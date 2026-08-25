Ömer Günel'den Ferdi Zenginoğlu'na şantaj suçlaması - Son Dakika
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Ömer Günel'den Ferdi Zenginoğlu'na şantaj suçlaması

Ömer Günel\'den Ferdi Zenginoğlu\'na şantaj suçlaması
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Tutuklanan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, iş adamı Ferdi Zenginoğlu'nun kendisini tehdit ve şantajla susturmaya çalıştığını iddia ederek Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

(TEKİRDAĞ) - Tutuklanmasının ardından Kuşadası Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ömer Günel, kendisine yönelik tehdit ve şantajda bulunduğu gerekçesiyle iş adamı Ferdi Zenginoğlu hakkında Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Günel, suç duyurusu dilekçesinde, Zenginoğlu'nun avukatı aracılığı ile kendi avukatına mesaj gönderdiğini, kendisinden sosyal medya paylaşımlarını kaldırmasını, kendisi hakkında "Yanlış anladım" şeklinde açıklama yapmasını ve yaşananlara ilişkin "susmasını" istediğini öne sürdü.

Günel, "bu taleplerin yerine getirilmemesi halinde hakkında yeni suçlamaların ve iftiraların gündeme getirilmesiyle" tehdit edildiğini iddia etti.

Kendisine gönderilen mesajları ve diğer delilleri de Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'na ileten Günel, dilekçesinde "yaşananların sıradan bir tartışma olmadığı, kendisini susturmaya ve kamuoyuna yaptığı açıklamalardan geri adım attırmaya yönelik tehdit ve şantaj niteliğinde bir baskı olduğu" yönünde ifadelere yer verdi.

Günel, gerekli soruşturmanın yürütülmesini ve Zenginoğlu hakkında kamu davası açılmasını talep etti.

Kaynak: ANKA

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, Ahmet Günel, Ömer Günel, Kuşadası, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ömer Günel'den Ferdi Zenginoğlu'na şantaj suçlaması - Son Dakika

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