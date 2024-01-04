Orhangazi\'de altın dolandırıcılığı: Kuyumcu yakalandı

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BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, 'Yavru' adını verdiği sistemle, piyasa değerinin altında altın satma ve kazanç sağlama vaadiyle dolandırdığı müşterilerinden topladığı, yaklaşık 500 milyon lira ile kaçtığı İstanbul'da yakalanan kuyumcu Ahmet Ö.'nün (44) emniyetteki ifadesinde, "İflas ettim parayı döndüremedim, pişmanım" dediği öğrenildi. Ahmet Ö.'nün, bir arkadaşıyla, kuyumcudaki altınları bavula doldurup kaçtığı anların görüntüleri de ortaya çıktı.

Orhangazi ilçesinde 80 yıldır sarrafiye sektöründe faaliyet gösteren firmanın 3'üncü nesil işletmecisi Ahmet Ö., 'Yavru' adını verdiği sistemle yakın çevresinden emanete bırakmaları şartıyla piyasa değerinin altındaki fiyata cumhuriyet altını sattı. Sisteme dahil olan kişilere 1 ay sonra taahhüt edilen oran sayısında altın, kar olarak verildi. Bir süre sonra kar amaçlı emanete altın bırakanların sayısı arttı. Sistem büyüyünce, katılımcılara, altın üzerinden komisyon verilmesine dönüştü. Sisteme katılan kişilere yüzde 4 ile 30 arasında komisyon verilmeye başlandı. 'Yavru' adı verilen sistemde, parasıyla gelen kişilere piyasa fiyatından daha uygun fiyatla altın satılıyor, 1 ay sonra taahhüt edilen oran sayısında altın, kar olarak veriliyordu.

MAĞDURLARDAN SAVCILIĞA ŞİKAYET

Kuyumcu Ahmet Ö., bir süre önce taahhüt ettiği altınları ya da altınlar değerinde parayı, sahiplerine zamanında teslim etmekte zorlandı. Endişe yaşayan iştirakçiler, birbirlerinden habersiz sistemden paralarını çıkarmak istedi. Ancak, altın ya da paraların iadesi konusunda sorunlar yaşanmaya başladı. Dün, gün boyu kuyumcunun kapalı olması endişeleri artırdı. Sistemde altınları olanlar, bilgi almak için aradıklarında Ahmet Ö.'ye ulaşamazken, kuyumcunun bir önceki gün, akşamdan iş yerini boşaltıp kaçtığı bilgisi kulaktan kulağa yayıldı. Kuyumcunun kaçtığını öğrenen mağdurlar savcılığa şikayette bulundu.

SAVCILIKTAN ARAMA KARARI

Kuyumcu Ahmet Ö. hakkında yapılan çok sayıda şikayet üzerine, Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Akşam saatlerinde Mustafa Kemalpaşa Caddesi'nde kuyumcunun yer aldığı bölge, emniyet şeridiyle kapatıldı. Savcılık izniyle kuyumcunun kapısının açılması için itfaiye ve çilingirle çalışma yapıldı ancak kapalı olan kepenkler açılamadı.

TOPLANAN PARA 500 MİLYONDAN FAZLA

Dededen kuyumcu olan Ahmet Ö.'nün, kar dağıtım amaçlı kurduğu sistem sayesinde katılımcılardan topladığı para miktarının 500 milyon liradan fazla olduğu iddia edildi. Savcılığa başvuran kişi sayısının sistemdekilerin çok küçük kısmı olduğu, sistemde ilçenin iş ve sivil toplum camiasından tanınmış kişilerin de bulunduğu iddia edildi. Topladığı paralarla ortadan kaybolduğu belirtilen Ahmet Ö.'nün yakalanması için çalışma başlatıldı.

ÖZEL EKİP 4 SAATTE YAKALADI

Dolandırıcılık şikayetleri üzerine Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Şube Müdürlüğü ve Orhangazi Emniyet Müdürlüğü personelinden oluşan özel ekip oluşturuldu. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen koordineli soruşturmayla ekipler tüm detayları en ince ayrıntısına kadar inceledi. Titiz çalışma sonrasında özel ekip, kuyumcu Ahmet Ö. ve evinde saklandığı arkadaşı R.E.'yi, 4 saatlik takibin ardından İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde yakaladı. Polisin eş zamanlı operasyonunda, Ahmet Ö.'nün ortağı A.F.Ş. ile İstanbul'a otomobiliyle götüren H.Ş. ve kuyumcu çalışanı S.İ. de Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yakalanıp gözaltına alındı.

ÖNCE İDDİALARI KABUL ETMEDİ

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul'da gözaltına alınıp Bursa'ya getirilen Ahmet Ö., Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildiği sırada basın mensuplarının, "İddiaları kabul ediyor musunuz?" sorusuna "İddiaları kabul etmiyorum" diyerek yanıt verdi. Ahmet Ö.'nün emniyetteki sorgusunda ise "İflas ettim parayı döndüremedim, pişmanım" dediği öğrenildi.Olayla ilgili 20'nin üzerinde mağdur olduğu belirlenirken, soruşturma sırasında gelecek şikayetlere bağlı olarak sayının artabileceği belirtildi.

ALTINLARI BAVULLA İSTANBUL'A KAÇIRMIŞ

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, Ahmet Ö.'nün kuyumcudaki altınları bavula doldurup kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Ahmet Ö. ile H.Ş.'nin kuyumcuya geldiği ve altınları doldurdukları bavullarla bir süre sonra iş yerinden çıktıkları görüldü. (DHA)