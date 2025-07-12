Ordu: Tarih, Doğa ve Kültürün Buluşma Noktası

Binlerce yıllık tarihi geçmişi, kültürel zenginliği ve büyüleyici doğal güzellikleriyle Karadeniz'in gözde şehirlerinden biri olan Ordu, masmavi koylarından yemyeşil yaylalarına, mistik efsanelerle örülü tarihinden zengin mutfağına kadar her köşesinde ziyaretçilerine eşsiz bir deneyim sunuyor.

Milattan önce 7. yüzyılda Miletliler tarafından kurulan ve Karadeniz'in kıyısındaki önemli bir ticaret kolonisi olan Kotiora (Cotyora) adıyla bilinen Ordu, daha sonra Pontus Krallığı, Roma, Bizans ve Trabzon İmparatorluğu egemenliğine girdi.

Bölge, 1461'de, Fatih Sultan Mehmet döneminde Osmanlı topraklarına katıldı. İsmi, Osmanlı döneminde askeri birlik barındıran bir şehir olması nedeniyle "Ordu" olarak kaldı.

Yaylacılık kültürü

Ordu, kadim yaylacılık kültürünü yaşatan önemli şehirlerden biri. Ordu'ya bağlı Çambaşı, Argın, Perşembe, Düzoba, Korgan, Keyfalan, Yeşilce ve Topçam yaylaları, Karadeniz'in en şenlikli ve turistik yaylaları arasında bulunuyor. Yaylalarda aynı zamanda yöresel pazarlar da kuruluyor.

Baharın gelmesiyle başta Perşembe Yaylası ve Çambaşı Yaylası olmak üzere pek çok yaylaya göç eden halk, yaz boyunca burada hem hayvancılıkla uğraşıyor hem de doğanın bereketinden faydalanıyor.

Yüzyıllardır süren bu gelenek, yayla şenlikleri, horon ve kemençe eşliğinde düzenlenen eğlencelerle de zenginleşiyor. Ahşap yayla evleri, serin dağ havası ve kendine özgü yayla mutfağı ise bu kültürün somut yansımalarını oluşturuyor.

Özellikle temmuz ve ağustos aylarında yapılan yayla festivalleri, hem yerel halkın bir araya gelmesini hem de şehrin kültürel mirasının nesilden nesile aktarılmasını sağlıyor.

Ordu'nun "Sakin Şehri" Perşembe

Ordu'nun Perşembe ilçesi, 2012'de uluslararası "Cittaslow" (Sakin Şehir) ağına katılarak bu prestijli unvanı kazandı. Roma ve Bizans döneminde "Vona" adıyla bilinen ilçe, doğal güzellikleri, tarihi dokusu ve sakin yaşam tarzıyla öne çıkıyor.

İlçe, Karadeniz otoyolunun hizmete girmesiyle Ordu'nun Kumbaşı sahiliyle Fatsa arasındaki şeritte doğa ve tarih tutkunlarının keşfini bekliyor. Bu güzergahtaki tek ilçe olan Perşembe, merkezinde ve civarındaki sayısız saklı kumsalları, Hoynat Adası, Yason Burnu Yarımadası ve Kilisesi, türbeleri, camileri ve emsalsiz limanıyla ziyaretçilerini ağırlıyor.

Yason Burnu

Perşembe'nin en karakteristik noktalarından biri, kıyıyı süsleyen girintili çıkıntılı koyları, ince kumlu plajlarıyla Yason Burnu, antik çağda denizcilerin önemli duraklarından birisi. Bu yarımada, günümüzde de Yason Kilisesi ile hem tarihi hem de turistik bir merkez konumunda.

Yason Burnu, aynı zamanda Oscar'lı yönetmen Christopher Nolan'ın yeni filminin bazı sahneleri için çekim yeri olarak gündeme geldi. Yönetmenin "The Odyssey" adlı eserinde, mitolojide "Altın Post" efsanesinin geçtiği bu antik yarımadanın tercih edilmesi bölgeyi uluslararası arenada öne çıkarabileceği düşünülüyor.

Altınpost efsanesine göre Argonotlar, Yunan mitolojisinde Truva Savaşı'ndan önceki yıllarda yaşamış kahraman bir gruptur ve Iason'un (Jason) Altın Post'u bulmak için Colchis'e gidişini konu alan bir mitte yer alır. Kahramanların ismi bindikleri gemi Argo'dan gelir.

Hoynat Adası

Perşembe ilçesinde Ramazan Köyü sınırları içerisinde Hoynat tünelinin hemen yanında bulunan Hoynat Adası da ilçenin önemli tarihi unsurlarından birisi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilerek çevre düzenlemesi yapılan Hoynat Adası'nı, gemicilerin eski çağlarda depo ve sığınak olarak kullandıkları tahmin ediliyor. Ada üzerindeki tarihi kale ve sarnıç kalıntıları dolayısıyla 2004'te 2. derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescillendi.

Perşembe Yaylası ve Korgan (Çiseli) Şelalesi

Ordu'nun Aybastı ilçesine bağlı Perşembe Yaylası, deniz seviyesinden 1500?metre yüksekte yer alıyor. Yaylanın en dikkat çekici özelliği, coşkulu küçük dereler (menderesler) ile çevrili olması. Bu doğal güzellik "dünya mirası" kapsamında korunma adımlarına ilham veriyor.

Yaylada, temmuz ayının son haftasında düzenlenen şenliklerde güreş, at yarışları, halk konserleri, folklor gösterileri ve kültürel sergiler öne çıkıyor. Piknik, safari, trekking, yamaç paraşütü gibi doğa aktiviteleri için ideal olan yayla yolu üzerinde, Çiseli Şelalesi ve Karga Tepesi gibi zengin doğa rotaları da bulunuyor.

