Ömer Çelik: "Netanyahu'nun Soykırımcı Hükümetinin Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar'ın Cumhurbaşkanımıza Yönelik Sözleri Yok Hükmündedir" - Son Dakika
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Ömer Çelik: "Netanyahu'nun Soykırımcı Hükümetinin Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar'ın Cumhurbaşkanımıza Yönelik Sözleri Yok Hükmündedir"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Netanyahu’nun soykırımcı hükümetinin Dışişleri Bakanı Gideon Sa’ar’ın Cumhurbaşkanımıza yönelik sözleri yok hükmündedir. Filistinlilere yönelik zulümleri ile Nazileri geride bırakan bu katliam şebekesi tüm insanlığın düşmanıdır. Cumhurbaşkanımız insanlık cephesinin en gür sesidir. O nedenle insanlık düşmanı bu katliam şebekesi Cumhurbaşkanımızı hedef almaktadır" açıklamasını yaptı.

30.03.2025 23:22
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(ANKARA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Netanyahu'nun soykırımcı hükümetinin Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar'ın Cumhurbaşkanımıza yönelik sözleri yok hükmündedir. Filistinlilere yönelik zulümleri ile Nazileri geride bırakan bu katliam şebekesi tüm insanlığın düşmanıdır. Cumhurbaşkanımız insanlık cephesinin en gür sesidir. O nedenle insanlık düşmanı bu katliam şebekesi Cumhurbaşkanımızı hedef almaktadır" açıklamasını yaptı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik paylaşımına tepki gösterdi. Çelik, X hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Netanyahu'nun soykırımcı hükümetinin Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar'ın Cumhurbaşkanımıza yönelik sözleri yok hükmündedir. Filistinlilere yönelik zulümleri ile Nazileri geride bırakan bu katliam şebekesi tüm insanlığın düşmanıdır. Cumhurbaşkanımız insanlık cephesinin en gür sesidir. O nedenle insanlık düşmanı bu katliam şebekesi Cumhurbaşkanımızı hedef almaktadır. Cumhurbaşkanımızın bölge ve dünya barışını tehdit eden bu katliam şebekesiyle mücadelesi, tüm insanlığın onurunu koruma mücadelesidir."

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Ömer Çelik, Orta Doğu, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ömer Çelik: 'Netanyahu'nun Soykırımcı Hükümetinin Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar'ın Cumhurbaşkanımıza Yönelik Sözleri Yok Hükmündedir' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ömer Çelik: "Netanyahu'nun Soykırımcı Hükümetinin Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar'ın Cumhurbaşkanımıza Yönelik Sözleri Yok Hükmündedir" - Son Dakika
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