OMÜ Öğrencileri İsrail'in Gazze'ye Saldırılarını Protesto Etti - Son Dakika
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OMÜ Öğrencileri İsrail'in Gazze'ye Saldırılarını Protesto Etti

OMÜ Öğrencileri İsrail\'in Gazze\'ye Saldırılarını Protesto Etti

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) öğrenci grupları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla bir araya geldi. OMÜ Kampüs Camisi'nde toplanan öğrenci toplulukları, sloganlar atarak ve pankartlar açarak Gazze'deki olaylara dikkat çekti. OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, yaptığı konuşmada Gazze'deki insanlık dramının sadece Gazzelilerin değil, tüm insanlığın imtihanı olduğunu belirtti ve bu duruşun protestolarla ve boykotlarla sürdürülmesi gerektiğini vurguladı. Etkinliğe akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar da katıldı.

10.05.2024 16:31
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) öğrenci grupları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

OMÜ Kampüs Camisi'nde cuma namazından sonra toplanan öğrenci toplulukları, tekbir getirerek "Hamas'a selam, direniş devam", "Katil İsrail, Filistin'den defol", "Çocuklar ölünce sessiz kalınmaz", "Samsun burada, Gazze'nin yanında" şeklinde sloganlar attı.

"Soykırıma hayır", "Gazze'de işgale son", "Filistin için kampüsler ayakta", "Özgür Filistin", "Susma" yazılı pankartlarla Türk ve Filistin bayrakları açan öğrenci grupları, OMÜ Yaşam Merkezi'ne kadar yürüdü.

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, burada yaptığı konuşmada, Gazzelilerin şanlı mücadelesinin, insanlığın ölmediği, hala insanlık için bir ümit bulunduğunu dünyaya ilan eden bir gerçek olduğunu söyledi.

Gazzelilerin sadece Gazze için değil, insanlık için direndiklerini dile getiren Ünal, şunları kaydetti:

"Modern, insan haklarına saygılı, çağdaş olduğu ve benzeri kendi ürettiği kavramlarla kendisini farklı yerde konuşlandıran, en azında bir asır boyunca bütün insanlığı insan hakları deyimiyle tımar etmeye kalkan Batı'nın ikiyüzlülüğünü, kendisinin dışındaki hiçbir varlığı hesaba katmadığını gösteren bir süreç yaşanıyor. Gazze'de yaşananlar sadece Gazzelilerin değil, bizim imtihanımız. Ulaşmakta, onlara yardım götürmekte aciz kaldık ancak buradan vereceğimiz ses onlar için ruh olacak, onları güçlendirecek. Bu duruşun protestolarla, ürünlere karşı yapılacak boykotlarla sürdürülmesi gerekiyor. Aksi takdirde kaybeden önce Müslümanlar, arkasından da bütün insanlık olacak."

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona eren etkinliğe akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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