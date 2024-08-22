Ordu'da Mandıra Yangını: Kamyonet ve 100 Ton Saman Kül Oldu - Son Dakika
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Ordu'da Mandıra Yangını: Kamyonet ve 100 Ton Saman Kül Oldu

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Ordu'da bir mandırada çıkan yangında kamyonet, iki zirai tarım aracı ve 100 ton saman kullanılamaz hale geldi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

22.08.2024 19:01
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ORDU'da bir mandırada kamyonete yüklü bulunan samanlar alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangın sonrası kamyonetle birlikte iki zirai tarım aracı ve 100 ton saman kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Perşembe ilçesi Efirli Mahallesinde meydana geldi. Mustafa, Mehmet Ali ve Muharrem Yıldırım kardeşlere ait mandırada üzeri saman yüklü kamyonette henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Alevler önce kamyonetin üstünde bulunan saman balyalarına sıçradı. Saman yüklü kamyon kısa sürede alev topuna dönüştü. Yangın, kamyonun yanında bulunan saman balyaları ile mandırada bulunan iki zirai tarım aracına da sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi. İtfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesi sonrası çıkan yangın kontrol altına alındı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

'YANGINA MÜDAHALE ETTİK'

Görgü tanığı Süleyman Sönmez, "Yoldan yukarı geliyordum. Buradan geçerken kamyonun altından bir alev gördüm. Kamyonet samana bitişikti. Hemen dışarı çıktım bağırdım, çağırdım. Mandıra sahiplerini 20 dakika sonra bulabildim. Sonrasında yangınla mücadele ettik. Alevler yükselince itfaiyeyi aradık. Araba elektrik kaynağından kıvılcım çıkarmış. Sonra alevler samana bulaştı. Ben de o sırada tesadüfen bu noktadan geçiyordum. Geçerken aracın yandığını gördüm. Sonrasında ev sahiplerine bildirdim ve ekipleri aradım" dedi.

Ordu\'da Mandıra Yangını: Kamyonet ve 100 Ton Saman Kül Oldu
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Ordu'da Mandıra Yangını: Kamyonet ve 100 Ton Saman Kül Oldu - Son Dakika

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