Olaylı Türkiye Belediyeler Birliği seçiminde oy kullanımı başladı

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Meclisi, Başkan, Meclis Başkanlık Divanı, İhtisas Komisyonu üyeleri ile Encümen üyelerini belirlemek üzere Ankara’daki bir otelde toplandı. Toplantının açılışını TBB Başkanvekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer yaptı. Divan’da söz alan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’nun, tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu’nun mektubunu okumak istemesi salonda tartışmalara yol açtı.

KAVGA ÇIKTI, YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın kürsüye yönelmesiyle birlikte tansiyon yükseldi. Bazı belediye başkanlarının da ayağa kalkmasıyla tartışma büyüdü ve yumruklu kavgaya dönüştü. Salonda bağırışlar yükselirken, yaşanan arbede nedeniyle toplantıya ara verildi ve salon boşaltıldı.

SALON BOŞALTILDI

Kavganın ardından iki adayın bir toplantı odasında görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Ancak görüşme sırasında da kapı önünde gerginlik yaşandığı belirtildi. Süreç boyunca Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, yaptıkları açıklamalarla tansiyonu düşürmeye çalıştı.

OY KULLANIMI BAŞLADI

Düzenin yeniden sağlanmasının ardından belediye başkanları salona geri döndü. Seçim sürecinin devam edeceği açıklanırken, saat 14.30 itibarıyla oy kullanımı başladı. Salonda zaman zaman tansiyonun yeniden yükseldiği gözlendi.