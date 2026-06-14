Ömer Faruk Özkan İçin Tören Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ömer Faruk Özkan İçin Tören Düzenlendi

Ömer Faruk Özkan İçin Tören Düzenlendi
14.06.2026 02:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AFAD ekibi üyesi Ömer Faruk Özkan, törenle memleketi Bolu'ya uğurlandı. Başsağlığı dilendi.

TÖRENLE MEMLEKETİNE UĞURLANDI

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Fırtına Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan kişiyi sudan çıkarma çalışmalarında görevli AFAD ekibini taşıyan botun devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Ömer Faruk Özkan (28) için görev yeri Rize İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) önünde tören düzenlendi. Törenin ardından Özkan'ın cenazesi, memleketi Bolu'ya uğurlandı.

'SÖZÜN TÜKENDİĞİ YERDEYİZ'

Törende konuşan Vali İhsan Selim Baydaş, "Sözün tükendiği yerdeyiz. Bir mesai arkadaşımızı, bir kardeşimizi, kıymetli bir evladımızı bugün Rahmet-i Rahman'a uğurluyoruz. Afetlerde arama kurtarma personelimiz bir arama faaliyeti icra ettiğinde veya afetlerde görev alan personelimiz bir faaliyet icra ettiğinde, o kurtarma başarıyla neticelendiğinde hep şu tabiri kullanıyoruz: 'Ekipler canı pahasına mücadele etti' diyoruz. 'Canını ortaya koyarak mücadele etti' diyoruz. İşte onun ne anlama geldiğinin bir örneği buradadır. Bugün Çamlıhemşi'nde arama kurtarma faaliyeti sırasında, arkadaşlarımız her zamanki gibi canları pahasına o faaliyeti icra ederken bugün Ömer Faruk kardeşimizi maalesef kaybettik. Cenab-ı Allah'a, ebediyete uğurluyoruz. Bu arkadaşlarımız, ülkemizin dört bir yanında meydana gelen hadiselerde ilk koşan kardeşlerimizdir. Depremler olduğunda ilk koştular, heyelanlar meydana geldiğinde ilk koştular. İlimizde de çeşitli afetler meydana geldiğinde hemen, çağrı beklemeksizin görev alıp heyecanla; millete, memlekete hizmet etme ve bir yaraya merhem olma, bir cana can olma saikiyle ilk koşanlardı. Bugün maalesef elim bir kazayla beş arkadaşımız; dördü yaralandı, sağlık durumları iyi ama Ömer Faruk evladımızı, kardeşimizi uğurluyoruz. Başımız sağ olsun. Rabbim böyle acıları tekrar göstermesin. Ailesine, annesine, babasına, eşine sabırlar versin. AFAD ailemizin, şehrimizin, bütün AFAD personelimizin, arama kurtarma birliğimizin başı sağolsun. Sabırlar diliyorum, başsağlığı diliyorum, rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. İnşallah böyle bir imtihanla, böylesi bir acıyla tekrar karşılaşmayız diyorum. Bu uğurlamayla inşallah Bolu'ya, memleketine uğurlayacağız ve orada, memleketinde Cenab-ı Allah'a emaneti tevdi edeceğiz. Tekrar başımız sağ olsun diyorum, sabırlar diliyorum, Allah rahmet eylesin diyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum, Allah'a emanet olun. Mekanı cennet olsun inşallah" dedi.

Törenin ardından evli ve 10 aylık çocuk babası Özkan'ın cenazesi, toprağa verileceği memleketi Bolu'ya uğurlandı.

