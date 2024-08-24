Orta ve Doğu Karadeniz\'de Kuvvetli Yağış Bekleniyor

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(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tahminlerine göre bugün Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise ülke genelinde mevsim normallerinde seyredeği tahmin ediliyor.

Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İskenderun Körfezi, Osmaniye ve Kahramanmaraş ile Kayseri'nin doğu, Sivas'ın güney çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

MGM tahminlerine göre Marmara'nın güneyinde ve kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgar (40-60 km/sa) bekleniyor.