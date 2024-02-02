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Organ Nakli Uzmanı Prof. Dr. Alper Demirbaş'ın Vefatı - Son Dakika
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Organ Nakli Uzmanı Prof. Dr. Alper Demirbaş'ın Vefatı

Antalya'da yıllardır başarılı organ nakli ameliyatları gerçekleştiren ve pek çok kişinin yaşamına dokunan Prof. Dr. Alper Demirbaş, hastanede yaşamını yitirdi. Vasiyeti gereği kalabalık bir cenaze töreni istemeyen Demirbaş için hastaları mezarlığa koştu. Türkiye'deki organ naklinin öncülerinden olan ve 10 bini aşkın nakil ameliyatı gerçekleştiren Demirbaş'ın cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi.

02.02.2024 17:52
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ANTALYA'da yıllardır başarılı organ nakli ameliyatları gerçekleştirerek pek çok kişinin yaşamına dokunan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Prof. Dr. Alper Demirbaş (61) son yolculuğuna gözyaşları arasında uğurlandı. Vasiyeti gereği kalabalık cenaze töreni istemeyen Prof. Dr. Demirbaş için hastaları mezarlığa koştu. Antalya'da sayısız genel cerrahi ameliyatları gerçekleştiren, son 28 yılda ise sayısız organ nakli ameliyatına imza atarak, pek çok kişinin yaşamına dokunan Prof. Dr. Alper Demirbaş, geçen yıl ağustos ayında akciğer kanserine yakalandı. İlk olarak Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi'nde görev yapan ve son 15 yıldır sürdürdüğü Medical Park Antalya Hastane Kompleksi'ndeki Organ Nakli Merkezi Bölüm Başkanlığı görevinden geçen ekim ayında ayrılan Prof. Dr. Alper Demirbaş, rahatsızlığı nedeniyle tedaviye alındı. Bu yılın ilk haftasında akciğer kanseri nedeniyle İstanbul'daki bir hastanede ameliyat edilen Prof. Dr. Demirbaş, enfeksiyon gelişmesi üzerine Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne nakledildi. Yaklaşık 3 haftadır yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Prof. Dr. Demirbaş, dün öğleden sonra enfeksiyona bağlı çoklu organ yetmezliğinden yaşamını yitirdi.

ÖZKAN: DERİN İZLER BIRAKTI

Alper Demirbaş'ın vefat haberinin duyulması sonrası yüzlerce hastası sosyal medyadan paylaşımda bulundu. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan da bir taziye mesajı yayımladı. Rektör Özkan, "Derin bir üzüntü içindeyim. Ülkemizin öncü hekimlerinden, organ nakillerindeki vizyonuyla iz bırakan, Prof. Dr. Alper Demirbaş hocamızı kaybettik. Akdeniz Üniversitemiz, Antalyamız ve insanlığa yaptığı katkılarıyla binlerce yaşama dokundu, derin izler bıraktı. Mekanı cennet, ruhu şad olsun. Vasiyeti gereği hocamız için resmi cenaze töreni düzenlenmeyecektir. Kıymetli ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum" ifadelerine yer verdi.

HASTALARI MEZARLIĞA KOŞTU

Prof. Dr. Alper Demirbaş için Uncalı Mezarlığı Camii'nde cenaze namazı kılındı. Eşi Nilüfer, kızı Alara, oğlu Yağız, kardeşi Prof. Dr. Murat Demirbaş, annesi İnci ve babası Secaattin Demirbaş, taziyeleri kabul etti. Cenaze törenine Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın, eski Antalya Milletvekilleri Çetin Osman Budak ve Tuncay Ercenk, yakınları, dostları ve ameliyat yaptığı hastaları katıldı. 10 BİNİ AŞKIN AMELİYAT

Vasiyeti gereği kalabalık cenaze töreni istemeyen Prof. Dr. Demirbaş için iyileştirdiği hastaları mezarlığa koştu. Türk bayrağına sarılı tabutun üzerine Prof. Dr. Demirbaş'ın ameliyat sırasındaki bir fotoğrafı ile "Beni Türk hekimlerine emanet ediniz. K.Atatürk" yazılı halı dokuma konuldu. Türkiye'deki organ naklinin öncülerinden olan ve 10 bini aşkın nakil ameliyatı yapan Prof. Dr. Alper Demirbaş'ın cenazesi yakınlarının ve sevenlerinin gözyaşları arasında Çakırlar Mezarlığı'nda toprağa verildi. (DHA)

Organ Nakli Uzmanı Prof. Dr. Alper Demirbaş\'ın Vefatı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Organ Nakli Uzmanı Prof. Dr. Alper Demirbaş'ın Vefatı - Son Dakika


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