Kaynak: DHA

Faruk Özkan, Acil Durum, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Tören, Bolu, AFAD, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ömer Faruk Özkan İçin Tören Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polonya’da inşaat alanında kan donduran dehşet: 50 fetüs kalıntısı bulundu, eski doktor gözaltında Polonya'da inşaat alanında kan donduran dehşet: 50 fetüs kalıntısı bulundu, eski doktor gözaltında
Ege Üniversitesi’ndeki yolsuzluk operasyonunda, eski başhekim ve dekan tutuklandı Ege Üniversitesi'ndeki yolsuzluk operasyonunda, eski başhekim ve dekan tutuklandı
Dzekolu Bosna Hersek’in galibiyet hayallerini eski Beşiktaşlı Larin yıktı Dzekolu Bosna Hersek'in galibiyet hayallerini eski Beşiktaşlı Larin yıktı
Güllü soruşturmasının Başsavcısına kritik görev Güllü soruşturmasının Başsavcısına kritik görev
Gaziantep’te 4.6 büyüklüğünde deprem Gaziantep'te 4.6 büyüklüğünde deprem
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yeni dönem: O pasaportlara vize kalktı Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yeni dönem: O pasaportlara vize kalktı
Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu oğullarının mezuniyetinde bir araya geldi Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu oğullarının mezuniyetinde bir araya geldi
Yemen’in “Örümcek Adam“ı volkan kraterinde can verdi Yemen'in "Örümcek Adam"ı volkan kraterinde can verdi
A Milli Takım’ın rakiplerinden ABD, Paraguay’a gol oldu yağdı A Milli Takım'ın rakiplerinden ABD, Paraguay'a gol oldu yağdı
24 yıllık hasret bitiyor: Montella’dan Avustralya maçı öncesi heyecanlı mesajlar 24 yıllık hasret bitiyor: Montella'dan Avustralya maçı öncesi heyecanlı mesajlar

01:13
Uzman çavuş, KADES ihbarına gelen polisi şehit edip eşini yaraladıktan sonra intihar girişiminde bulundu
Uzman çavuş, KADES ihbarına gelen polisi şehit edip eşini yaraladıktan sonra intihar girişiminde bulundu
00:11
Dünya Kupası ilk şakasını İsviçre’ye yaptı Yok böyle bir son
Dünya Kupası ilk şakasını İsviçre’ye yaptı! Yok böyle bir son
23:50
Fatih Terim YouTube kanalı açtı İlk sözleri merak konusu oldu
Fatih Terim YouTube kanalı açtı! İlk sözleri merak konusu oldu
23:39
Bungee jumping faciası Genç kadın hayatını kaybetti
Bungee jumping faciası! Genç kadın hayatını kaybetti
23:22
Savaşı bitirecek anlaşma İran’ı karıştırdı: Muhafazakar vekiller ayaklandı, halk sokaklara döküldü
Savaşı bitirecek anlaşma İran'ı karıştırdı: Muhafazakar vekiller ayaklandı, halk sokaklara döküldü
23:21
Alarmları kurun İşte Dünya Kupası’ndaki muhtemel 11’imiz
Alarmları kurun! İşte Dünya Kupası'ndaki muhtemel 11'imiz
21:56
Kılıçdaroğlu düğmeye bastı: Pazartesi günü CHP’de hem atama hem de görevden alma operasyonu başlıyor
Kılıçdaroğlu düğmeye bastı: Pazartesi günü CHP’de hem atama hem de görevden alma operasyonu başlıyor
21:40
Trump’ın “Yarın imzalıyoruz“ dediği tarihi anlaşmanın altından bambaşka bir neden çıktı
Trump’ın "Yarın imzalıyoruz" dediği tarihi anlaşmanın altından bambaşka bir neden çıktı
20:59
Suriye Lübnan’a müdahalede mi bulunacak Şara’dan iddialara net yanıt
Suriye Lübnan'a müdahalede mi bulunacak? Şara'dan iddialara net yanıt
19:57
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile anlaşmanın yarın imzalanması planlanıyor
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile anlaşmanın yarın imzalanması planlanıyor
17:13
DSP lideri Aksakal, parti arayışındaki Özel yönetimine kapıyı kapadı: DSP çamaşır makinesi değil
DSP lideri Aksakal, parti arayışındaki Özel yönetimine kapıyı kapadı: DSP çamaşır makinesi değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2026 02:21:09. #7.13#
SON DAKİKA: Ömer Faruk Özkan İçin Tören Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.