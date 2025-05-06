Ömer İler'den Sırrı Süreyya Önder'e Taziye Ziyareti

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Ömer İler, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in vefatı dolayısıyla DEM Parti Diyarbakır İl Başkanlığına taziye ziyaretinde bulundu.

Kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Şişli'deki Florence Nightingale Hastanesi'nde hayatını kaybeden Önder için Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesindeki DEM Parti İl Başkanlığı taziye yeri olarak belirlendi.

Parti binası önünde kurulan taziye yerinde Önder'in "unutmayacağız" yazısının yer aldığı posteri asıldı.

Taziye yerine gelen AK Parti İl Başkanı Ömer İler ve beraberindeki partililer, DEM Parti İl Başkanı Abbas Şahin ve partililere başsağlığı diledi.

Burada Önder için rahmet dileyen İler, Kur'an-ı Kerim okudu.

İler, burada yaptığı konuşmada, Önder'in ailesine, sevenlerine ve herkese sabır diledi.

Bazı ölümlerin yarattığı duygulardan dolayı etkisinin daha fazla olduğunu ifade eden İler, şunları kaydetti:

"O vefatlardan biri de hepimizi derinden üzen Sayın Başkanımızın, Vekilimiz, Sırrı ağabeyimizin vefatıydı. Güler yüzüyle herkes tarafından sevilen bir insandı. Son zamanda Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ortaya koydukları irade ve Sayın Bahçeli'nin deklere ettiği süreçle ilgili özellikle canıgönülden barış çabalarına, silahların bir an önce gömülmesi için var gücüyle Sırrı ağabey mücadele etti. Rabbim o çabalarını, verdiği mücadeleyi amel-i salih olarak onunla beraber kabrinde ona arkadaş eylesin, onun vefatını bizlere ders ve ibret almamıza vesile eylesin, ondan sonra bıraktığı mirasa ki bu miras barış çabasıydı, silahsız süreç için bir emek vermekti, hepimizin bundan nasipdar olmayı da nasip eylesin."