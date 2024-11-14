Orman Yönetmeliği Uygulaması 1 Yıl Ertelendi - Son Dakika
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Orman Yönetmeliği Uygulaması 1 Yıl Ertelendi

AP, ormanlara zarar veren ürünlerin ithalini yasaklayan yönetmeliğin uygulanmasını 1 yıl erteledi.

14.11.2024 17:18
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Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilleri, orman alanlarına zarar vererek üretilen soya, dana eti, palm yağı, tahta, kakao ve kahve gibi çeşitli ürünlerin ithal edilmesini yasaklayan Orman Tahrip Yönetmeliği'nin uygulanmasının 1 yıl ertelenmesi teklifini kabul etti.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen AP Genel Kurul oturumunda oy çokluğuyla kabul edilen karara göre, bu adım Avrupa Birliği (AB) üye ülkeleri, AB üyesi olmayan ülkeler ve işletmecilerin 2024 yılı sonu itibarıyla yükümlülüklere tam uyum sağlayamayacakları yönündeki endişelere yanıt olarak atıldı.

Milletvekilleri, şirketlerin Orman Tahrip Yönetmeliği'nin yükümlülüklerine uyabilmeleri için yasanın uygulanmasının 1 yıl ertelenmesi teklifini onayladı.

Buna göre, büyük şirketler 30 Aralık 2025 itibarıyla bu yönetmelikten doğan yükümlülüklere uymak zorunda kalırken küçük işletmelerin 30 Haziran 2026'ya kadar süresi olacak.

Milletvekilleri ayrıca, mevcut üç kategori olan "düşük", "standart" ve "yüksek" riske ek olarak ormansızlaşma konusunda "risk taşımayan" yeni bir ülke kategorisinin oluşturulmasına dair değişiklikleri de kabul etti. Böylece, "risk yok" olarak sınıflandırılan ve orman alanlarının istikrarlı şekilde geliştiği ya da arttığı ülkeler olarak tanımlanan ülkelerin yükümlülükleri azalacak.

Kabul edilen kararın yürürlüğe girebilmesi için AP'nin ilgili komitesinde tartışıldıktan sonra mutabakata varılan metnin AB Konseyi ve AP tarafından onaylanması, ardından AB Resmi Gazetesinde yayınlanması gerekiyor.

Sol Grup'tan Fransız milletvekili Emma Fourreau, kabul edilen karara X hesabından, "AP'de sağ ve aşırı sağ el ele ormanları yok etmek için oy kullanıyor. Mercosur'u hızlandırmak için utanç koalisyonu çevreyi feda ediyor ve ormansızlaşmayla ilgili düzenlemeyi yok ediyor. Tam bir skandal!" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Orman tahrip kuralları kapsamında, AB üyesi 27 ülkeye 30 Aralık'tan itibaren kakao, kauçuk, soya, sığır eti, kahve, palmiye yağı ve çeşitli ürünleri satan şirketlerin tedarik zincirlerinde orman alanlarına zarar verilmediğini kanıtlaması gerekecekti.

İlgili yönetmelik, AP'deki sağ ve aşırı sağcı milletvekillerince sıklıkla eleştiriliyor ve değişiklik yapılması için baskı yapılıyordu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Ekonomi, Güncel, Tarım, Çevre, Hukuk, Son Dakika

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