Ordu'da şiddetli yağış sonrası sele kapılan kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ordu'da şiddetli yağış sonrası sele kapılan kadın hayatını kaybetti

Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde etkili olan şiddetli yağış sonrası meydana gelen selde, 83 yaşındaki Hatice Kocakoç hayatını kaybetti. Yağışlar nedeniyle birçok bölgede su baskınları ve heyelanlar yaşanırken, yetkililer hasarları gidermek için çalışmalarını sürdürüyor.

07.07.2024 20:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde, şiddetli yağış sonrası oluşan sele kapılan kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçede etkili olan şiddetli yağış sele dönüştü.

Bu sırada ilçenin Çay Mahallesi'nde 83 yaşındaki Hatice Kocakoç, sele kapıldı.

Vatandaşların durumu fark etmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Karakoç'un cesedi suya kapıldığı yerin 2 kilometre uzağında bulundu.

Öte yandan Ordu Valiliği yaptığı yazılı açıklamada, bugün İkizce ilçesine metrekareye 186,7, Çaybaşı ilçesine 78,43, Ünye ilçesine ise 89,8 kilogram yağış düştüğü belirtildi.

Açıklamada, 112 Acil Çağrı Merkezine, 6 su baskını, 10 mahsur kalma ve 1 kayıp ihbarı yapıldığı aktarıldı.

Çaybaşı ilçesinde Hatice Kocakoç'un evinin önünden geçen menfeze düşerek sele kapıldığı ihbarının gelmesi üzerine ekiplerin yönlendirildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

" AFAD, itfaiye, jandarma, belediye ekipleri olay yerine intikal etmiştir. Kayıp şahsın cansız bedenine ulaşılmıştır. Ayrıca Ünye-İkizce karayolu heyelan nedeniyle kapanmış olup, yol açma çalışmaları Karayolları tarafından yürütülmektedir. Ulaşım tali yollardan sağlanmaktadır. Rusumat çalışmaları belediye ekipleri tarafından devam etmektedir. Yollarda, altyapı ve üstyapılarda hasarlar oluşmuştur. İlgili kurum ve kuruluşlar, yağışların ve sel sularının yol açtığı hasarları giderme çalışmalarını sürdürmektedir."

Kaynak: AA

Çaybaşı, Hatice, Ordu, Çay, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ordu'da şiddetli yağış sonrası sele kapılan kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:24 Van konserinde sahnesine pet şişeler fırlatılmıştı Şarkıcı Bengü’ye Edirne’de çiçek yağdı Van konserinde sahnesine pet şişeler fırlatılmıştı! Şarkıcı Bengü'ye Edirne'de çiçek yağdı
17:45 Ordu ve Muş’ta sel felaketi: 2 kişi hayatını kaybetti Ordu ve Muş'ta sel felaketi: 2 kişi hayatını kaybetti
17:07 Muğla’da 4,1 büyüklüğünde deprem Muğla'da 4,1 büyüklüğünde deprem
16:54 Kurnazlık yapsa da Bakan Memişoğlu kül yutmadı Sigarayı bırakmaya yanaşmayan vatandaşı terleten anlar Kurnazlık yapsa da Bakan Memişoğlu kül yutmadı! Sigarayı bırakmaya yanaşmayan vatandaşı terleten anlar
20:01 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde Yusuf Can Zeybek başpehlivan oldu 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Yusuf Can Zeybek başpehlivan oldu
17:50 Sıcak havaya dayanamayan pehlivan Murat Gonca, er meydanında baygınlık geçirdi Sıcak havaya dayanamayan pehlivan Murat Gonca, er meydanında baygınlık geçirdi
17:12 Bizim Çocuklar’dan mesaj var Samet’in paylaşımını görmeniz lazım Bizim Çocuklar'dan mesaj var! Samet'in paylaşımını görmeniz lazım
16:38 Zekeriya Yapıcıoğlu, HÜDA PAR Genel Başkanlığına yeniden seçildi Zekeriya Yapıcıoğlu, HÜDA PAR Genel Başkanlığına yeniden seçildi
16:35 13 yaşındaki Yağız, dünyanın en iyi satranç oyuncusu Magnus Carlsen’i mat etti 13 yaşındaki Yağız, dünyanın en iyi satranç oyuncusu Magnus Carlsen'i mat etti
16:11 Aslı Enver’in kızı Elay 1 yaşında Doğum günü kutlamasından en özel anları paylaştı Aslı Enver'in kızı Elay 1 yaşında! Doğum günü kutlamasından en özel anları paylaştı
15:03 Markette büyük panik İş insanı Nihat Karaaslan’ın vurulma anı görüntüsü ortaya çıktı Markette büyük panik! İş insanı Nihat Karaaslan'ın vurulma anı görüntüsü ortaya çıktı
14:40 Milliler Berlin’den ayrıldı Hakan Çalhanoğlu, gördüğü destek karşısında gözyaşlarını zor tuttu Milliler Berlin'den ayrıldı! Hakan Çalhanoğlu, gördüğü destek karşısında gözyaşlarını zor tuttu
14:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan eleştiri oklarının hedefindeki Montella’ya sahip çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan eleştiri oklarının hedefindeki Montella'ya sahip çıktı
13:38 Almanlar Ferdi’ye bayıldı: Son düdükle birlikte dünyanın en pahalı futbolcusu Almanlar Ferdi'ye bayıldı: Son düdükle birlikte dünyanın en pahalı futbolcusu
13:28 Avrupa Bizim Çocuklar’ı konuşuyor Manşetlerden biri Almanları kızdıracak Avrupa Bizim Çocuklar'ı konuşuyor! Manşetlerden biri Almanları kızdıracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2024 21:09:49. #1.13#
SON DAKİKA: Ordu'da şiddetli yağış sonrası sele kapılan kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement