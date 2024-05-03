Orman Benim Etkinliğiyle Orman Yangınlarına Karşı Bilinç Oluşturuldu

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Kayseri, Kırşehir, Niğde, Kırıkkale ve Sivas'ta orman yangınlarının çıkmasını önleyici bilincin oluşması amacıyla "Orman Benim" etkinliği düzenlendi.

Kayseri Orman Bölge Müdürlüğünce Erciyes Dağı eteklerindeki Lifos Ormanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte ormancılar, alt dal budaması yaptı.

Vali Yardımcısı Abdullah Kalkan, Hacılar Kaymakamı Burak Dertlioğlu, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, Orman Bölge Müdürü İsa Çapkın, kurum çalışanları ve lise öğrencileri, ağaç budaklarını, yanıcı maddeleri ve çöpleri topladı.

Burada konuşan Bölge Müdürü Çapkın, küresel ısınmadan dolayı orman yangınlarında artış yaşandığına dikkati çekti.

Bugünkü etkinlikle ormanların temiz tutulması ve yangınlara karşı tedbir alınması konusunda halkı bilinçlendirmeyi amaçladıklarını anlatan Çapkın, "Türkiye'de son 10 yılda çıkan orman yangınlarının istatistiklerine baktığımız zaman yüzde 90'ının insan kaynaklı olduğunu görüyoruz. Bugün orman içi ve bitişiğinde yol kenarlarındaki yanıcı maddelerin azaltılması için çöpler temizlenecek ve ormanlar yangına karşı daha dirençli hale getirilecek." diye konuştu.

Kırşehir

Kırşehir'de Kındam mevkisinde ormanlık alanda düzenlenen etkinlikte katılımcılar ağaçların arasında ve çevreye atılan yanıcı, çevreye zararlı maddeleri topladı.

Kırşehir Orman İşletme Müdürü Alper Çimen, burada yaptığı konuşmada, orman yangınlarının önlenmesi, olası yangın sayılarının ve şiddetinin düşürülerek çevreye olan zararların en aza indirilmesi, vatandaşlarda orman yangınlarının çıkmasını önleme bilincinin oluşturulması amacıyla eş zamanlı kampanya gerçekleştirildiğini söyledi.

Niğde

Niğde Orman İşletme Müdürlüğünce Kumluca-Hamamlı erozyon kontrol sahasında düzenlenen çöp toplama etkinliğinde konuşan Vali Cahit Çelik, iklim değişikliği sonrası orman yangınlarının arttığını söyledi.

Son 10 yılda Türkiye'de 2600 civarında orman yangını çıktığını vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Maalesef ormanlarımızı çok iyi kullanamıyoruz. Ormanlarımız hem habitat hem de doğal güzellik açısından çok önemli. Ben sabahları bazen burada koşuyorum, gerçekten girdiğin zaman orman içerisinde her türlü çöpü bulabiliyorsunuz. Plastik atıklar, çöp poşetleri, şişeler... Tek ülkemiz var, tek ilimiz var ve tek bir gezegenimiz var. Sonuçta dünya bizim evimiz. Türkiye de bizim evimiz. Bu anlamda ülkemizi, memleketimizi temiz tutmak zorundayız. Tüm vatandaşlarımızı bu konuda uyarmak istiyorum, daha dikkatli ve hassas olmalarını istirham ediyorum."

Vali Cahit Çelik, konuşmasının ardından kurum müdürleri, sağlık, itfaiye, UMKE personeli ile STK temsilcileri, izci kulüpleri ve öğrencilerle ormanda çöp topladı.

Kırıkkale

Kırıkkale Orman İşletme Müdürlüğünce Millet Orman'ında gerçekleştirilen etkinlikte çöpler ve yangına sebep olabilecek maddeler öğrenciler ve gençler tarafından toplandı.

Orman İşletme Müdürü Atilla Yılmaz, orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarında öncelikli stratejilerinin yangın öncesi alınması gereken önleyici tedbirler olduğunu söyledi.

İstatistiklere göre son 10 yılda gerçekleşen orman yangınlarının yüzde 90'ının insan kaynaklı çıktığına dikkati çeken Yılmaz, "Orman Benim" kampanyası ile toplumsal farkındalık oluşturup, yangın sayılarını ciddi oranda düşürmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Etkinliğe Vali Yardımcısı Ahmet Ferhat Özen, kurum müdürleri, öğrenciler ve gençler katıldı.

Sivas

Sivas Orman İşletme Müdürlüğü koordinesinde, Kardeşler Tepesi'nde Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Adem Uzun, il protokolü ve öğrencilerin katılımıyla etkinlik düzenlendi.

Burada gazetecilere açıklama yapan Şimşek, kampanyaya katılım sağlayanlara teşekkür ederek, orman yangınları konusunda toplumu bilinçlendirmeyi, bilgilendirmeyi ve farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Son yıllarda küresel ısınma ve iklim değişikliği nedeniyle ülkede orman yangınlarının arttığını vurgulayan Şimşek, bu yangınların doğal sebeplerden değil, insanlardan kaynaklandığını belirtti.

Şimşek, "Bu gerçek bize gösteriyor ki insanlarımızı bilinçlendirir, bilgilendirir ve basit tedbirler alırsak orman yangınlarının bir nebze önüne geçmiş oluruz. Sigara izmaritleri ve cam parçalarının atılmaması, çiftçilerimizin anız yakmaması, aynı şekilde ormanlarda mangal yakılmaması gibi basit tedbirlerle insan kaynaklı yangın sebeplerini ortadan kaldırabiliriz." dedi.

Orman İşletme Müdürü Sefa Duman'dan kampanya hakkında bilgi alan Vali Şimşek, çocuklarla çöp topladı.