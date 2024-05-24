Orhangazi'de İleri Biyolojik Arıtma Tesisi İnşaatı Tamamlanıyor

Güncel

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 2022 yılında ihalesi yapılarak inşaatına başlanan İleri Biyolojik Arıtma Tesis sayesinde arıtma kapasitesi 3 kat artacak.

???????Orhangazi, Orhaneli, İznik ve Karacabey ilçelerinin yanı sıra kent merkezinin daha güçlü bir altyapıya kavuşturulması amacıyla Avrupa Yatırım Bankasından sağlanan 40 milyon 500 bin avroyla hayata geçirilen Orhangazi İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'nde inşaat çalışmalarında sona geliniyor.

İznik Gölü sahiline yakın bir noktada yer alan günlük 17 bin metreküp kapasiteli mevcut arıtma tesisine ilave olarak inşa edilen yeni arıtma tesisinde çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı. BUSKİ tarafından yapılan tesisi eylül ayında devreye alınması planlanıyor.

Orhangazi'de 2014 yılında devreye alınan ilk arıtma tesisinin günlük arıtma kapasitesi 17 bin metreküp iken bu tesisin tamamlanmasıyla ilave 34 bin metreküp ile toplam arıtma kapasitesi günlük 51 bin metreküpe çıkarılacak.

İznik Gölü ve çevreye büyük değer katacak tesiste, yıllardır turşu üretiminin yapıldığı Gedelek Mahallesi'ndeki atıkların arıtımı da gerçekleştirilecek.

Orhangazi Belediyesi 21 parça taşınmazı satışa çıkarıyor

Orhangazi Belediyesi, mülkiyetleri belediyeye ait kırsal mahallelerde yer alan 21 taşınmazı satışa çıkarıyor.

Kamu İhale Kurumuna bildirilen satış kararına göre, Karsak, Gedelek, Keramet, Gemiç, Heceler ve Yeniköy mahallelerinde farklı metrekarelerdeki arsaların satışları 5 Haziran'da Orhangazi Belediyesi Encümeni tarafından yapılacak.

Mülkiyetleri Orhangazi Belediyesine ait 21 taşınmazın toplam muhammen bedelleri ise yaklaşık 75 milyon lirayı buluyor.

Belediyeye bu satışlardan 100 milyon liranın üzerinde gelir bekleniyor.

Tarihi Malhun Hatun tatlısı, Orhangazi'de tanıtıldı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, 21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında "lezzet şöleni" gerçekleştirildi.

Orhangazi Belediyesi Hanımlar Lokali'nde yapılan etkinliğin en dikkat çekici sunumu, Malhun Hatun tatlısı oldu.

Belediye Başkanı Bekir Aydın, etkinlikte yaptığı konuşmada, tatlının hikayesini şöyle anlattı:

"Rivayetlere göre, Orhan Gazi'nin en güçlü rakibi onunla görüşmek üzere çadırına gelmiş. Orhan Gazi, misafirini büyük bir nezaketle karşılamış ve ona en iyi yiyecekleri sunmuş. Yemekten sonra Malhun Hatun'un özel olarak hazırladığı tatlı servis edilmiş. Misafir, tatlının olağanüstü lezzeti karşısında hayran kalmış. Tatlının içindeki fındık ve bademlerin bolluğu dikkatini çekmiş. Orhan Gazi, bu sırada annesinin önerdiği mesajı iletmiş: 'Tatlıdaki her bir fındık ve badem, bizimle ölümü göze alan arkadaşlarımızı temsil ediyor. Balın tatlılığı gibi dostlarımıza iyilikle doluyuz ama düşmanlarımıza karşı da buğdayı un haline getirir gibi acımasız olabiliriz.' Misafir bu mesajı aldıktan sonra barış içinde anlaşmaya varılmış."

Etkinlikte, Malhun Hatun tatlısının yanı sıra Orhangazi'nin yöresel değerleri zeytini ve zeytinyağı, Gedelek turşusu, Mahmudiye çileği, guguk ekmeği, asma pidesi, yumurta dolması, cevizli ekmek ve sebzeli bulgur pilavı ikram edildi.

Programa, Orhangazi Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu, AK Parti Orhangazi İlçe Başkanı Gökhan Ulusu, MHP İlçe Başkanı Halil Bozoğlu, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, diğer protokol mensupları ve vatandaşlar katıldı.

TOBB Orhangazi Anaokulu inşaatı tamamlandı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB), Milli Eğitim Bakanlığı ile imzaladığı protokol kapsamında Türkiye genelinde 125 ilçede yapılan okullardan biri olan Bursa'nın Orhangazi ilçesinde inşa edilen TOBB Orhangazi Anaokulunun yapımı tamamlandı.

Okulu gezen Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erol Hatırlı, Meclis Başkanı Cem Kapitan, yönetim kurulu üyeleri ve meclis üyelerine İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet İnce ile okulun kurucu müdürü Nurdan Elmaskaya eşlik etti.

İnce, haziran ve temmuz aylarında okula öğrenci kabul edileceğini, eylülde ise eğitim öğretime başlanacağını bildirdi.

Orhangazi İmam Hatip Ortaokulunda Filistin'e destek kermesi

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, İmam Hatip Ortaokulunun bahçesinde Okul Aile Birliğince Filistin yararına kermes düzenlendi.

Kermeste satışa sunulan ürünlerden elde edilecek olan gelir, Filistin'e yardım olarak gönderilecek.

Okul idareleri, kermes nedeniyle Okul Aile Birliği yönetimi ve üyelerine teşekkür etti.

Kermese öğrenciler ve velilerin yanı sıra ilçe halkı da ilgi gösterdi.