Şırnak

Şırnak'ta İsmet Paşa Mahallesi Ulu Cami'de cuma namazının ardından vatandaşlar, gıyabi cenaze namazı kıldı.

Memur-Sen İl Başkanı Abdullah Çatı, cami çıkışında toplanan grup adına yaptığı açıklamada, Siverek'teki saldırının ardından Kahramanmaraş'taki saldırının yüreklerini yaktığını söyledi.

Kahramanmaraş'taki saldırıda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır dileyen Çatı, "Sanal dünyadaki kirli oyunların yönlendirdiği saldırılar karşısında herkesi çocuklarımıza, okullarımıza ve eğitim çalışanlarımıza sahip çıkmaya davet ediyoruz." dedi.

Daha sonra İl Müftüsü Arif Yeşiloğlu tarafından hayatını kaybedenler için dua edildi.

Etkinliğe, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Elazığ

Elazığ'da bazı sivil toplum kuruluşları öncülüğünde İzzetpaşa Camisi'nde düzenlenen programda, okul saldırısında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı, dua edildi.

Daha sonra 15 Temmuz Demokrasi Meydanı toplanan katılımcılar adına açıklama yapan Memur-Sen İl Temsilcisi İbrahim Bahşi, saldırıyı kınayan bir açıklama yaptı.

Mardin

Mardin'de merkez Artuklu ilçesinde cuma namazının ardından vatandaşlar, Şakir Nuhoğlu Camisi avlusunda bir araya geldi.

Kahramanmaraş'taki silahlı saldırıda hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Şakir Nuhoğlu Camisi Müezzini Zekayi Karaman hayatını kaybedenler için dua okudu.

Bingöl

Okul saldırılarında hayatını kaybedenler için Bingöl merkez ile Solhan ilçesinde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Solhan Ulu Camisi'nde cuma namazının ardından düzenlenen programda, saldırıda yaşamını yitiren öğretmen ve öğrenciler için dua edildi.

Kaynak: AA

