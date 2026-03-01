Orta Doğu\'da Yeni Çatışmalar Başladı

LONDRA, 1 Mart (Xinhua) -- ABD ve İsrail cumartesi günü İran'a karşı "geniş çaplı operasyonlar" başlatarak, savaşların harap ettiği Ortadoğu'yu yeni bir çatışma döngüsüne sürükledi.

İran, İsrail'e ve bölgedeki ABD hedeflerine karşı bir dizi misilleme saldırısı düzenlerken, Bahreyn, Katar, Kuveyt, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'da patlamalar bildirildi.