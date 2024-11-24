Ordu'da Karla Mücadele: 259 İş Makinesi, 615 Personel Görevde - Son Dakika
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Ordu'da Karla Mücadele: 259 İş Makinesi, 615 Personel Görevde

Ordu\'da Karla Mücadele: 259 İş Makinesi, 615 Personel Görevde

Ordu'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası yüksek kesimlerde kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı. Ordu Büyükşehir Belediyesi, 27 bin 318 kilometrelik yol ağında karla mücadele çalışmaları yürütmekte. Hava durumuna dair uyarılar yapılırken, tüm ekipler mağduriyet yaşamaması için gece-gündüz görev başında.

24.11.2024 16:38  Güncelleme: 16:42
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Ordu'da kar yağışı etkili oldu

Büyükşehir Belediyesi, 259 iş makinesi ve 615 personel ile kar mücadelesi gerçekleştiriyor

ORDU - Ordu'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası yüksek kesimli bölgelerde kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı.

Ordu'nun şehir merkezinde ve sahil kesimlerinde etkili olan sağanak, dün geceden itibaren yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü. Kabadüz, Aybastı, Akkuş, Gürgentepe, Çamaş, Kumru, Korgan, Mesudiye, Kabataş, Ulubey, Çamaş ilçelerinin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı. İlçelerin bazı noktalarında kar kalınlığı 50 santimetreye ulaşırken, kar yağışı sonrası yeşil bitki örtüsü beyazla kaplandı, sıcaklıklar ise hissedilir derecede düştü.

Türkiye'nin kırsal yol ağı en uzun il olan Ordu'da, karla mücadele ekipleri çalışmalara başladı. Büyükşehir Belediyesi, 27 bin 318 kilometrelik yol ağında 259 iş makinesi ve 615 personel ile kar ile mücadele çalışması gerçekleştiriyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kış mevsiminin etkili olduğu ilçelerde, karla mücadele çalışmalarını sürdürürken, kar yağışları sonrası ekipler kapalı yol bırakmamak için yoğun mesai yürütüyor. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, tüm ekip ve ekipmanlar ile çetin kış şartlarına hazır olduklarını belirterek, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ekiplerin gece-gündüz görev başında olacağını söyledi.

Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri de etkili olan kar yağışı sonrası mücadele çalışması başlattı.

Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, il genelinde kuvvetli ve çok kuvvetli yağışların olabileceğini, yüksek kesimlerde ise yoğun kar yağışının beklendiğini duyurarak, Ordu için turuncu kodlu uyarıda bulunmuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Ordu'da Karla Mücadele: 259 İş Makinesi, 615 Personel Görevde - Son Dakika

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