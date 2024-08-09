Orta Asya Devlet Başkanları 6. İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Orta Asya Devlet Başkanları 6. İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi

Orta Asya Devlet Başkanları 6. İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi

Kazakistan'ın başkenti Astana'da, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Tacikistan ve Azerbaycan liderlerinin katılımıyla Orta Asya Devlet Başkanları 6. İstişare Toplantısı yapıldı. Zirvede bölgesel işbirliğinin artması, sınır sorunlarının çözülmesi ve ticaret engellerinin kaldırılması gibi konular ele alındı.

09.08.2024 14:31
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Kazakistan'ın başkenti Astana'da, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Tacikistan ve Azerbaycan liderlerinin katılımıyla Orta Asya Devlet Başkanları 6. İstişare Toplantısı yapıldı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen zirveye, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov ve Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda'da gerçekleştirilen zirvede, önce Orta Asya'nın 5 ülkesinin liderleri arasında dar kapsamlı toplantı yapıldı, ardından liderler, onur konuğu Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de yer aldığı genişletilmiş toplantıda bir araya geldi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, yaptığı konuşmada, Orta Asya liderleri arasındaki bu istişare toplantılarının bölgesel işbirliğinin artmasına hizmet ettiğine işaret ederek, "Ortak çabalar sayesinde uzun vadeli temel sorunlar çözülüyor. Bölgesel istikrar ve güvenliğin sağlanmasına yönelik kapsamlı tedbirler alınıyor. Sınır, su temini ve göç sorunları sistematik olarak çözülüyor ve karşılıklı ticaretin önündeki pek çok engel ortadan kaldırılıyor." diye konuştu.

Tokayev, şu anda uluslararası ilişkiler sisteminin temellerinin tehlikeli bir şekilde erozyona uğradığına tanık olduklarını belirterek, "Bölgemizde barış ve istikrarın korunması asıl görevimiz olmaya devam edecektir." dedi.

Orta Asya'nın transit ve ulaşım potansiyelinin daha da geliştirilmesinin büyük önem taşıdığına dikkati çeken Tokayev, bölge ülkelerinin bir şekilde dahil olduğu Trans Hazar Uluslararası Taşımacılık Koridoru, Kuzey-Güney Koridoru ile Kuşak ve Yol Girişimi gibi projelerin özellikle altını çizdi.

Tokayev, Kazakistan'ın eğitim, kültür ve insan sermayesinin geliştirilmesi alanlarında 5 taraflı işbirliğinin sürekli geliştirilmesini savunduğunu dile getirerek, "Kazakistan'da bölge ülkelerinden yaklaşık 9 bin öğrenci eğitim görüyor. Orta Asya'dan gelen gençlerin ülkemizde yükseköğrenim görme isteklerini son derece takdir ediyoruz." ifadesini kullandı.

Enformasyon alanında da etkileşimi yoğunlaştırma ihtiyacına değinen Tokayev, ortak medya ürünleri yaratma çalışmalarının başlatılmasını önerdi.

Tokayev, diğer önemli konu başlığının da çevre alanındaki işbirliği ve iklim değişikliği ile mücadele olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu alanda benzer zorluklarla karşı karşıyayız; dolayısıyla iklim gündemine ilişkin etkileşimi genişletmek, koordinasyonu artırmak özellikle önemli. Bu vesileyle Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e bu sonbaharda COP29 küresel iklim konferansının düzenlenmesinde başarılar diliyorum."

Orta Asya Devlet Başkanları 6. İstişare Toplantısı sonrası Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Tacikistan liderleri bölgesel işbirliğinin geliştirilmesini amaçlayan "Orta Asya-2040 Konsepti" belgesini imzaladı.

Bunun yanı sıra 2025-2027 dönemini kapsayan bölgesel işbirliğinin geliştirilmesine yönelik yol haritası ile Orta Asya devletleri arasında endüstriyel işbirliğinin geliştirilmesine yönelik eylem planı onaylandı.

Liderlerin kararıyla Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ise "Orta Asya Devlet Başkanları Onur Nişanı"na layık görüldü.

Kaynak: AA

Türkmenistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Tacikistan, Özbekistan, Kazakistan, Orta Asya, Astana, Dış Politika, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Orta Asya Devlet Başkanları 6. İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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