Olaylı Türkiye Belediyeler Birliği seçiminde oy kullanımı başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Olaylı Türkiye Belediyeler Birliği seçiminde oy kullanımı başladı

Haberin Videosunu İzleyin
Olaylı Türkiye Belediyeler Birliği seçiminde oy kullanımı başladı
02.05.2026 15:08
02.05.2026 15:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Olaylı Türkiye Belediyeler Birliği seçiminde oy kullanımı başladı
Haber Videosu

Türkiye Belediyeler Birliği’nin yeni yönetiminin belirleneceği seçim öncesinde Ankara’da düzenlenen toplantı, yaşanan arbede nedeniyle gergin anlara sahne oldu. Tartışmaların kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine toplantıya ara verildi, ancak düzenin yeniden sağlanmasının ardından seçim süreci devam etti ve oy kullanımı başladı.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Meclisi, Başkan, Meclis Başkanlık Divanı, İhtisas Komisyonu üyeleri ile Encümen üyelerini belirlemek üzere Ankara’daki bir otelde toplandı. Toplantının açılışını TBB Başkanvekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer yaptı. Divan’da söz alan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’nun, tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu’nun mektubunu okumak istemesi salonda tartışmalara yol açtı.

KAVGA ÇIKTI, YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın kürsüye yönelmesiyle birlikte tansiyon yükseldi. Bazı belediye başkanlarının da ayağa kalkmasıyla tartışma büyüdü ve yumruklu kavgaya dönüştü. Salonda bağırışlar yükselirken, yaşanan arbede nedeniyle toplantıya ara verildi ve salon boşaltıldı.

SALON BOŞALTILDI

Kavganın ardından iki adayın bir toplantı odasında görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Ancak görüşme sırasında da kapı önünde gerginlik yaşandığı belirtildi. Süreç boyunca Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, yaptıkları açıklamalarla tansiyonu düşürmeye çalıştı.

OY KULLANIMI BAŞLADI

Düzenin yeniden sağlanmasının ardından belediye başkanları salona geri döndü. Seçim sürecinin devam edeceği açıklanırken, saat 14.30 itibarıyla oy kullanımı başladı. Salonda zaman zaman tansiyonun yeniden yükseldiği gözlendi.

Kaynak: AA

Belediye, Gündem, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sevgilisiyle bastığı en yakın arkadaşını öldüresiye dövdü Sevgilisiyle bastığı en yakın arkadaşını öldüresiye dövdü
İtalya’nın ünlü turizm bölgesi Toskana’da çıkan yangında 800 hektarlık alan kül oldu İtalya'nın ünlü turizm bölgesi Toskana'da çıkan yangında 800 hektarlık alan kül oldu
Kadıköy’de 1 Mayıs kutlamalarına katılan Özgür Özel: Seneye Taksim’deyiz Kadıköy'de 1 Mayıs kutlamalarına katılan Özgür Özel: Seneye Taksim'deyiz
İran’dan Körfez ülkelerine net mesaj: ABD’nin göstermelik üsleri sizi koruyamaz İran'dan Körfez ülkelerine net mesaj: ABD'nin göstermelik üsleri sizi koruyamaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 1 Mayıs mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
Almanya’ya giden Tedesco’ya sürpriz karşılama Almanya'ya giden Tedesco'ya sürpriz karşılama
Avrupa Yakası’nın Şesu’su Bülent Polat köy hayatını seçti: Ne elektrik var ne telefon Avrupa Yakası'nın Şesu'su Bülent Polat köy hayatını seçti: Ne elektrik var ne telefon
14 yaşındaki kız çocuğunu 15 yaşındaki arkadaşı öldürdü 14 yaşındaki kız çocuğunu 15 yaşındaki arkadaşı öldürdü
Gülistan Doku soruşturmasında düğüm çözülüyor Müfettişlerin araştırmaları tamamladı Gülistan Doku soruşturmasında düğüm çözülüyor! Müfettişlerin araştırmaları tamamladı
6,5 saatlik kurtarma operasyonuna damga vuran görüntü 6,5 saatlik kurtarma operasyonuna damga vuran görüntü
Fenerbahçe’ye bir kötü haber daha Yıldız isim ameliyat olacak Fenerbahçe'ye bir kötü haber daha! Yıldız isim ameliyat olacak

14:59
Okan Buruk’tan takıma rehavet uyarısı
Okan Buruk'tan takıma rehavet uyarısı
14:55
Görüntü endişe verici Sivaslı genç kızın akıbeti merak ediliyor
Görüntü endişe verici! Sivaslı genç kızın akıbeti merak ediliyor
14:37
Bu sezon Fenerbahçe’yi ligde yenen ilk takım yarın kazanamazsa küme düşecek
Bu sezon Fenerbahçe'yi ligde yenen ilk takım yarın kazanamazsa küme düşecek
14:23
İstanbul’da çivi kabusu Lastikler patladı, trafik felç oldu
İstanbul'da çivi kabusu! Lastikler patladı, trafik felç oldu
14:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3 çocuk çağrılarımızın haklılığı ispat edilmiş oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3 çocuk çağrılarımızın haklılığı ispat edilmiş oldu
14:05
Galatasaray’da Dursun Özbek’ten takıma servet değerinde prim
Galatasaray'da Dursun Özbek'ten takıma servet değerinde prim
13:55
Tülay Özer’e son veda Kardeşi Zerrin Özer cenazede fenalık geçirdi
Tülay Özer'e son veda! Kardeşi Zerrin Özer cenazede fenalık geçirdi
13:19
Avukatlara sosyal medya kısıtlaması Özel takip merkezi kuruluyor
Avukatlara sosyal medya kısıtlaması! Özel takip merkezi kuruluyor
13:14
Amed mi, Erokspor mu 1. Lig’de düğüm çözülüyor
Amed mi, Erokspor mu? 1. Lig'de düğüm çözülüyor
12:02
Türkiye Belediyeler Birliği seçiminde İmamoğlu’nun mesajı okunurken kavga çıktı İşte o anlar
Türkiye Belediyeler Birliği seçiminde İmamoğlu'nun mesajı okunurken kavga çıktı! İşte o anlar
11:33
Trump İran’dan sonra hedefteki ülkeyi açıkladı: Vakit kaybetmeden ele geçireceğiz
Trump İran’dan sonra hedefteki ülkeyi açıkladı: Vakit kaybetmeden ele geçireceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2026 15:43:20. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.