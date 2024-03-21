Güncel

OMÜ'den ağaçlandırma seferberliği: Bin 200 fidan toprakla buluşacak

SAMSUN - Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde "Dünya Ormancılık Günü ve Bahar Bayramı" dolayısıyla ağaçlandırma etkinliği düzenlendi. Etkinlikte protokol üyeleri ve ziraat fakültesi öğrencileri fidan dikti.

OMÜ Kurupelit Kampüsü içerisinde bulunan Hocalı Anıtı ile İncesu Deresi arasındaki arazinin erozyon tehlikesini önlemek amacıyla bölge ağaçlandırılacak. Ağaçlandırılacak alana ulaşabilmek için bin 500 metrekare yol ve toprak kaymasını önlemek amacıyla 4 bin 500 metrekare teraslandırma çalışması yapıldı. İlk planda 14 bin metrekare alana boyları 4 ila 6 metre arasında değişen yaklaşık 800 adet dişbudak, çınar ve akçaağaç türleri dikildi. Dikilen her fidan üçlü bağlama yöntemi ile sabitlendi. Dolgu alanların oturması ile 16 bin metrekarelik alan yapraklı türler ile 4 bin metrekarelik alan ise köknar, ladin türü bitkiler ile ağaçlandırılacak. Toplamda bin 200 fidan dikilmesi planlandı. Projenin devamında fidanların yaşatılması için 2 bin 500 metre boyunca damlama sulama hattı çekilecek.

"Nitelikli ağaçlandırma politikası sayesinde bütünüyle yaşayan bir kampüse dönüştürme çalışması oldu"

Dikilmesi planlanan bin 200 fidan, iş adamı İbrahim Erdemoğlu tarafından bağışlandı. İlk fidanlar dikmek için Dünya Ormancılık Günü'nde tören düzenlendi. Törende konuşan OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, "Bugüne kadar karşılıksız olarak doğadan istifade ettik. Bazen de insafsızca davrandık ancak yaşadığımız dünyaya baktığımızda artık bizim özen gösterme, doğayı yeniden diriltme, bütün varlıkların adil olarak yararlanabilmesi için alanların yeniden tanzimi gerekiyor. Nitelikli ağaçlandırma politikası sayesinde bütünüyle yaşayan bir kampüse dönüştürme çalışması oldu. Bu bölgenin özgün ağaçlarıyla orman çalışması yürütülüyor. Dikilen ağaçların da doğaya uygun, bu topraklara ait ürünler olmasına özen gösteriliyor" dedi.

"Toprağa, suya, havaya ve tüm canlılara özen gösteren bir şehiriz"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Samsun, iklim ve doğası itibarıyla Türkiye'nin en güzel şehridir. Hatta dünyanın en mümtaz yerlerinden bira tanesidir. Toprağa, suya, havaya ve tüm canlılara özen gösteren bir şehiriz. Hangi alana bakarsanız bakın bunu görürsünüz. Bugün de hakikaten çok anlamlı oldu. Fidanlar da çok güzel. Ağaçlandırmaya devam" diye konuştu.

"Söz vermiştim"

Bin 200 adet fidan bağışlayan İbrahim Erdemoğlu ise "Bundan 5 yıl öncesinde eski Rektör Sait Bilgiç hocamın daveti üzerine kariyer günleri toplantısına katılmıştım. Orada Sait hocam benim adıma ağaç diktiğinde ve sertifikasını verince ben de orada 'üniversitede bir ağaç operasyonu olduğu zaman biz orayı ağaçlandırmak istiyoruz' diye söz vermiştim. Pandemi dönemi girdi ve gecikti. Sonrasında rektörümüzle irtibata geçerek sözümüzde duralım dedik. Bugün bu ağaç dikme işlemini yapıyoruz" şeklinde konuştu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Dr. Mehmet Muş da etkinlikte bir konuşma yaptı. Konuşmaların ardından fidanlar toprakla buluşturuldu.