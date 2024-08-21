Ordu Valisi Muammer Erol, tarihi mekanlarda yapılan restorasyon ve kazı çalışmalarını inceledi - Son Dakika
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Ordu Valisi Muammer Erol, tarihi mekanlarda yapılan restorasyon ve kazı çalışmalarını inceledi

Ordu Valisi Muammer Erol, tarihi mekanlarda yapılan restorasyon ve kazı çalışmalarını inceledi

Ordu Valisi Muammer Erol, Fatsa ilçesinde bulunan tarihi mekanlarda yürütülen restorasyon ve kazı çalışmalarını yerinde inceledi. Vali Erol, Bolaman Haznedaroğlu Konağı, Aziz Konstantin ve Helena Manastırı kazı alanı ve Cıngırt Kalesi Antik Yerleşim Alanı'nda yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

21.08.2024 11:48
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Ordu Valisi Muammer Erol, Fatsa ilçesinde tarihi mekanlarda yürütülen restorasyon ve kazı çalışmalarını inceledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Erol, Bolaman Mahallesi'nde 19'uncu yüzyılda ahşap ve çift cumbalı yapılmış Hazinedaroğlu ailesine ait konaklardan biri olan Bolaman Haznedaroğlu Konağı'nı ziyaret etti.

Kent müzesi olarak kullanılmak üzere Ordu Üniversitesi ile imzalanan protokol gereğince Büyükşehir Belediyesine tahsis edilen, son dönem Türk mimarisinin bütün özelliklerini yansıtan konak, ihalenin ardından restore edilerek geleceğe taşınacak. Valilik Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca da konağın restorasyonu için ödenek aktarıldı.

Kurtuluş Mahallesi'ndeki Aziz Konstantin ve Helena Manastırı kazı alanında da inceleme yapan Erol'a, Doç. Dr. Seçkin Evcim çalışmalarla ilgili bilgi sundu.

Evcim, milattan sonra 5 ve 6'ncı yüzyıl dönemlerine ait olduğu tespit edilen Aziz Konstantin ve Helena Manastırı'ndaki kazılar sırasında mezar yerleri ile in-stu halinde mozaik yer döşemesi bulunduğunu, çalışmaların 3 yıl daha devam edeceğini vurguladı.

Vali Erol, Cıngırt Kalesi Antik Yerleşim Alanı'nda incelemelerde bulunarak, arkeolojik sit alanındaki kazılarla ilgili Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ayşe Fatma Erol'dan bilgi aldı.

Prof. Dr. Erol, 6. Mithriadates dönemi kalesi olduğu tespit edilen 2 bin 300 yıllık Cıngırt Kalesi'nde kazıların devam ettiğini anlattı.

Cıngırt kayası kazıları sırasında çok sayıda kayaya oyulmuş tünel şeklinde güvenli olarak suya ulaşabilen basamaklı tünellerin olduğuna işaret eden Erol, " Karadeniz'de çok fazla kazı yok. Bu nedenle beklentimiz yüksek. Çok önemsiyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ordu Valisi Muammer Erol, tarihi mekanlarda yapılan restorasyon ve kazı çalışmalarını inceledi - Son Dakika

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