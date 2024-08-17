Orman Yangınları Kontrol Altına Alınıyor

Güncel

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ekipleri, hava şartlarının da etkisiyle ülke genelinde birbiri ardına başlayan orman yangınlarını havadan ve karadan müdahalelerle söndürmeye çalışıyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye, önceki gün ve dünden bu yana ülke genelinde çıkan 69 yangın kontrol altına alındı. Manisa, Bolu, İzmir, Aydın, Karabük ve Muğla'daki 6 orman yangınını söndürme çalışmaları ise sürüyor.

Yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor. Bu illerdeki yangınlara 39 helikopter ve 10 uçaktan oluşan toplam 49 hava aracı, arazöz ve iş makinesinden oluşan 458 kara aracıyla müdahalede bulunuluyor. Ayrıca 2 binden fazla personel mücadelede görev alıyor.

İllerden OGM'ye ulaşan bilgiler, "yangınların enerjisinin düştüğü" şeklinde değerlendirildi.

OGM yetkilileri, hava sıcaklığı ve düşük nemin etkisine de dikkati çekerek orman yangınlarına karşı gelecek pazar gününe kadar son derece dikkatli olunması gerektiğini kaydetti.