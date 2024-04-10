Ordu'da Ramazan Bayramı için Kent Bayramlaşması düzenlendi - Son Dakika
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Ordu'da Ramazan Bayramı için Kent Bayramlaşması düzenlendi

Ordu\'da Ramazan Bayramı için Kent Bayramlaşması düzenlendi

Ordu Valiliği tarafından düzenlenen bayramlaşma programına Vali Muammer Erol'un yanı sıra birçok siyasi ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi, iş insanları ve vatandaşlar katıldı. Vali Erol, programa gelen misafirleri karşılayarak bayramlarını kutladı.

10.04.2024 15:49  Güncelleme: 16:05
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Ordu'da Ramazan Bayramı dolayısıyla "Kent Bayramlaşması" yapıldı.

Ordu Valiliği tarafından düzenlenen bayramlaşma, Valilik yerleşkesi sosyal tesislerinde gerçekleştirildi.

Programa, Vali Muammer Erol'un yanı sıra Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Baro Başkanı Sibel Torun, Vali Yardımcıları Hacı Mehmet Kara ve Burak Keser, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Numan Öksüz, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, siyasi parti, meslek ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, iş insanları ile vatandaşlar katıldı.

Vali Muammer Erol, programa gelen misafirleri karşılayarak, bayramlarını kutladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ordu'da Ramazan Bayramı için Kent Bayramlaşması düzenlendi - Son Dakika

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