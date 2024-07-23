Orhangazi'de motosiklet şarampole düştü: 2 genç ağır yaralandı - Son Dakika
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Orhangazi'de motosiklet şarampole düştü: 2 genç ağır yaralandı

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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, yokuş aşağı inerken sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet şarampole düştü. Kazada, motosiklette bulunan Recep Efe A. ve Kerim K. ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

23.07.2024 20:59
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BURSA'nın Orhangazi ilçesinde yokuş aşağı inerken sürücüsünün kontrolünden çıkarak, şarampole düşen motosikletteki Recep Efe A. (17) ile Kerim K. (17) ağır yaralandı.

Kaza saat 18.30 sıralarında kırsal Fındıklı Mahallesi'nde meydana geldi. İlçe merkezine seyir halinde olan ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen O16 BJM 377 plakalı motosiklet, yokuş aşağı inerken kontrolünden çıkarak şarampole düştü. Yaklaşık 30 metre sürüklenen motosiklette bulunan Recep Efe A. ile Kerim K. ağır yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları Orhangazi Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralıların, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Orhangazi\'de motosiklet şarampole düştü: 2 genç ağır yaralandı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Orhangazi'de motosiklet şarampole düştü: 2 genç ağır yaralandı - Son Dakika

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