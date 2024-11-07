Organ Bağışı Çağrısı: Hayat Kurtar, Farkındalık Yarat - Son Dakika
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Organ Bağışı Çağrısı: Hayat Kurtar, Farkındalık Yarat

Organ Bağışı Çağrısı: Hayat Kurtar, Farkındalık Yarat

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde organ nakli olan hastalar, organ bağışının önemine dikkat çekti.

07.11.2024 18:51
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Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde çift kol, yüz, kalp, karaciğer, böbrek nakli olarak yaşama tutunan hastalar, organ bağışı çağrısında bulundu.

Hastanenin Mor Salonu'nda düzenlenen programda, Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Bayezid, Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan başta olmak üzere organ nakli ekibi ile nakil olan hastalar bir araya geldi.

Rektör Özkan, yaptığı konuşmada, farkındalığı artırarak daha çok nakil yapılmasına katkı sunduklarını belirterek, dünyada ses getiren önemli çalışmalara imza attıklarını söyledi.

Prof. Dr. Ömer Özkan da dünyanın en güzel mevzuatına sahip olduklarını hatırlatarak, merkezlerinde hastaların her aşamasında tedavilerinin yapılabildiğini söyledi.

Organ Bağışı Haftası'nda farkındalık yaratmaya çalıştıklarını aktaran Özkan, "Beyin ölümü kavramının gerçek ölüm olduğunun bilinmesi önemli. Canlıdan nakille dünyada ilk üç içindeyiz. Merkezimizde akciğer dışında tüm nakilleri yapıyoruz. Böbrek, karaciğer, pankreas başta olmak üzere yaptığımız nakillerle ülkemizin öncüsü olup, Avrupa'da ve dünyada ses getirdiğimiz için çok mutluyuz." dedi.

Başarılı kalp nakillerine imza atan Prof. Dr. Ömer Bayezid ise yıllar önce nakil yaptığı hastalarını sağlıklı görünce mutlu olduğunu, organ bekleyen hastaların da sağlığına kavuşabilmesi için bağışın artması gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin ilk yüz naklinin yapıldığı Uğur Acar da 12 yıldır yeni yüzüyle yaşadığını, Akdeniz Üniversitesi ailesinde olduğunu belirtti.

Her bağışın önemli olduğunu anlatan Acar, "Organ bağışının öneminin nesilden nesile aktarılması gerekiyor. 'Bugün biz yarın belki siz' sloganıyla farkındalık yaratmaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

27 yıl önce kalp nakli oldu

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde 27 yıl önce kalp nakli olan Hamide Akman, nakil olduğunda 4 yaşındaki kızının okuyup, evlenip çocuk sahibi olduğunu söyledi.

Hastanede kalp nakli yapılan ilk hasta olduğunu aktaran Akman, "27 yıldır kaliteli bir hayat yaşıyorum. Karaciğer, böbrek canlıdan alınıyor ama kalp alınamıyor. Çok sayıda kişi organ bekliyor. Her bağış bir can demek." dedi.

Üç kez böbrek ve 1 karaciğer nakli oldu

Antalya'da farklı tarihlerde 3 kez böbrek ve bir sefer karaciğer nakli olan Mehmet Emin Arslan, beyin ölümü olan kişinin önceden organlarını bağışlamasına rağmen bazı ailelerin bağış yapmadığını, bu alanda düzenleme gerektiğini belirtti.

Karaciğer nakli olduktan sonra 2 kızı doğdu

Hastanede 2009'da karaciğer nakli olan Gülay Erol da nakilden sonra iki kızının dünyaya geldiğini, sağlığıyla ilgili hiçbir sorun yaşamadığını, kendisine bağış yapan kişinin de isminin Gülay olduğunu ifade etti.

Çift kol nakli olan Yusuf Şimşek, bağış sayesinde kollarına kavuştuğunu vurgulayarak, daha çok bağış çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Organ Bağışı Çağrısı: Hayat Kurtar, Farkındalık Yarat - Son Dakika

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