Korgan (Çiseli) Şelalesi, Ordu'nun Altınordu ilçesi, Karaoluk Köyü sınırları içerisinde bulunuyor. Doğal güzelliği ile doğa harikası bir göl olan şelale, turizmi açısından cazibe noktalarından birisi.

Kabakdağı Köyü

Kabakdağı Köyü, Fatsa ilçe merkezine 9 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Irmak, göl ve deniz manzaralı köye her mevsim ulaşmak mümkün. Köyün nüfusunu 1877'de Osmanlı Rus Savaşı sonrası Batum'dan göç eden aileler oluşturuyor.

Yöresel 100'den fazla yemek çeşidi bulunan köyde, yemeklerde ağırlıklı olarak cevizin yanı sıra kişniş, fesleğen ve çörek otu kullanılıyor. Köyünde sertifikalı organik fındık, meyve, sebze ve hayvansal gıda üretimi yapıldığından farklı yöresel lezzetleri tatmak da mümkün.

Organik tarımla beraber eko turizm çalışması olan tek köy olan Kabakdağı, 2001 yılından itibaren organik tarım ve eko turizm devam ediyor.

Ordu'da, "Destinasyon OYB" konseptiyle ziyaretçiler gerçek yaşam alanlarında konaklıyor

Kabakdağı Köyü'nde doğan ve 1984'ten beri turizm sektöründe çalışan Güven Özel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Destinasyon Organize Yaşam Bölgesi (OYB)" konseptini anlatarak, bu konuda 25 yıldır bölgede çalışma yaptıklarını söyledi.

OYB'nin, organize yaşam kelimesinden türediğini aktaran Özel, "Organize yaşam bölgesi kavramı da Kabakdağı Düşünce Kulübünün literatüre kazandırdığı bir kavram. Destinasyon OYB, gerçek yerleşim yeri ve kırsal alan demek ve altında mutlaka yerel kültür olması da gerekiyor." dedi.

Yerli ve yabancı turistler için Destinasyon OYB kapsamındaki mekanların sadece yeme içme ve konaklama üzerine olmadığına dikkati çeken Özel, şöyle devam etti:

"OYB felsefesi içerisinde var olan 8 başlık, evin etrafında konumlandırılıyor. Bu turizm, eğitim, sanat, spor, teknoloji, üretim olabiliyor. Misafirler rezervasyonla ağırlanıyor. Çat kapı olayımız yok. Her şey yerel kültüre bağlı olarak yapılıyor. Uluslararası rezervasyon sistemlerine de kayıtlıyız. Ayrıca 'destinationoyb.com' diye rezervasyon sitemiz mevcut. Müsait olan ev sahipleri, misafirlerini karşılıyor, evlerini misafirlere teslim ediyor ve tatillerini yapmalarını sağlıyor. Bu konaklama yerlerine biz kırsal yaşam evi ismini veriyoruz. Bu evlerde insanlar tatil yaparken dinleniyor, günü birlik Samsun, Giresun gibi yakın illeri, meşhur destinasyonları gezebiliyor. Farklı aktiviteler yapabiliyor, doğayla iç içe yaşıyor."

Güven Özel, Destinasyon OYB'ye bağlı şu anda farklı köylerde 4 konaklama yeri bulunduğunu aktararak, "Ayrıca sistem kapsamında 2 tane restoran hizmeti veren yerimiz var; Hayat Oksijen Resort ve Zaprana Restoran. Aktif olarak bu çalışma içerisinde bulunan Demirci Mahallemiz de var. Eskiden Demirci Köyü'ydü. Burada da Ihlamur Kadın Çiçekleri Kooperatimiz var. Kadınlar burada ürettiklerini kooperatiflerinde satıyor. İnternet satışları da var. Aynı zamanda kahvaltı ve yemek hizmetleri de var." diye konuştu.

Ordu'nun güzel manzarası Boztepe'den teleferikle seyredilebiliyor

Ordu'nun eski yerleşim bölgesi olan Taşbaşı Mahallesi de tarihi evlerle süslü sokaklarının yanı sıra bugün kültür merkezi olarak kullanılan kilisesiyle de ilgi çekiyor.

Fatsa-Aybastı kara yolunun hemen kenarında bulunan Gaga Gölü ise Sefaköy sınırları içinde yer alıyor. Göl, doğal güzelliğinin yanı sıra birçok su bitkisi ve hayvan tür çeşitliliğine sahip.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan ve Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan "Kahraman Sağra Fındık Müzesi"nde de fındığın serüveni anlatılıyor. Altınordu ilçesi Selimiye Mahallesi'ndeki tarihi üç katlı Kahraman Sağra Konağı, belediye tarafından önce restore edildi. Yöre halkının desteğiyle fındık tarımında kullanılan eşyaların da bir araya getirilmesiyle tarihi konak, fındık müzesi olarak kullanılmaya başladı.

Kurtuluş Savaşı'nda Yunan gemilerini atlatmak için batırılıp halkın dayanışmasıyla tekrar yüzdürülerek dünya denizcilik tarihine geçen ve birebir ölçülerde yeniden inşa edilen "Rüsumat No: 4 Gemisi"nin replikası da Ordu sahilinde sergileniyor.

Ayrıca Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Boztepe'den Ordu'nun güzel manzarası, Karadeniz'in maviliği teleferikle seyredilebiliyor. Boztepe'de yeme-içme ve dinlenme tesisleri ile piknik alanları da mevcut.