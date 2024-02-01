Orban\'ın kararında Meloni\'nin rolü

Avrupa Birliği (AB) bütçesinden Ukrayna'ya ek 50 milyar avroluk destek paketi sağlanmasına karşı duran ancak vetosunu sonradan kaldıran Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın kararını değiştirmesinde İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin başrol oynadığı belirtildi.
İtalyan ANSA ajansının başbakanlık kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Meloni ve Orban, bugünkü AB Liderler Zirvesi öncesinde biri dün akşam ve diğeri bu sabah olmak üzere iki defa yüz yüze görüştü.
Meloni'nin, Budapeşte'nin, Ukrayna'ya yapılacak 50 milyar avroluk AB destek paketine yönelik vetosunu kaldırarak 27 üye ülkenin uzlaşmasına yol açan arabuluculuk girişimlerinde "başrol" oynadığı ifade edildi.
İtalyan başbakanlık kaynaklarının, AB'de Ukrayna'ya ek destek paketine onay çıkmasından "büyük memnuniyet" duydukları kaydedildi.
Bu arada, Avrupa siyaset sahnesinde müttefik olan Meloni ve Orban'ın iki gün arka arkaya görüştüğü tek meselenin Ukrayna'ya ek destek paketi olmadığı belirtiliyor.
Basında çıkan diğer haberlerde, iki liderin, Roma ve Budapeşte arasında son günlerde gerilime yol açan, Macaristan'da geçen yıl aşırı sağcılara saldırdığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan İtalyan Ilaria Salis'in durumunu da görüştüğü bildirildi.
Meloni'nin, duruşmaya ellerinden ve ayaklarından zincirli şekilde getirilişinin İtalyan kamuoyunda infial yarattığı Salis'in durumunu gündeme getirdiği ve Orban'ın da Macar yargısının bağımsız olduğunu söylediği, bununla İtalyan tutukluya "adil muamele" gösterilmesi konusunda çalışacağını ifade ettiği aktarıldı.
CHP'nin aday göstermediği Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, İYİ Parti'nin CHP'yi "teröre alan açmakla" suçladığı afişleri ilçedeki billboardlarda yayınladığı açıklanmıştı. Konuya ilişkin açıklama yapan Ataşehir Belediyesi iddiaları yalanlayarak, "Firma tarafından ticari amaçla kiralanan bu LED ekranlarda yayımlanan reklam ve ilanlar üzerinde Belediyemizin bir sorumluluğu ve telkini bulunmamaktadır" dedi.
Yerel seçimlerde CHP'den yeniden aday gösterilmeyen ve duruma tepki gösteren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, DEM Parti'den aday olacağı iddialarına açıklık getirdi. Soyer'in basın danışmanı iddialara ilişkin "Adaylıkla ilgili herhangi bir görüşme yok." ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen 'Kahramanlar-48' operasyonunda yabancı uyruklu 15 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
İnşaat sektöründe elaman sorunu giderek büyüyor. İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerde kalifiyeli eleman sıkıntısı çektiklerini belirten sektör temsilcileri, günlük 2 bin liraya çalışacak işçi bulamadıklarını söyledi.
AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasında İstanbul özelinde ittifak kurulup kurulmayacağına ilişkin soru işaretleri devam ediyor. Heyetlerin 5.kez bir araya geleceği öğrenildi. Daha önce yapılan dört görüşmeden sonuç çıkmadı. YRP'nin meclis üyeliği teklifi kabul görmedi. AK Parti ise yeniden görüşme talebinde bulundu.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın Adana'nın Karaisalı, Saimbeyli ve Yumurtalık ilçe başkanlıklarının kapatıldığını, Siyasi ve Yerel İşlerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Hüseyin Sözlü'nün de görevden alınıp merkez disiplin kuruluna sevk edildiğini açıkladı. Yalçın gerekçenin, yerel seçim çalışmaları sırasında parti disiplini ve politikalarına aykırı davranışlar sergilemeleri olduğunu belirtti.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TİP'li Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili olarak, ''Teamüller gereği Ankara'da olsaydım da Can Atalay'la ilgili kararı Sayın Bozdağ okutacaktı. Buradan doğacak siyasi tartışmaları sokakta halletmeye kalkmak doğru değil.'' ifadelerini kullandı.
Sosyal medyada "Diyarbakırlı Ramazan Hoca" olarak bilinen Ramazan Pişkin, Fatih'te bulunan çay ocağında bıçaklanarak hayatını kaybetti. Pişkin'in cenazesi Diyarbakır'da defnedildi. Kardeşinin yanına defnedilen Ramazan Hoca'nın ablası ise gazetecilere sinirlendi. Pişkin, "Sizin yüzünüzden öldürüldü. İnşallah siz de öyle öldürülürsünüz" dedi.
Son Dakika › Güncel › Orban'ın kararında Meloni'nin rolü - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?