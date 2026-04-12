AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Netanyahu'nun Saldırılarındaki Amaç 5 Başlıkta Sıralandı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Netanyahu'nun Saldırılarındaki Amaç 5 Başlıkta Sıralandı

12.04.2026 11:09
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun saldırılarını eleştirerek, bu saldırıların arkasındaki beş ana amacı sıraladı. Çelik, Netanyahu'nun Pakistan'daki barış görüşmelerini sabote etmeye çalıştığını ve Türkiye'nin bölgesel faaliyetlerine yönelik planlarını açıkladı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun saldırılarının beş ana amacını sıraladı. Çelik, Netanyahu'nun Pakistan'daki kritik barış görüşmelerini sabote etmeye çalıştığını, Batı'daki hassasiyetleri kaşıyarak manipülasyon zemini oluşturduğunu ve bölgedeki Kürt kardeşlerimizi ayaklandırmaya yönelik planlarının bozulması nedeniyle hırçınlaştığını ifade etti.

Ayrıca, Türkiye'nin bölgesel faaliyetlerini hedef alarak, İran ile Türkiye'yi karşı karşıya getirmeye yönelik bir planı takip ettiklerini vurguladı. Çelik, Netanyahu'nun bu yaklaşımlarının, insanlık değerlerini savunan bir ittifaka karşı olduğunu ve Cumhurbaşkanı'nın bu ittifakın güçlü lideri olarak hedef alındığını belirtti.

Türkiye'nin, insanlık değerleri adına bir kale olduğunu ve Netanyahu'nun mesajlarının tüm katmanlarının çöktüğünü ekledi. Son olarak, bölge barışı için en doğru yaklaşımın müzakereleri sürdürmek olduğunu, İsrail'in bu süreci sabote etmeye çalışacağını ancak sürecin dikkatle izlenmesi gerektiğini ifade etti.

İnsan Hakları, Dış Politika, Ömer Çelik, Diplomasi, Orta Doğu, Pakistan, AK Parti, Güvenlik, Türkiye, İsrail, Güncel, Son Dakika

Düşürdüğü telefonunu alırken araba çarptı Düşürdüğü telefonunu alırken araba çarptı
Bagajından eşya almak için arabadan indi, feci şekilde hayatını kaybetti Bagajından eşya almak için arabadan indi, feci şekilde hayatını kaybetti
Bolu Belediyesi’nde 4 tutuklama Kurban yardımlarıyla vurgun iddiası Bolu Belediyesi'nde 4 tutuklama! Kurban yardımlarıyla vurgun iddiası
NASA’nın tarihi görevindeki 4 astronotu Dünya’ya ulaştı NASA'nın tarihi görevindeki 4 astronotu Dünya'ya ulaştı
ABD ile İran arasında tarihi müzakere Tahran’ın ön şartı kabul edildi ABD ile İran arasında tarihi müzakere! Tahran'ın ön şartı kabul edildi
İstanbul Boğazı sis bulutlarının arasında kayboldu İstanbul Boğazı sis bulutlarının arasında kayboldu

11:30
Ünlüler operasyonunda 17 kişilik tam gözaltı listesi: Cansel Ayanoğlu, Nusret’in kardeşi...
Ünlüler operasyonunda 17 kişilik tam gözaltı listesi: Cansel Ayanoğlu, Nusret'in kardeşi...
11:28
İran’dan barış umutlarını yerle bir eden açıklama
İran'dan barış umutlarını yerle bir eden açıklama
11:17
Taraflar masadan kalktı, peki şimdi ne olacak ABD 2 seçenekle karşı karşıya
Taraflar masadan kalktı, peki şimdi ne olacak? ABD 2 seçenekle karşı karşıya
10:54
Futbol dünyası ayakta Müslüman futbolcuları “Domuz yiyin“ diyerek kovaladı
Futbol dünyası ayakta! Müslüman futbolcuları "Domuz yiyin" diyerek kovaladı
10:17
Katz ve Netanyahu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan alçak sözlerine AK Parti’den ilk tepki
Katz ve Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan alçak sözlerine AK Parti'den ilk tepki
09:39
Rüzgarda dolanan bayrağı düzeltmek için 15 metrelik direğe tırmandı
Rüzgarda dolanan bayrağı düzeltmek için 15 metrelik direğe tırmandı
