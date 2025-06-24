Orta Doğu İçin Nükleer Silahsızlama Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Orta Doğu İçin Nükleer Silahsızlama Çağrısı

24.06.2025 16:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Katar ve Lübnan liderleri, nükleer silahlardan arındırılmış bir Orta Doğu hedeflediklerini vurguladı.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, "nükleer silahlardan arındırılmış bir Orta Doğu görmek istediklerini" söyledi.

Katar'ı ziyaret eden Lübnan Başbakanı Selam, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Bin Abdurrahman ile başkent Doha'da ortak basın toplantısı düzenledi.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Bin Abdurrahman, Lübnan Başbakanı Selam ile Lübnanlıları desteklemek üzere birlikte çalışma alanlarını görüştüklerini, Lübnan'ın enerji alanındaki ihtiyaçlarını karşılayacak imkanları ele aldıklarını söyledi.

İsrail saldırıları sonrası Lübnan'da yeniden imar çabalarının yanı sarı bölgedeki gelişmeleri de değerlendirdiklerini aktaran Bin Abdurrahman, "İsrail, Lübnan ile varılan ateşkes anlaşmasına riayet etmedi. İsrail'in Lübnan'ın egemenliğine yönelik ihlallerini kınıyoruz." dedi.

Bölgenin, uzun zamandır benzeri yaşanmayan zorluklardan geçtiğini ve Katar'ın egemenliğine yönelik bir saldırı gerçekleştiğini vurgulayan Bin Abdurrahman, El-Udeyd üssüne yapılan saldırıyı en sert ifadelerle kınadıklarını söyledi.

İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını ilk günden bu yana kınadıklarını hatırlatan Katarlı Bakan, "İran'dan Katar'a yönelik saldırı, kabul edilemez bir davranıştır. Katar hava savunma sistemleri, fırlatılan füzelerin tamamını düşürdü; yalnızca biri boş bir alana isabet etti." diye konuştu.

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) dışişleri bakanlarının katılımıyla bugün Doha'da olağanüstü bir toplantı düzenleyeceklerini kaydeden Bin Abdurrahman, "İsrail'in sorumsuzca davranışları, bölgede yalnızca istikrarsızlık doğurmaktadır. Her zaman diplomasiyi ve sağduyuyu her şeyin önünde tutuyoruz." ifadelerini kullandı.

Bin Abdurrahman, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün El-Udeyd üssüne yönelik saldırı hakkında Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini, Washington yönetiminin, İran'ın ateşkese ne ölçüde açık olduğunu öğrenmek üzere Katar aracılığıyla iletişim kurulmasını talep ettiğini aktardı.

Katar'ın yaptığı temaslar sonucunda, ABD Başkanı Trump'ın ateşkes ilanında bulunduğunu kaydeden Bin Abdurrahman, "Herkesin güvenliğini ve çıkarlarını garanti altına alan bir anlaşma ile nükleer silahlardan arındırılmış güvenli bir bölge istiyoruz. Her zaman gerginlik ve istikrarsızlıktan uzak, güvenli bir bölge oluşturma çabası içindeyiz." şeklinde konuştu.

İran'a "böyle bir saldırıyı ondan beklemediklerini ve meseleye sağduyuyla yaklaşacaklarını" ilettiklerini, Katar'ın, bu saldırıya karşılık olarak tüm diplomatik ve hukuki adımları atacağını kaydeden Bin Abdurrahman, şöyle devam etti:

"Bölgede yaşananlar, Gazze'ye yönelik barbarca saldırının genişlemesi niteliğindedir. Gazze'de ateşkesin sağlanması amacıyla Mısır ve ABD ile ortak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dünya, İsrail'e karşı ortak bir duruş sergileyerek Gazze'ye yönelik saldırıların durdurulması çağrısı yapmalıdır."

Katar Emiri Şeyh Temim'in İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'dan bir telefon aldığını, görüşmede İran Cumhurbaşkanı'nın "hedefin Katar olmasından duyduğu üzüntüyü dile getirdiğini" aktaran Bin Abdurrahman, "İran'ın Katar'a yönelik saldırısı, başından beri benimsediğimiz iyi komşuluk politikasının açık bir ihlalidir." dedi.

Katarlı Bakan, İran ile İsrail arasında varılan mutabakat doğrultusunda ateşkesin sürmesini temenni ettiklerini kaydederek, her türlü krizi diyalog yoluyla çözmeyi hedeflediklerini ve hiçbir gerilimin öncüsü olmayacaklarını belirtti.

İsrail ile Hamas arasında ortak bir zemin oluşturulması amacıyla Mısır ile yürüttükleri çabaların sürdüğüne işaret eden Bin Abdurrahman, "İsrail'in İran'a yönelik saldırısı, Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik girişimleri sekteye uğrattı. Gazze'de ateşkese yönelik müzakerelerin önümüzdeki 2 gün içinde yeniden başlamasını ümit ediyoruz." dedi.

-Lübnan Başbakanı: "Nükleer silahlardan arındırılmış bir Orta Doğu hedefliyoruz"

Lübnan Başbakanı Selam da Katar'ın Lübnan'a iki yılı aşkın süredir sağladığı destekten ötürü teşekkür etti.

Selam, enerji alanında Lübnan'a destek sağlanmasına yönelik bir anlayışa varmak amacıyla Katar'la istişarelerin sürdüğünü aktardı.

