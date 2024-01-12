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Ordu'da Çalışan Gazeteciler Günü Kutlandı

Ordu'da, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensupları bir araya geldi. Vali Muammer Erol ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, gazetecilerin önemli bir görevi yerine getirdiğini vurgulayarak, basının Ordu'nun kalkınma faaliyetlerine güç kattığını belirtti. Programda gazeteciler, sorun ve taleplerini dile getirdi.

Ordu\'da Çalışan Gazeteciler Günü Kutlandı
12.01.2024 - 15:26,  Güncelleme: 15:28
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Ordu'da, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensupları bir araya geldi.

Vali Muammer Erol, Ordu Valiliği yerleşkesindeki sosyal tesislerde düzenlenen programda, Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Basın mensuplarının önemli bir görevi yerine getirdiğini belirten Erol, "En büyük desteğimiz, gözümüz, kulağımız sizlersiniz. Bundan sonra da öyle olacak." dedi.

Erol, gazetecilerin emeğine, gayretine canı gönülden saygı duyduğunu dile getirerek, "Ordu'daki basın mensubu arkadaşlar için şunu ifade edebilirim, varlığınız, meselelere yaklaşımınız, kamu hizmeti duyarlılığınız bizim için çok ciddi bir sermaye. 5 aydır görüyorum ki kamu adına arkadaşlar gayreti ortaya koyuyorlar ve doğruyu savunmak, yanlışa 'dur' demek niyeti içerisindeler. Bu bizim için de çok büyük bir sermaye." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ise Ordu'nun güçlü bir basınla kalkınma faaliyetlerini sürdürdüğünü aktardı.

Böyle büyük bir basın ordusu ile beraber şehrin daha güçlü bir profil çizdiğini vurgulayan Güler, "İkinci yüzyılda Ordu'muz hem yükselen bir yıldız olacak hem de huzur kenti halinde faaliyetlerini sürdürecektir. Bizim burada yapacağımız şey sevgiyi büyütmektir ve bu sevgiyi büyütürken de basınımıza büyük rol düşüyor. Sizlerden aldığımız güçle Ordu'da daha güzel şeyler yapacağız." ifadesini kullandı.

Ordu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Recep Aydın da organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Valilik ve Büyükşehir Belediyesince ortaklaşa gerçekleştirilen programda, gazeteciler sorun ve taleplerini dile getirdi.

Kaynak: AA
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