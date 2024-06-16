Ordu'da Kurban Bayramı dolayısıyla kent bayramlaşması programı düzenlendi

Ordu'da, Kurban Bayramı dolayısıyla kent bayramlaşması programı gerçekleştirildi.
Vali Muammer Erol, kurumun yerleşkesinde organize edilen programda, katılımcıların bayramlarını kutladı.
Ordu Valiliği ev sahipliğinde düzenlenen program, konuklara yapılan ikramın ardından sona erdi.
Programa, AK Parti Ordu Milletvekili Mustafa Hamarat, CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ve il protokolü katıldı.
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