Orta Asya'da Yeni Petrol Rafinerisi Önerisi - Son Dakika
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Orta Asya'da Yeni Petrol Rafinerisi Önerisi

Orta Asya\'da Yeni Petrol Rafinerisi Önerisi
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Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman, bölgede teknolojiyle inşa edilecek petrol rafinerisi önerdi.

ÇOLPON- Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Orta Asya'da en son teknolojilerin kullanılacağı büyük bir petrol rafinerisinin inşa edilmesinin değerlendirilmesi öenrisinde bulundu.

Rahman, Kırgızistan'ın Issık Gölü kıyısındaki Çolpan-Ata şehrinde düzenlenen Orta Asya ve Azerbaycan Devlet Başkanları Gayriresmi İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, bölgede en son teknolojilerin kullanılacağı büyük bir petrol rafinerisinin inşasını önerdi.

Tacikistan'ın, bölgesel gündemdeki karmaşık konulara pragmatik ve karşılıklı yarar sağlayan bir yaklaşımın her zaman savunucusu olduğunu belirten Rahman, "Bölgesel ve küresel enerji piyasalarında şu anda yaşanan gergin durum bizleri de doğrudan etkiliyor. Mevcut gerçekleri dikkate alarak, bölgede yeni teknolojiler kullanılarak büyük bir petrol rafinerisi inşa edilmesinin değerlendirilmesini öneriyorum." diye konuştu.

"Jeopolitik gerilimler ve küresel riskler artıyor"

Dünyanın tarihin zorlu bir döneminden geçtiğini söyleyen Rahman, jeopolitik gerilimlerin yoğunlaştığını, uluslararası ilişkilerin yapısının değiştiğini, yeni güvenlik tehditlerinin ortaya çıktığını ve küresel riskler ile sosyoekonomik zorlukların arttığını ifade etti.

Bu koşullar altında devletlerin bu olumsuz gelişmelere etkili şekilde yanıt verebilme yeteneğinin özellikle önemli olduğunu vurgulayan Rahman, "Bölgelerimize uluslararası alanda artan ilgi, ticaret ve ekonomik bağları genişletmek ve bakanlıklar ile teknoloji uzmanlarını bir araya getirmek için yeni fırsatlar yaratmaktadır. Bu fırsatları halklarımızın çıkarları doğrultusunda mümkün olduğunca etkili bir şekilde kullanmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Rahman, ulaşım koridorlarının ve lojistiğin geliştirilmesi, ortak önceliklerin arasında yer aldığına belirterek, "Sürekli etkileşim, enerji, sanayi, dijitalleşme ve gıda güvenliği konularını da gerektirmektedir. Halklarımız arasında dostluğun, karşılıklı anlayışın ve güvenin temellerini güçlendirmede kültürel ve insani bağların geliştirilmesi de aynı derecede önemlidir." ifadelerini kullandı.

Orta Asya ve Azerbaycan Devlet Başkanları Gayriresmi İstişare Toplantısı'nda, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhammedov ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yer aldı.

Kaynak: AA

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