OMÜ, Türkiye İnovasyon ve Başarı Ödülleri'nde Yükseköğretimde Başarı Ödülü'ne layık görüldü - Son Dakika
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OMÜ, Türkiye İnovasyon ve Başarı Ödülleri'nde Yükseköğretimde Başarı Ödülü'ne layık görüldü

OMÜ, Türkiye İnovasyon ve Başarı Ödülleri\'nde Yükseköğretimde Başarı Ödülü\'ne layık görüldü

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), yeni nesil iş ve ekonomi dergisi Strong Bosses tarafından düzenlenen 'Türkiye İnovasyon ve Başarı Ödülleri'nde, 'Yükseköğretimde Başarı Ödülü'ne layık görüldü. OMÜ'yü, Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cengiz Çokluk temsil etti.

27.02.2024 16:19  Güncelleme: 16:33
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), yeni nesil iş ve ekonomi dergisi Strong Bosses tarafından düzenlenen "Türkiye İnovasyon ve Başarı Ödülleri"nde, "Yükseköğretimde Başarı Ödülü"ne layık görüldü.???????

OMÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 26 Şubat 2024 tarihinde İstanbul'da gerçekleşen ödül töreninde OMÜ'yü, Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cengiz Çokluk temsil etti.

Yeni nesil iş ve ekonomi dergisi Strong Bosses tarafından 4'üncüsü düzenlenen "Türkiye İnovasyon ve Başarı Ödülleri" gala gecesinde iş, sanat, eğitim ve spor dünyasından başarılı isimler de ödüllendirildi.

"Yükseköğretim Kurumları" kategorisinde ödüle layık görülmesinden dolayısıyla memnuniyet ve mutluluğunu belirten Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, programda yaptığı konuşmada, inovasyon (yenilikçilik) kültürünün OMÜ'de kök salması ve yaygınlaşmasının sonuçlarını almaya başladıklarını belirtti.

Ünal, "Öncelikle Türkiye'mizin ve Üniversitemizin araştırma geliştirme (AR-GE) potansiyeli ile üretken akademisyenlerine inanıyor ve güveniyoruz. OMÜ olarak varlığımızı, ilerlememizi ve gelişimimizi mücadelemize borçluyuz. İlham veren bu ödülün, hepimize kılavuzluk edeceği ve nice başarıların müjdecisi olacağı kanaatindeyim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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