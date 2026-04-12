AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Netanyahu'nun Saldırılarındaki Amaç 5 Başlıkta Sıralandı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun saldırılarının beş ana amacını sıraladı. Çelik, Netanyahu'nun Pakistan'daki kritik barış görüşmelerini sabote etmeye çalıştığını, Batı'daki hassasiyetleri kaşıyarak manipülasyon zemini oluşturduğunu ve bölgedeki Kürt kardeşlerimizi ayaklandırmaya yönelik planlarının bozulması nedeniyle hırçınlaştığını ifade etti.

Ayrıca, Türkiye'nin bölgesel faaliyetlerini hedef alarak, İran ile Türkiye'yi karşı karşıya getirmeye yönelik bir planı takip ettiklerini vurguladı. Çelik, Netanyahu'nun bu yaklaşımlarının, insanlık değerlerini savunan bir ittifaka karşı olduğunu ve Cumhurbaşkanı'nın bu ittifakın güçlü lideri olarak hedef alındığını belirtti.

Türkiye'nin, insanlık değerleri adına bir kale olduğunu ve Netanyahu'nun mesajlarının tüm katmanlarının çöktüğünü ekledi. Son olarak, bölge barışı için en doğru yaklaşımın müzakereleri sürdürmek olduğunu, İsrail'in bu süreci sabote etmeye çalışacağını ancak sürecin dikkatle izlenmesi gerektiğini ifade etti.