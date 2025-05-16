Orban, BYD'nin Budapeşte'de merkez kuracağını duyurdu

BUDAPEŞTE, 16 Mayıs (Xinhua) -- Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de basın toplantısına katılan Macaristan Başbakanı Viktor Orban (solda) ve BYD Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Wang Chuanfu, 15 Mayıs 2025.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban perşembe günü BYD'nin Avrupa'daki genel merkezini ve yeni araştırma-geliştirme merkezini Budapeşte'de kurma kararını duyurduğu basın toplantısında yaptığı açıklamada, Çin yatırımlarının Macaristan'ın ekonomik büyümesinin "vazgeçilmez bir gücü" haline geldiğini söyledi. (Fotoğraf: Attila Volgyi/Xinhua)