Ordu'da Türkçe Yaz Okulu Başladı - Son Dakika
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Ordu'da Türkçe Yaz Okulu Başladı

Ordu\'da Türkçe Yaz Okulu Başladı
11.07.2026 12:03
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Yunus Emre Enstitüsü, farklı ülkelerden 14 öğrenciye Türkçe eğitimi ve kültürel gezi düzenliyor.

Ordu'da, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından açılan Türkçe Yaz Okulu'na farklı ülkelerden gelen öğrenciler hem Türkçe öğreniyor hem de kentin tarihini, kültürünü ve doğasını tanıyor.

Ordu Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde gerçekleştirilen yaz okuluna Kolombiya, Somali, Endonezya, Filistin ve Venezuela'nın da aralarında bulunduğu ülkelerden 14 öğrenci katılıyor.

Öğle saatine kadar dil eğitimi alan öğrenciler, günün geri kalan kısmında ise geziler yapıyor, kentin doğası, tarihi ve kültürünü tanıma fırsatı yakalıyor.

YEE Türkçe Öğretimi Dairesi Başkanlığında görevli uzman Arife Haskuka Uğur, AA muhabirine, 2010'dan bu yana düzenlenen Türkçe Yaz Okulu kapsamında bu sene 50 ülkeden 228 uluslararası öğrenciyi Türkiye'nin 12 farklı şehrinde ağırladıklarını söyledi.

Uğur, öğrencilerin birer fahri kültür elçisi olarak ülkelerine geri döneceğini belirterek, "Bu sadece bir dil eğitimi programı değil. Bizim amacımız gönül köprüleri kurmak. Yunus Emre'nin de dediği gibi, aslında gönüller yapmaya geldik." dedi.

Öğrencilerin gönüllerine Türk kültürü, tarihi ve gastronomisiyle dokunmak istediklerini vurgulayan Uğur, öğrencilerin Türkiye'den çok memnun bir şekilde ayrılacaklarına inandığını kaydetti.

Ordu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Hüseyin Mutlu ise 3 haftalık programın 25 Temmuz'da sona ereceğini söyledi.

Uluslararası İlişkiler Birimi Başkanı da olan Mutlu, yarım gün derslere katılan öğrenciler için öğleden sonra kültür ve gezi programları organize ettiklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Öğrenciler program kapsamında, Aybastı'daki mendereslerin bulunduğu Perşembe Yaylası'na gidecekler. Ulugöl Tabiat Parkı'nın muhteşem doğasını gezecekler ve orada konaklayacaklar. Müzeleri gezecekler, fındığı tanıyacaklar. Karadeniz'de gün batımını görecekler. Ayrıca gastronomi ve seramik atölyesi düzenlenecek. İçeriği çok zengin, güzel bir program hedefliyoruz."

"Türkçeyi çok sevdim"

Venezuela'dan gelen 22 yaşındaki Fabiana Riera, Türkçenin çok güzel bir dil olduğunu söyledi.

Türkçeyi, YEE'de öğrenmeye başladığını ifade eden Riera, "Arkadaşlarımla Ordu'yu geziyoruz. Bence çok güzel bir şehir, gerçekten çok rahat. Ben doğayı çok sevdim. Türkçe öğretmeni olmak isterim. Türkçeyi çok sevdim, benim en sevdiğim dil." dedi.

Filistinli 27 yaşındaki Raghad Alsharif ise ailesiyle her sene Türkiye'de tatil yaptıklarını anlatarak, "O yüzden Türkleri anlamak ve onlarla konuşmak istedim. Bunun için Yunus Emre Enstitüsü'ne geldim. Türkçe öğrendiğim için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Yaz okulunun kendileri açısından çok güzel geçtiğini dile getiren Alsharif, çok güzel arkadaşlarla tanıştığı için mutlu olduğunu kaydetti.

Endonezya'dan programa katılan 18 yaşındaki Alfi Syahri Ramadhan da Ordu'nun manzarasının ve yemeklerinin çok güzel olduğunu aktardı.

Türkiye'yi çok sevdiğini, Türkçe öğrenmek için çok heyecanlı olduğunu vurgulayan Ramadhan, yaz okulunun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Venezuela, Endonezya, Kolombiya, Filistin, Somali, Kültür, Eğitim, Güncel, Ordu, Son Dakika

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