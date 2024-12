Ormanya'dan Şehire Göç Eden Geyikler İlgi Odağı Oldu

Güncel

Ormanya'da rehabilite edilip doğaya salınan geyikler, doğaya alışamayınca şehirde geziyor

KOCAELİ - Kocaeli'de yaralı, bakıma muhtaç halde bulunup uzun süre Ormanya'da rehabilite edilen geyikler, yeniden doğaya salınmıştı. Geyiklerden bazıları Ormanya'da insanlara alışınca şehirde gezmeye başladı. Sürekli kameralara yakalanan geyikler, vatandaşın da ilgisini çekiyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bakıma muhtaç halde bulunan geyikleri Ormanya'da tedavi edip, üremelerini de sağlayıp yeniden doğaya bırakıyor. Proje kapsamında 10 kızıl geyik, Eylül ayında doğaya salındı. Ormanya'da insanlara alışan geyiklerin bazıları ise yeniden şehre indi. Kartepe ve Başiskele ilçesinde görülen geyikler, sık sık hem vatandaş kamerasına hem de güvenlik kamerasına yakalanıyor. Geyikler, zaman zaman yerleşim yerlerine gelerek yiyecek arıyor. Başiskele ilçesinde bir sitenin önüne gelen geyik, güvenliği atlatarak siteye daldı. O anlar güvenlik kamerası tarafından an be an kaydedildi.

Görüntülerde geyiğin, kapalı olan araç geçiş noktasından atlayarak siteye girdiği görülüyor. Kulübede bulunan güvenlik ise ne yapacağını şaşırıyor.