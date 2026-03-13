Ömer Günel Gözaltına Alındı... Gökhan Günaydın: "Aydın ve Kuşadası'nda Yurttaşlarımız, Yapılanların Hesabını Sormak İçin Sabırsızlanıyor"

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in gözaltına alınmasına ilişkin, "'Topuklayan Efe'yi hakkındaki davalardan beraat ettir, Aydın Büyükşehir Meclisi'nde bu duruma muhalefette öne çıkan Kuşadası Belediye Başkanımızı gözaltına al. Operasyonu da istanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütsün. Son seçim sonuçları yüzde CHP 42, İYİ Parti 37, AKP 13 olan Kuşadası'nda ve Aydın'da siyaset, İstanbul'dan uzanan yargı sopasıyla dizayn edilemez. Aydın ve Kuşadası'nda yurttaşlarımız, yapılanların hesabını sormak için sabırsızlanıyor" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in gözaltına alınmasına tepki göstererek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Topuklayan Efe'yi hakkındaki davalardan beraat ettir, Aydın Büyükşehir Meclis'inde bu duruma muhalefette öne çıkan Kuşadası Belediye Başkanımızı gözaltına al. Operasyonu da istanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütsün. Son seçim sonuçları yüzde CHP 42, İyi Parti 37, AKP 13 olan Kuşadası'nda ve Aydın'da siyaset, İstanbul'dan uzanan yargı sopasıyla dizayn edilemez. Aydın ve Kuşadası'nda yurttaşlarımız, yapılanların hesabını sormak için sabırsızlanıyor."