Yargı sistemini reforme etmek ve devlet otoritesini ülkenin tamamında tesis için çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Selam, "İsrail işgal ettiği topraklardan, özellikle de 5 noktadan tamamen çekilmediği sürece Lübnan'da istikrar sağlanamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Selam, şöyle konuştu:

"İsrail'in İran'a yönelik saldırısı, bu ülkenin egemenliğine ve uluslararası hukuka açık bir ihlaldir. Nükleer silahlardan arındırılmış bir Orta Doğu hedefliyoruz."

Devlet otoritesinin ülke topraklarının tamamında kurulmasını istediklerine işaret eden Selam, İsrail'e, ihlallerine son vermesi ve Lübnan'ın güneyindeki 5 işgal noktasından geri çekilmesi çağrısında bulundu.

Son iki hafta içerisinde Lübnan'ın yeni bir savaşa sürüklenmesini engelleyebildikleri için Allah'a şükrettiğini dile getiren Selam, yeni bir diplomatik çalışma sürecinin başlamasını umut ettiğini aktardı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Orta Doğu, Lübnan, İsrail, Güncel, Katar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Orta Doğu İçin Nükleer Silahsızlama Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
1 yıldır forma giymeyen Serdar Aziz’e sürpriz talip 1 yıldır forma giymeyen Serdar Aziz'e sürpriz talip
7 katlı apartmanın taşıyıcı kolonu bomba gibi patladı 7 katlı apartmanın taşıyıcı kolonu bomba gibi patladı
Katar: İran’a doğrudan yanıt verme hakkımızı saklı tutuyoruz Katar: İran'a doğrudan yanıt verme hakkımızı saklı tutuyoruz
PFDK başkanı istifa etti, yeni başkan açıklandı PFDK başkanı istifa etti, yeni başkan açıklandı
Dünyanın en zengin ülkelerinden biri de vuruldu İşte saldırı anı Dünyanın en zengin ülkelerinden biri de vuruldu! İşte saldırı anı
Körfez’de gerilim tırmandı, THY 7 seferini iptal etti Körfez'de gerilim tırmandı, THY 7 seferini iptal etti
İran’daki savaş Persepolis’i çalıştıran İsmail Kartal’ı da etkiledi İran'daki savaş Persepolis'i çalıştıran İsmail Kartal'ı da etkiledi
Beşiktaş’a Inter’den sürpriz golcü önerisi Beşiktaş'a Inter'den sürpriz golcü önerisi
Trump: İran’daki nükleer tesisler tamamen yıkıldı Trump: İran'daki nükleer tesisler tamamen yıkıldı
Beyaz Saray: Donald Trump, İran ile çatışma istemiyor Beyaz Saray: Donald Trump, İran ile çatışma istemiyor
İran Katar’daki ABD üssüne saldırdı, Hamaney’in o sözleri yeniden gündem oldu İran Katar'daki ABD üssüne saldırdı, Hamaney'in o sözleri yeniden gündem oldu

16:40
600 bin kamu işçisinin gözü ikinci zam teklifinde Tarih belli oldu
600 bin kamu işçisinin gözü ikinci zam teklifinde! Tarih belli oldu
16:26
İsrail İran’ı önce vurdu, sonra ’’Kaçındık’’ dedi
İsrail İran'ı önce vurdu, sonra ''Kaçındık'' dedi
16:09
Genç kızlar terör estirdi Belediye çalışanını sokak ortasında fırçayla dövdüler
Genç kızlar terör estirdi! Belediye çalışanını sokak ortasında fırçayla dövdüler
15:49
Trump, “İran’da rejim değişikliği“ konusunda geri adım attı: Kaosa neden olur
Trump, "İran'da rejim değişikliği" konusunda geri adım attı: Kaosa neden olur
14:39
9 aylık hamile olan 17 yaşındaki genç kız evinde ölü bulundu
9 aylık hamile olan 17 yaşındaki genç kız evinde ölü bulundu
23:08
Beşiktaş Fibabanka-Fenerbahçe Beko derbisinde olay Ali Koç hızla locaya gitti
Beşiktaş Fibabanka-Fenerbahçe Beko derbisinde olay! Ali Koç hızla locaya gitti
23:00
Katar’daki ABD üssüne saldırı Tahran’da kutlamalarla karşılandı
Katar'daki ABD üssüne saldırı Tahran'da kutlamalarla karşılandı
22:55
Trump’ın yorumu çok ilginç İran’a teşekkür edip barış çağrısı yaptı
Trump'ın yorumu çok ilginç! İran'a teşekkür edip barış çağrısı yaptı
22:42
Nefesleri kesen derbide zafer Fenerbahçe Beko’nun
Nefesleri kesen derbide zafer Fenerbahçe Beko'nun
22:40
İran’ın dini lideri Hamaney: Hiç kimsenin saldırısına boyun eğmeyeceğiz
İran'ın dini lideri Hamaney: Hiç kimsenin saldırısına boyun eğmeyeceğiz
22:31
Rusya: İran’a nükleer silah tedarik etme niyetimiz yok
Rusya: İran'a nükleer silah tedarik etme niyetimiz yok
22:18
Katar Havayolları uçakları İstanbul ve Ankara’ya yönlendirildi
Katar Havayolları uçakları İstanbul ve Ankara'ya yönlendirildi
22:10
İran’ın, ABD üssüne saldırmadan önce Katar’a haber verdiği öne sürüldü
İran'ın, ABD üssüne saldırmadan önce Katar'a haber verdiği öne sürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2025 17:47:55. #7.13#
SON DAKİKA: Orta Doğu İçin Nükleer Silahsızlama Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.