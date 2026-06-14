Ömer Faruk Özkan İçin Tören Düzenlendi

TÖRENLE MEMLEKETİNE UĞURLANDI

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Fırtına Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan kişiyi sudan çıkarma çalışmalarında görevli AFAD ekibini taşıyan botun devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Ömer Faruk Özkan (28) için görev yeri Rize İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) önünde tören düzenlendi. Törenin ardından Özkan'ın cenazesi, memleketi Bolu'ya uğurlandı.

'SÖZÜN TÜKENDİĞİ YERDEYİZ'

Törende konuşan Vali İhsan Selim Baydaş, "Sözün tükendiği yerdeyiz. Bir mesai arkadaşımızı, bir kardeşimizi, kıymetli bir evladımızı bugün Rahmet-i Rahman'a uğurluyoruz. Afetlerde arama kurtarma personelimiz bir arama faaliyeti icra ettiğinde veya afetlerde görev alan personelimiz bir faaliyet icra ettiğinde, o kurtarma başarıyla neticelendiğinde hep şu tabiri kullanıyoruz: 'Ekipler canı pahasına mücadele etti' diyoruz. 'Canını ortaya koyarak mücadele etti' diyoruz. İşte onun ne anlama geldiğinin bir örneği buradadır. Bugün Çamlıhemşi'nde arama kurtarma faaliyeti sırasında, arkadaşlarımız her zamanki gibi canları pahasına o faaliyeti icra ederken bugün Ömer Faruk kardeşimizi maalesef kaybettik. Cenab-ı Allah'a, ebediyete uğurluyoruz. Bu arkadaşlarımız, ülkemizin dört bir yanında meydana gelen hadiselerde ilk koşan kardeşlerimizdir. Depremler olduğunda ilk koştular, heyelanlar meydana geldiğinde ilk koştular. İlimizde de çeşitli afetler meydana geldiğinde hemen, çağrı beklemeksizin görev alıp heyecanla; millete, memlekete hizmet etme ve bir yaraya merhem olma, bir cana can olma saikiyle ilk koşanlardı. Bugün maalesef elim bir kazayla beş arkadaşımız; dördü yaralandı, sağlık durumları iyi ama Ömer Faruk evladımızı, kardeşimizi uğurluyoruz. Başımız sağ olsun. Rabbim böyle acıları tekrar göstermesin. Ailesine, annesine, babasına, eşine sabırlar versin. AFAD ailemizin, şehrimizin, bütün AFAD personelimizin, arama kurtarma birliğimizin başı sağolsun. Sabırlar diliyorum, başsağlığı diliyorum, rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. İnşallah böyle bir imtihanla, böylesi bir acıyla tekrar karşılaşmayız diyorum. Bu uğurlamayla inşallah Bolu'ya, memleketine uğurlayacağız ve orada, memleketinde Cenab-ı Allah'a emaneti tevdi edeceğiz. Tekrar başımız sağ olsun diyorum, sabırlar diliyorum, Allah rahmet eylesin diyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum, Allah'a emanet olun. Mekanı cennet olsun inşallah" dedi.

Törenin ardından evli ve 10 aylık çocuk babası Özkan'ın cenazesi, toprağa verileceği memleketi Bolu'ya uğurlandı.