Orhan Veli\'nin Evi Satışta

ŞAİR Orhan Veli Kanık 'ın doğduğu ve 1930 yılların başına kadar yaşadığı Beykoz'daki ahşap köşk 80 milyon liraya satışa çıkarıldığı belirtildi. Mahalle sakini Ahmet Nebioğlu, "Bu sokak şairlerle dolu bir sokak, aydınlarla dolu bir sokaktır. Bu evin restore edilmesini istiyoruz" dedi. Mahalle sakini Recep Yönlü ise "Burası Yalıköy için bir medarıiftihar. Herkes gelip görüyordu, resmini çekiyordu. Satışa çıkarılmasına karşıyım" dedi.

Şair Orhan Veli Kanık'ın 13 Nisan 1914'te doğduğu Beykoz Yalıköy'deki 3 katlı ahşap köşkün 80 milyon liraya satışa çıkarıldığı belirtildi. Orhan Veli ve ailesi 1930'lu yılların başına kadar bu evde yaşamını sürdürdü. Uzun yıllar konut olarak kullanılan yapının, dönem mimarisini yansıtan özelliklerini büyük ölçüde koruduğu öğrenildi. Köşkün şu anki sahibi, 80 yaşındaki makine mühendisi Osman Özer. Özer'in babası Mustafa Hayrettin Özer'in, evi Orhan Veli'nin kız kardeşi Firuzan Yolyapan'dan satın aldığı biliniyor. Osman Özer'in de 1945 yılında aynı köşkte doğduğu öğrenildi.

'MÜZEYE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ DAHA UYGUN OLUR'

Mahalle sakinlerinden Ayşenur Uzuner, "Neredeyse her sabah buradan gelip geçiyorum. Ben bu mahallede oturuyorum. Orhan Veli Kanık'ın evinin satışa çıkarıldığını ilk defa sizden duyuyorum. Şu anda daha yeni haberim oldu. Benim bildiğim kadarıyla bu tarihi bir eser. Tarihi eser olduğu için de bilemiyorum; belediyenin, büyüklerimizin müzeye dönüştürmesi daha uygun olur diye düşünüyorum. Bir şahsa ait değil de müze olarak hizmet verebilir. Halkımız Orhan Veli Kanık'ı, topluma mal olmuş değerli edebiyat sanatçısını tanımış olur. Günümüzdeki öğrencilerimiz, herkes tanımış olur. Müze olarak topluma mal edilirse, gezilirse aynı Ahmet Mithat Efendi Kültür Merkezi gibi, Yücel Çelikbilek Merkezi gibi olabilir. Müze gibi gezilecek görülecek bir mekana dönüştürülürse çok daha güzel olur. Kendisi çok önemli bir şairimiz. Burada doğduğu ev olduğu için de şairimizin toplumumuz tarafından tanınmasını isterim" dedi.

'EVİN RESTORE EDİLMESİNİ İSTİYORUZ'

Mahalle sakini Adem Nebioğlu, "Yukarıdaki mahallede doğdum. 63 yılı aşkın senedir de buradayız. Bu evi Orhan Veli Kanık ve kız kardeşi sattılar. Ondan sonra burayı Osman Abi'nin varisleri, kardeşleri satın aldı. Yıllardır da burada oturuyorlar. Buranın satılmasını ben istemiyorum. Daha önceden de satılıp satılmayacağı yönünde 30 sene önce de aynı şeyler söyleniyordu, en son bugünlere geldi. Bu sokak şairlerle dolu bir sokak, aydınlarla dolu bir sokaktır. Bu evin restore edilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'DOĞRU BİR KARAR DEĞİL'

Mimari ve restorasyon öğrencisi Selim Enes Öz, "Orhan Veli'nin evinin satışa çıkarıldığını biliyordum. Orhan Veli aynı zamanda Türk edebiyatının önemli bir şairi olduğu için evinin müze olarak kullanılmasını istiyorum. Bu evin müze yapılıp restore edilip halka kazandırılması, herkesin bilinçlendirilmesi daha doğru bir karar olacaktır. Bir restorasyon öğrencisi olarak bunun en doğru karar olduğunu düşünüyorum. Bizim gibi öğrencilerin, gençlerin bu eve gelip müze olarak görmesi ve eserleri incelemesi herkes açısından daha güzel olacaktır" diye konuştu.

'RESTORE EDİLSİN HALKA KAZANDIRILSIN'

Mahalle sakinlerinden Recep Yönlü ise, "Yaklaşık 40 yıldır buradayım. Orhan Veli'nin evinin satışa çıkarılmasına ben karşıyım. Burası Yalıköy için bir medarıiftihar. Herkes gelip görüyordu, resmini çekiyordu. Bilemiyorum ne amaçla yapıldı, ailevi bir konu olabilir, karışmak istemiyorum; ama sonuç olarak buranın satışa çıkarılmasına karşıyım. Ne yapılacak ne edecek onu da bilmiyoruz, kimse de bilmiyor. Eski olmama rağmen hala muallaktayım. Türk edebiyatının medarıiftiharıydı. Önderlerden bir tanesiydi. Bu insanın miras bırakmış evinin satışa çıkarılması bence biraz abes gibi geliyor. Restore edilsin, halka kazandırılsın, öğrencilere verilsin. Bir edebiyatçının, şairin evinin halka hizmet verebilecek bir kütüphanesinin olmasını isterim" dedi.